Аналитик объяснил, как удвоить вложенные деньги
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Если постоянно увеличивать первоначальную сумму инвестирования, новые доходности будут начисляться уже на большую сумму, ускоряя рост прибыли. Это и есть тот самый сложный процент (реинвестирование), рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
"Сложный процент — неотъемлемая часть любой разумной инвестиции. На депозитах проценты могут капитализироваться, например, в конце периода инвестирования. Вложив 1000 рублей под 5 процентов, через год вы получаете сумму 1050 рублей, и новые проценты буду начисляться уже на выросшую базу 1050, и тогда фактическая сумма через два года инвестирования под 5 процентов составит 1102,5 рублей", — доказывает эксперт.
По его словам, сложный процент эффективен в высоко волатильных и высоко доходных инструментах. Его нужно использовать при расчетах долгосрочного инвестирования.
"Если вы снимаете проценты со счета, выводите купоны и дивиденды, тогда на длинном горизонте вы проигрываете тем инвесторам, кто остаtтся в рынке. Для простоты счета можно посоветовать использовать "правило 72": данное число делим на среднегодовую ожидаемую доходность и получаем срок в годах, за который инвестиции удвоятся с помощью сложного процента", — посоветовал Русецкий.
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