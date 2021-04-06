https://ria.ru/20210406/vino-1604401181.html

Роскачество назвало лучшие импортные вина

Роскачество назвало лучшие импортные вина

Роскачество по итогам исследования наиболее популярных импортных вин пришло к выводу, что оценки выше среднего заслужили меньше половины образцов, а наиболее... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T10:36

2021-04-06T10:36

2021-04-06T11:49

илья лоевский

роскачество

португалия

новая зеландия

италия

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Роскачество по итогам исследования наиболее популярных импортных вин пришло к выводу, что оценки выше среднего заслужили меньше половины образцов, а наиболее высокое качество имеют вина из Новой Зеландии и Португалии, говорится в сообщении организации.В тройку лучших сухих вин вошли одно итальянское и два испанских, лучшим полусухим красным вином признаны одна марка французского и две марки чилийского вина, а среди полусладких красных вин эксперты оценили испанское и молдавские вина. Полусладкие вина из Абхазии тоже получили приемлемые оценки.Среди белых сухих вин в топе царила почти полная гегемония новозеландских вин, лучшие оценки в категории полусухих белых показали два итальянских и одно португальское вино, а наиболее интересными полусладкими белыми винами стали чилийское и германское. Внимания удостоились розовые вина из Португалии и Италии, сухие игристые и брюты, а также полусладкие игристые вина из Италии.Эксперты оценили 126 вин из 13 стран в ценовой категории до одной тысячи рублей, предлагаемых в российских магазинах. Для анализа были отобраны самые популярные образцы тиражом от 183 тысяч до 11 миллионов литров, продававшиеся на российском рынке в 2020 году. Основную часть исследования составили вина с защищенными географическими индикаторами.

https://radiosputnik.ria.ru/20210326/alkogol-1602958351.html

https://ria.ru/20210404/alkogol-1603841017.html

португалия

новая зеландия

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илья лоевский, роскачество, португалия, новая зеландия, италия