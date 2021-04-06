https://ria.ru/20210406/voyna-1727085309.html

"Украину размажут": болгары высказались о войне за Крым

"Украину размажут": болгары высказались о войне за Крым

Читатели болгарской газеты "Факты" раскритиковали слова представителя Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, назвавшего... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T18:47

2021-04-06T18:47

2021-04-06T19:30

россия

ситуация на украине

балканы

черноморский регион

нато

москва

республика крым

болгария

киев

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" раскритиковали слова представителя Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, назвавшего учения НАТО Defender Europe 2021 отработкой войны с Россией."Украинцам не стоит рассчитывать на то, что войска европейских стран высадятся на Украине", — отметил один из пользователей."Несколько десятилетий натовцы пытаются завладеть природными богатствами России, как в свое время пытался один небезызвестный француз, а затем один небезызвестный немец. Сейчас будет тот же результат — будут биться с Россией до последнего украинца", — порассуждал читатель издания."(Члены альянса. — Прим. ред.) хотят конфронтацию с Россией, но не прямую, поэтому используют Киев. А Киев не хочет понимать, что в случае военного конфликта его размажут", — отметили в комментариях."Россия не допустит военных действий на своей территории", — напомнил пользователь.Ранее Арестович заявил, что альянс уже перебрасывает силы к месту проведения учений. Основной целью маневров, по его словам, станут Крым и Балканы.В России, в свою очередь, отметили, что Украина стала для НАТО "бесплатным полигоном", и напомнили, что последствия агрессии, направленной против Москвы, "станут плачевными".Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210404/oruzhie-1604193480.html

https://ria.ru/20210406/donbass-1604337246.html

россия

балканы

черноморский регион

москва

республика крым

болгария

киев

украина

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россия, ситуация на украине, балканы, черноморский регион, нато, москва, республика крым, болгария, киев, украина, безопасность, в мире