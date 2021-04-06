https://ria.ru/20210406/ukraina-1604396505.html
Захарова заявила об использовании Украиной исторических фейков
Захарова заявила об использовании Украиной исторических фейков
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что на Украине продолжают использовать фейки на тему истории в целях пропаганды. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T10:12
2021-04-06T10:12
2021-04-06T11:05
мария захарова
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599126570_91:0:2953:1610_1920x0_80_0_0_ba6406b652d5cbe13661bc92c878e317.jpg
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что на Украине продолжают использовать фейки на тему истории в целях пропаганды."Использование фотосвидетельств Холокоста в пропагандистских материалах о трагедии крымско-татарского народа оказалось далеко не исчерпанным. Более того, оно приобретает по-настоящему скандальное измерение", - написала Захарова на своей странице в Facebook.Она сообщила, что англоязычная газета Украины "Kyiv Post" разместила на своем You-Tube канале фильм, в котором евреев выдают за крымских татар. При этом официальный представитель МИД РФ отметила, что вашингтонский Мемориальный музей Холокоста, из чьих архивов взята фотография для фильма, молчит на эту тему."Способность киевских пропагандистов любую трагедию превратить в фарс и на тот раз их не подвела. Мало того, что использовали фотографии евреев, они решили добавить к своему сюжету материалы с... польскими солдатами. НАТОвская школа стратегической коммуникации в действии - танцуют все", - написала Захарова.Ранее на брифинге Захарова сообщила, что 25 марта в одном из официальных украинских Twitter-аккаунтов появился ролик об истории Крыма, при этом в видеоряд были включены кадры, не имеющие к полуострову никакого отношения.
https://ria.ru/20210403/kravchuk-1604052461.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599126570_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_e7dec85d7bf10723cf53a562b6180305.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, украина, в мире
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
рассказала, что на Украине
продолжают использовать фейки на тему истории в целях пропаганды.
"Использование фотосвидетельств Холокоста в пропагандистских материалах о трагедии крымско-татарского народа оказалось далеко не исчерпанным. Более того, оно приобретает по-настоящему скандальное измерение", - написала Захарова на своей странице в Facebook
.
Она сообщила, что англоязычная газета Украины "Kyiv Post" разместила на своем You-Tube канале фильм, в котором евреев выдают за крымских татар. При этом официальный представитель МИД РФ отметила, что вашингтонский Мемориальный музей Холокоста, из чьих архивов взята фотография для фильма, молчит на эту тему.
"Способность киевских пропагандистов любую трагедию превратить в фарс и на тот раз их не подвела. Мало того, что использовали фотографии евреев, они решили добавить к своему сюжету материалы с... польскими солдатами. НАТОвская школа стратегической коммуникации в действии - танцуют все", - написала Захарова.
Ранее на брифинге Захарова сообщила, что 25 марта в одном из официальных украинских Twitter-аккаунтов появился ролик об истории Крыма, при этом в видеоряд были включены кадры, не имеющие к полуострову никакого отношения.