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Роскачество назвало лучшие импортные вина
Роскачество назвало лучшие импортные вина
Роскачество по итогам исследования наиболее популярных импортных вин пришло к выводу, что оценки выше среднего заслужили меньше половины образцов, а наиболее... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T10:36
2021-04-06T11:49
илья лоевский
роскачество
португалия
новая зеландия
италия
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Роскачество по итогам исследования наиболее популярных импортных вин пришло к выводу, что оценки выше среднего заслужили меньше половины образцов, а наиболее высокое качество имеют вина из Новой Зеландии и Португалии, говорится в сообщении организации.В тройку лучших сухих вин вошли одно итальянское и два испанских, лучшим полусухим красным вином признаны одна марка французского и две марки чилийского вина, а среди полусладких красных вин эксперты оценили испанское и молдавские вина. Полусладкие вина из Абхазии тоже получили приемлемые оценки.Среди белых сухих вин в топе царила почти полная гегемония новозеландских вин, лучшие оценки в категории полусухих белых показали два итальянских и одно португальское вино, а наиболее интересными полусладкими белыми винами стали чилийское и германское. Внимания удостоились розовые вина из Португалии и Италии, сухие игристые и брюты, а также полусладкие игристые вина из Италии.Эксперты оценили 126 вин из 13 стран в ценовой категории до одной тысячи рублей, предлагаемых в российских магазинах. Для анализа были отобраны самые популярные образцы тиражом от 183 тысяч до 11 миллионов литров, продававшиеся на российском рынке в 2020 году. Основную часть исследования составили вина с защищенными географическими индикаторами.
https://radiosputnik.ria.ru/20210326/alkogol-1602958351.html
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илья лоевский, роскачество, португалия, новая зеландия, италия

Роскачество назвало лучшие импортные вина

10:36 06.04.2021 (обновлено: 11:49 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОтдел алкогольной продукции
Отдел алкогольной продукции - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Роскачество по итогам исследования наиболее популярных импортных вин пришло к выводу, что оценки выше среднего заслужили меньше половины образцов, а наиболее высокое качество имеют вина из Новой Зеландии и Португалии, говорится в сообщении организации.

"Тридцать девять процентов вин показали оценки выше среднего по исследованию и перевалили за 81 балл по стобалльной шкале. В "национальном зачете" наиболее высокое качество показали вина Новой Зеландии и Португалии — "их, правда, было в исследовании немного — всего три и четыре образца соответственно", говорится в сообщении. Кроме того, эксперты хорошо оценили и молдавские вина, получившие две позиции в рейтинге.

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В тройку лучших сухих вин вошли одно итальянское и два испанских, лучшим полусухим красным вином признаны одна марка французского и две марки чилийского вина, а среди полусладких красных вин эксперты оценили испанское и молдавские вина. Полусладкие вина из Абхазии тоже получили приемлемые оценки.
Среди белых сухих вин в топе царила почти полная гегемония новозеландских вин, лучшие оценки в категории полусухих белых показали два итальянских и одно португальское вино, а наиболее интересными полусладкими белыми винами стали чилийское и германское. Внимания удостоились розовые вина из Португалии и Италии, сухие игристые и брюты, а также полусладкие игристые вина из Италии.
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Эксперты оценили 126 вин из 13 стран в ценовой категории до одной тысячи рублей, предлагаемых в российских магазинах. Для анализа были отобраны самые популярные образцы тиражом от 183 тысяч до 11 миллионов литров, продававшиеся на российском рынке в 2020 году. Основную часть исследования составили вина с защищенными географическими индикаторами.

"Большая часть массовых вин на российском рынке соответствуют требованиям качества, но при этом не превосходят российские вина в той же ценовой категории. Мы доказали, что и среди российских вин, и среди импортных есть как хорошие, качественные и достойные экземпляры, так и те, что не стоят внимания потребителей", — приводятся в сообщении слова замруководителя Роскачества Ильи Лоевского.

 
Илья ЛоевскийРоскачествоПортугалияНовая ЗеландияИталия
 
 
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