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NI рассказал, как США готовятся к третьей мировой войне
NI рассказал, как США готовятся к третьей мировой войне
Военно-воздушные силы США проводят регулярные учения, в рамках которых моделируется масштабное воздушное противостояние великих держав. Об этом обозреватель... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T10:50
2021-04-06T11:45
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Военно-воздушные силы США проводят регулярные учения, в рамках которых моделируется масштабное воздушное противостояние великих держав. Об этом обозреватель Крис Осборн пишет в своей статье The National Interest.Осборн отмечает, что в ходе учений Red Flag ВВС США сталкиваются с опытным и хорошо вооруженным противником, так называемой красной командой, обладающей передовыми средствами ПВО и высокотехнологичными самолетами пятого поколения.По мнению эксперта, таким образом США готовятся к третьей мировой войне.Согласно докладу ВВС США, целью учений является подготовка вооруженных сил к "многодоменной" войне.Обозреватель подчеркивает, что при возникновении угроз в космическом или кибепространстве уничтожение ПВО противника становится более сложной задачей для ВВС США.
https://ria.ru/20210328/voyny-1603128720.html
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ввс сша, сша, в мире

NI рассказал, как США готовятся к третьей мировой войне

10:50 06.04.2021 (обновлено: 11:45 06.04.2021)
 
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Sean CarnesИстребители ВВС США F-15E Strike Eagle
Истребители ВВС США F-15E Strike Eagle - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Sean Carnes
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Военно-воздушные силы США проводят регулярные учения, в рамках которых моделируется масштабное воздушное противостояние великих держав. Об этом обозреватель Крис Осборн пишет в своей статье The National Interest.
Осборн отмечает, что в ходе учений Red Flag ВВС США сталкиваются с опытным и хорошо вооруженным противником, так называемой красной командой, обладающей передовыми средствами ПВО и высокотехнологичными самолетами пятого поколения.
Посетитель на выставке Ни меры, ни названья, ни сравненья в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
28 марта, 08:00
В США доказывают, что все мировые войны развязали русские
По мнению эксперта, таким образом США готовятся к третьей мировой войне.
Согласно докладу ВВС США, целью учений является подготовка вооруженных сил к "многодоменной" войне.
"Тактика воздушного боя остается основным направлением в сценариях учений Red Flag, однако также учитываются угрозы, которые могут появиться в космосе и киберпространстве. Таким образом, вооруженные силы должны быть готовы реагировать и преодолевать любые вражеские препятствия для осуществления успешной миссии", — отмечается в докладе.
Обозреватель подчеркивает, что при возникновении угроз в космическом или кибепространстве уничтожение ПВО противника становится более сложной задачей для ВВС США.
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