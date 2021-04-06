https://ria.ru/20210406/tula-1727084454.html

В Туле прокуратура проверяет сообщения о гибели детей после родов

В Туле прокуратура проверяет сообщения о гибели детей после родов

Прокуратура начала проверку после публикации в соцсетях видеоролика, где несколько женщин рассказывают, как их дети умерли в результате неудачных родов в... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T18:41

2021-04-06T18:41

2021-04-06T18:50

россия

тульская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после публикации в соцсетях видеоролика, где несколько женщин рассказывают, как их дети умерли в результате неудачных родов в Тульском областном перинатальном центре, сообщило надзорное ведомство региона.В соцсетях появилось видео, где четыре женщины рассказывают о своих неудачных родах в Тульском областном перинатальном центре. Три из них потеряли своих детей, ребенок у еще одной женщины выжил, но серьезно болен. Женщины считают, что в произошедшем виноваты врачи."На основании информации, размещенной в социальных сетях, прокуратура Тульской области организовала проверку исполнения в Тульском областном перинатальном центре законодательства о здравоохранении. По результатам проверки при наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении областной прокуратуры.Минздрав Тульской области в связи с публикацией видеоролика сообщил, что каждый случай младенческой смертности в регионе "тщательно разбирается в медучреждении и в рамках ведомственного контроля на уровне министерства здравоохранения"."В настоящее время в минздраве находится на рассмотрении коллективное обращение пяти пациенток областного перинатального центра. По двум обращениям ранее была проведена ведомственная проверка. Гражданские дела по искам этих заявительниц к Тульскому областному перинатальному центру находятся на рассмотрении в судебной инстанции", - сообщает ведомство.По обращениям еще трех заявительниц проводится внутренняя проверка министерства здравоохранения, говорится в сообщении. По ее итогам будут приняты соответствующие меры."Региональный минздрав приложит все усилия для объективного расследования указанных случаев и недопущения подобных ситуаций в будущем", - подчеркивают власти.

https://ria.ru/20210326/bolnitsa-1603049929.html

россия

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, тульская область, происшествия