https://ria.ru/20210406/ukraina-1604396505.html

Захарова заявила об использовании Украиной исторических фейков

Захарова заявила об использовании Украиной исторических фейков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что на Украине продолжают использовать фейки на тему истории в целях пропаганды. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T10:12

2021-04-06T10:12

2021-04-06T11:05

мария захарова

украина

в мире

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что на Украине продолжают использовать фейки на тему истории в целях пропаганды."Использование фотосвидетельств Холокоста в пропагандистских материалах о трагедии крымско-татарского народа оказалось далеко не исчерпанным. Более того, оно приобретает по-настоящему скандальное измерение", - написала Захарова на своей странице в Facebook.Она сообщила, что англоязычная газета Украины "Kyiv Post" разместила на своем You-Tube канале фильм, в котором евреев выдают за крымских татар. При этом официальный представитель МИД РФ отметила, что вашингтонский Мемориальный музей Холокоста, из чьих архивов взята фотография для фильма, молчит на эту тему."Способность киевских пропагандистов любую трагедию превратить в фарс и на тот раз их не подвела. Мало того, что использовали фотографии евреев, они решили добавить к своему сюжету материалы с... польскими солдатами. НАТОвская школа стратегической коммуникации в действии - танцуют все", - написала Захарова.Ранее на брифинге Захарова сообщила, что 25 марта в одном из официальных украинских Twitter-аккаунтов появился ролик об истории Крыма, при этом в видеоряд были включены кадры, не имеющие к полуострову никакого отношения.

https://ria.ru/20210403/kravchuk-1604052461.html

украина

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2021

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мария захарова, украина, в мире