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Володин: необходимы дополнительные меры воздействия на дорожных "лихачей"
Володин: необходимы дополнительные меры воздействия на дорожных "лихачей"
Госдума в весеннюю сессию в приоритетном порядке рассмотрит вопросы повышения ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, заявил председатель... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T11:02
2021-04-06T11:11
госдума рф
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Госдума в весеннюю сессию в приоритетном порядке рассмотрит вопросы повышения ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Ранее Володин заявил о необходимости обдумать дополнительные меры воздействия на дорожных "лихачей".В своём Telegram-канале председатель палаты отметил, что ранее Госдума уже принимала решение ужесточить наказание за ДТП, совершенные в пьяном виде. По итогам за прошлый год как число правонарушений, так и количество их жертв снизилось, добавил он.По его словам, после обсуждения с экспертами и профессиональным сообществом Госдума постарается "выйти на принятие решений и в отношении тех, кто систематически нарушает ПДД, множа их сотнями, а в итоге гибнут люди".Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя недавнее резонансное ДТП в центре Москвы, заявил о необходимость обдумать дополнительные законодательные меры воздействия на дорожных "лихачей".По данным ГИБДД, 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади водитель спорткара выехал на встречную полосу и врезался в четыре других авто. Как сообщил во вторник Володин, в ДТП пострадала сотрудница аппарата Госдумы, она в больнице в тяжелом состоянии. За рулем Audi RS6 был блогер Эдвард Бил.По мнению спикера Госдумы, совершенно очевидно, что "существующего механизма воздействия на таких "лихачей" недостаточно": не пугают штрафы, какими бы высокими они ни были.Одна из пострадавших в ДТП в центре Москвы на прошлой неделе - сотрудница аппарата Госдумы, она находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.По данным дептранса Москвы, у виновника ДТП только с начала года более 400 нарушений.Тверской суд Москвы 3 апреля избрал Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека: блогер не должен покидать жилище с 8 вечера до 8 утра, пользоваться интернетом и садиться за руль. Сам блогер следствию заявил, что это он был за рулем в момент ДТП, а журналистам - что раскаивается.
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госдума рф, вячеслав володин, общество

Володин: необходимы дополнительные меры воздействия на дорожных "лихачей"

11:02 06.04.2021 (обновлено: 11:11 06.04.2021)
 
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Госдума в весеннюю сессию в приоритетном порядке рассмотрит вопросы повышения ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее Володин заявил о необходимости обдумать дополнительные меры воздействия на дорожных "лихачей".
В своём Telegram-канале председатель палаты отметил, что ранее Госдума уже принимала решение ужесточить наказание за ДТП, совершенные в пьяном виде. По итогам за прошлый год как число правонарушений, так и количество их жертв снизилось, добавил он.
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"В течение весенней сессии в приоритетном порядке рассмотрим вопросы повышения ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Все эти шаги должны уменьшить аварии на дорогах и количество жертв от пьяного водителя", - добавил Володин.
По его словам, после обсуждения с экспертами и профессиональным сообществом Госдума постарается "выйти на принятие решений и в отношении тех, кто систематически нарушает ПДД, множа их сотнями, а в итоге гибнут люди".
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя недавнее резонансное ДТП в центре Москвы, заявил о необходимость обдумать дополнительные законодательные меры воздействия на дорожных "лихачей".
По данным ГИБДД, 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади водитель спорткара выехал на встречную полосу и врезался в четыре других авто. Как сообщил во вторник Володин, в ДТП пострадала сотрудница аппарата Госдумы, она в больнице в тяжелом состоянии. За рулем Audi RS6 был блогер Эдвард Бил.
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"Ситуации, когда водитель систематически совершает правонарушения и не несет наказания до момента, пока не пострадают люди – недопустимы", - написал Володин в своём Telegram-канале.
По мнению спикера Госдумы, совершенно очевидно, что "существующего механизма воздействия на таких "лихачей" недостаточно": не пугают штрафы, какими бы высокими они ни были.
"Необходимо продумать дополнительные меры, чтобы законодательство в этой сфере работало более эффективно", - добавил Володин.
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Одна из пострадавших в ДТП в центре Москвы на прошлой неделе - сотрудница аппарата Госдумы, она находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"На минувшей неделе в центре Москвы произошло резонансное ДТП. Пострадавших несколько, одна из них - наша коллега, сотрудник аппарата Госдумы. Женщина сейчас находится в больнице, состояние ее тяжёлое", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным дептранса Москвы, у виновника ДТП только с начала года более 400 нарушений.
Тверской суд Москвы 3 апреля избрал Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека: блогер не должен покидать жилище с 8 вечера до 8 утра, пользоваться интернетом и садиться за руль. Сам блогер следствию заявил, что это он был за рулем в момент ДТП, а журналистам - что раскаивается.
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