https://ria.ru/20210406/voyna-1604402775.html

NI рассказал, как США готовятся к третьей мировой войне

NI рассказал, как США готовятся к третьей мировой войне

Военно-воздушные силы США проводят регулярные учения, в рамках которых моделируется масштабное воздушное противостояние великих держав. Об этом обозреватель... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T10:50

2021-04-06T10:50

2021-04-06T11:45

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Военно-воздушные силы США проводят регулярные учения, в рамках которых моделируется масштабное воздушное противостояние великих держав. Об этом обозреватель Крис Осборн пишет в своей статье The National Interest.Осборн отмечает, что в ходе учений Red Flag ВВС США сталкиваются с опытным и хорошо вооруженным противником, так называемой красной командой, обладающей передовыми средствами ПВО и высокотехнологичными самолетами пятого поколения.По мнению эксперта, таким образом США готовятся к третьей мировой войне.Согласно докладу ВВС США, целью учений является подготовка вооруженных сил к "многодоменной" войне.Обозреватель подчеркивает, что при возникновении угроз в космическом или кибепространстве уничтожение ПВО противника становится более сложной задачей для ВВС США.

https://ria.ru/20210328/voyny-1603128720.html

https://ria.ru/20210324/voyny-1602681369.html

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