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Аналитик объяснил, как удвоить вложенные деньги
Аналитик объяснил, как удвоить вложенные деньги
Если постоянно увеличивать первоначальную сумму инвестирования, новые доходности будут начисляться уже на большую сумму, ускоряя рост прибыли. Это и есть тот... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T02:12
2021-04-06T02:12
бкс мир инвестиций
андрей русецкий
россия
банки
инвестиции
общество
экономика
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Если постоянно увеличивать первоначальную сумму инвестирования, новые доходности будут начисляться уже на большую сумму, ускоряя рост прибыли. Это и есть тот самый сложный процент (реинвестирование), рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.По его словам, сложный процент эффективен в высоко волатильных и высоко доходных инструментах. Его нужно использовать при расчетах долгосрочного инвестирования. "Если вы снимаете проценты со счета, выводите купоны и дивиденды, тогда на длинном горизонте вы проигрываете тем инвесторам, кто остаtтся в рынке. Для простоты счета можно посоветовать использовать "правило 72": данное число делим на среднегодовую ожидаемую доходность и получаем срок в годах, за который инвестиции удвоятся с помощью сложного процента", — посоветовал Русецкий.
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бкс мир инвестиций, андрей русецкий, россия, банки, инвестиции, общество, экономика

Аналитик объяснил, как удвоить вложенные деньги

02:12 06.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Если постоянно увеличивать первоначальную сумму инвестирования, новые доходности будут начисляться уже на большую сумму, ускоряя рост прибыли. Это и есть тот самый сложный процент (реинвестирование), рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
"Сложный процент — неотъемлемая часть любой разумной инвестиции. На депозитах проценты могут капитализироваться, например, в конце периода инвестирования. Вложив 1000 рублей под 5 процентов, через год вы получаете сумму 1050 рублей, и новые проценты буду начисляться уже на выросшую базу 1050, и тогда фактическая сумма через два года инвестирования под 5 процентов составит 1102,5 рублей", — доказывает эксперт.
По его словам, сложный процент эффективен в высоко волатильных и высоко доходных инструментах. Его нужно использовать при расчетах долгосрочного инвестирования.
"Если вы снимаете проценты со счета, выводите купоны и дивиденды, тогда на длинном горизонте вы проигрываете тем инвесторам, кто остаtтся в рынке. Для простоты счета можно посоветовать использовать "правило 72": данное число делим на среднегодовую ожидаемую доходность и получаем срок в годах, за который инвестиции удвоятся с помощью сложного процента", — посоветовал Русецкий.
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БКС Мир инвестицийАндрей РусецкийРоссияБанкиИнвестицииОбществоЭкономика
 
 
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