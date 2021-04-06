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В Туле прокуратура проверяет сообщения о гибели детей после родов
В Туле прокуратура проверяет сообщения о гибели детей после родов
Прокуратура начала проверку после публикации в соцсетях видеоролика, где несколько женщин рассказывают, как их дети умерли в результате неудачных родов в... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T18:41
2021-04-06T18:50
россия
тульская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после публикации в соцсетях видеоролика, где несколько женщин рассказывают, как их дети умерли в результате неудачных родов в Тульском областном перинатальном центре, сообщило надзорное ведомство региона.В соцсетях появилось видео, где четыре женщины рассказывают о своих неудачных родах в Тульском областном перинатальном центре. Три из них потеряли своих детей, ребенок у еще одной женщины выжил, но серьезно болен. Женщины считают, что в произошедшем виноваты врачи."На основании информации, размещенной в социальных сетях, прокуратура Тульской области организовала проверку исполнения в Тульском областном перинатальном центре законодательства о здравоохранении. По результатам проверки при наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении областной прокуратуры.Минздрав Тульской области в связи с публикацией видеоролика сообщил, что каждый случай младенческой смертности в регионе "тщательно разбирается в медучреждении и в рамках ведомственного контроля на уровне министерства здравоохранения"."В настоящее время в минздраве находится на рассмотрении коллективное обращение пяти пациенток областного перинатального центра. По двум обращениям ранее была проведена ведомственная проверка. Гражданские дела по искам этих заявительниц к Тульскому областному перинатальному центру находятся на рассмотрении в судебной инстанции", - сообщает ведомство.По обращениям еще трех заявительниц проводится внутренняя проверка министерства здравоохранения, говорится в сообщении. По ее итогам будут приняты соответствующие меры."Региональный минздрав приложит все усилия для объективного расследования указанных случаев и недопущения подобных ситуаций в будущем", - подчеркивают власти.
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россия, тульская область, происшествия

В Туле прокуратура проверяет сообщения о гибели детей после родов

18:41 06.04.2021 (обновлено: 18:50 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после публикации в соцсетях видеоролика, где несколько женщин рассказывают, как их дети умерли в результате неудачных родов в Тульском областном перинатальном центре, сообщило надзорное ведомство региона.
В соцсетях появилось видео, где четыре женщины рассказывают о своих неудачных родах в Тульском областном перинатальном центре. Три из них потеряли своих детей, ребенок у еще одной женщины выжил, но серьезно болен. Женщины считают, что в произошедшем виноваты врачи.
"На основании информации, размещенной в социальных сетях, прокуратура Тульской области организовала проверку исполнения в Тульском областном перинатальном центре законодательства о здравоохранении. По результатам проверки при наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении областной прокуратуры.
Минздрав Тульской области в связи с публикацией видеоролика сообщил, что каждый случай младенческой смертности в регионе "тщательно разбирается в медучреждении и в рамках ведомственного контроля на уровне министерства здравоохранения".
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"В настоящее время в минздраве находится на рассмотрении коллективное обращение пяти пациенток областного перинатального центра. По двум обращениям ранее была проведена ведомственная проверка. Гражданские дела по искам этих заявительниц к Тульскому областному перинатальному центру находятся на рассмотрении в судебной инстанции", - сообщает ведомство.
По обращениям еще трех заявительниц проводится внутренняя проверка министерства здравоохранения, говорится в сообщении. По ее итогам будут приняты соответствующие меры.
"Региональный минздрав приложит все усилия для объективного расследования указанных случаев и недопущения подобных ситуаций в будущем", - подчеркивают власти.
 
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