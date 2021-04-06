https://ria.ru/20210406/volodin-1604404337.html

Володин: необходимы дополнительные меры воздействия на дорожных "лихачей"

Володин: необходимы дополнительные меры воздействия на дорожных "лихачей"

Госдума в весеннюю сессию в приоритетном порядке рассмотрит вопросы повышения ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, заявил председатель... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T11:02

2021-04-06T11:02

2021-04-06T11:11

госдума рф

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Госдума в весеннюю сессию в приоритетном порядке рассмотрит вопросы повышения ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Ранее Володин заявил о необходимости обдумать дополнительные меры воздействия на дорожных "лихачей".В своём Telegram-канале председатель палаты отметил, что ранее Госдума уже принимала решение ужесточить наказание за ДТП, совершенные в пьяном виде. По итогам за прошлый год как число правонарушений, так и количество их жертв снизилось, добавил он.По его словам, после обсуждения с экспертами и профессиональным сообществом Госдума постарается "выйти на принятие решений и в отношении тех, кто систематически нарушает ПДД, множа их сотнями, а в итоге гибнут люди".Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя недавнее резонансное ДТП в центре Москвы, заявил о необходимость обдумать дополнительные законодательные меры воздействия на дорожных "лихачей".По данным ГИБДД, 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади водитель спорткара выехал на встречную полосу и врезался в четыре других авто. Как сообщил во вторник Володин, в ДТП пострадала сотрудница аппарата Госдумы, она в больнице в тяжелом состоянии. За рулем Audi RS6 был блогер Эдвард Бил.По мнению спикера Госдумы, совершенно очевидно, что "существующего механизма воздействия на таких "лихачей" недостаточно": не пугают штрафы, какими бы высокими они ни были.Одна из пострадавших в ДТП в центре Москвы на прошлой неделе - сотрудница аппарата Госдумы, она находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.По данным дептранса Москвы, у виновника ДТП только с начала года более 400 нарушений.Тверской суд Москвы 3 апреля избрал Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека: блогер не должен покидать жилище с 8 вечера до 8 утра, пользоваться интернетом и садиться за руль. Сам блогер следствию заявил, что это он был за рулем в момент ДТП, а журналистам - что раскаивается.

https://ria.ru/20210405/akkaunt-1604316973.html

https://rsport.ria.ru/20210405/avariya-1604265668.html

https://ria.ru/20210405/proekt-1604288772.html

https://ria.ru/20210316/podsnezhniki-1601389666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, вячеслав володин, общество