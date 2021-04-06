Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210406/voyna-1727085309.html
"Украину размажут": болгары высказались о войне за Крым
"Украину размажут": болгары высказались о войне за Крым
Читатели болгарской газеты "Факты" раскритиковали слова представителя Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, назвавшего... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T18:47
2021-04-06T19:30
россия
ситуация на украине
балканы
черноморский регион
нато
москва
республика крым
болгария
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577723441_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_411edcde13571e060da17a28f74bc0c1.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" раскритиковали слова представителя Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, назвавшего учения НАТО Defender Europe 2021 отработкой войны с Россией."Украинцам не стоит рассчитывать на то, что войска европейских стран высадятся на Украине", — отметил один из пользователей."Несколько десятилетий натовцы пытаются завладеть природными богатствами России, как в свое время пытался один небезызвестный француз, а затем один небезызвестный немец. Сейчас будет тот же результат — будут биться с Россией до последнего украинца", — порассуждал читатель издания."(Члены альянса. — Прим. ред.) хотят конфронтацию с Россией, но не прямую, поэтому используют Киев. А Киев не хочет понимать, что в случае военного конфликта его размажут", — отметили в комментариях."Россия не допустит военных действий на своей территории", — напомнил пользователь.Ранее Арестович заявил, что альянс уже перебрасывает силы к месту проведения учений. Основной целью маневров, по его словам, станут Крым и Балканы.В России, в свою очередь, отметили, что Украина стала для НАТО "бесплатным полигоном", и напомнили, что последствия агрессии, направленной против Москвы, "станут плачевными".Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210404/oruzhie-1604193480.html
https://ria.ru/20210406/donbass-1604337246.html
россия
балканы
черноморский регион
москва
республика крым
болгария
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577723441_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_0cdedde974a7db523c884b17e8320bf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ситуация на украине, балканы, черноморский регион, нато, москва, республика крым, болгария, киев, украина, безопасность, в мире

"Украину размажут": болгары высказались о войне за Крым

18:47 06.04.2021 (обновлено: 19:30 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Украины во время активной фазы на совместных военных учениях Украины и стран НАТО
Военнослужащие Украины во время активной фазы на совместных военных учениях Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" раскритиковали слова представителя Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, назвавшего учения НАТО Defender Europe 2021 отработкой войны с Россией.
"Украинцам не стоит рассчитывать на то, что войска европейских стран высадятся на Украине", — отметил один из пользователей.
Комплекс ПВО С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
4 апреля, 19:05
NI назвал пять вооружений, из-за которых Украине не победить Россию
"Несколько десятилетий натовцы пытаются завладеть природными богатствами России, как в свое время пытался один небезызвестный француз, а затем один небезызвестный немец. Сейчас будет тот же результат — будут биться с Россией до последнего украинца", — порассуждал читатель издания.
"(Члены альянса. — Прим. ред.) хотят конфронтацию с Россией, но не прямую, поэтому используют Киев. А Киев не хочет понимать, что в случае военного конфликта его размажут", — отметили в комментариях.
"Россия не допустит военных действий на своей территории", — напомнил пользователь.
Ранее Арестович заявил, что альянс уже перебрасывает силы к месту проведения учений. Основной целью маневров, по его словам, станут Крым и Балканы.
В России, в свою очередь, отметили, что Украина стала для НАТО "бесплатным полигоном", и напомнили, что последствия агрессии, направленной против Москвы, "станут плачевными".
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
Самолет ВВС США и американские радиолокационные комплексы контрбатарейной борьбы в аэропорту имени Даниила Галицкого - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
Вчера, 08:00
"Все из-за Донбасса": что армия США устроила в Европе
 
РоссияСитуация на УкраинеБалканыЧерноморский регионНАТОМоскваРеспублика КрымБолгарияКиевУкраинаБезопасностьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Россия готова содействовать решению проблемы Кашмира, заявил Лавров
04:39В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка
04:37ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО
04:15Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
04:03Рябков назвал условие возвращения российского посла в США
03:55В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
03:43Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
03:35Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах
03:05Источники сообщили о перенесении запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
02:43Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
02:36В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
02:26"Известия": в России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
02:15В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой
02:12Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
02:12Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета
01:45Депутат Рады раскрыл истинную цель Зеленского
01:12Аналитик посоветовал скупать золото
00:46Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе
00:33В ДТП с автобусами в Мексике погибли 16 человек
00:28Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
Лента новостейМолния