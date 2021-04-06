https://ria.ru/20210406/udvoit-1604375117.html

Аналитик объяснил, как удвоить вложенные деньги

Аналитик объяснил, как удвоить вложенные деньги

Если постоянно увеличивать первоначальную сумму инвестирования, новые доходности будут начисляться уже на большую сумму, ускоряя рост прибыли. Это и есть тот... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T02:12

2021-04-06T02:12

2021-04-06T02:12

бкс мир инвестиций

андрей русецкий

россия

банки

инвестиции

общество

экономика

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Если постоянно увеличивать первоначальную сумму инвестирования, новые доходности будут начисляться уже на большую сумму, ускоряя рост прибыли. Это и есть тот самый сложный процент (реинвестирование), рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.По его словам, сложный процент эффективен в высоко волатильных и высоко доходных инструментах. Его нужно использовать при расчетах долгосрочного инвестирования. "Если вы снимаете проценты со счета, выводите купоны и дивиденды, тогда на длинном горизонте вы проигрываете тем инвесторам, кто остаtтся в рынке. Для простоты счета можно посоветовать использовать "правило 72": данное число делим на среднегодовую ожидаемую доходность и получаем срок в годах, за который инвестиции удвоятся с помощью сложного процента", — посоветовал Русецкий.

https://ria.ru/20210329/poterya-1603206375.html

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2021

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бкс мир инвестиций, андрей русецкий, россия, банки, инвестиции, общество, экономика