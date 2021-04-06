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Минэнерго прокомментировало ситуацию с ценами на топливо
Минэнерго прокомментировало ситуацию с ценами на топливо
Розничные цены на газомоторное топливо в России формирует рынок, но оно все еще существенно дешевле бензина и дизельного топлива, прокомментировали РИА Новости... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T23:07
2021-04-06T23:07
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Розничные цены на газомоторное топливо в России формирует рынок, но оно все еще существенно дешевле бензина и дизельного топлива, прокомментировали РИА Новости в Минэнерго РФ.Ранее во вторник Росстат сообщил, что газомоторное топливо в России за март подорожало на 6,5% по сравнению с февралем, став лидером роста розничных цен среди непродовольственных товаров, бензин прибавил 1,12%."В соответствии с законодательством РФ цены на реализуемый в качестве моторного топлива СУГ не подлежат государственному регулированию, так как они не относятся к продукции естественных монополий. Ценообразование носит исключительно рыночные принципы и складывается на основании конъюнктуры рынка, соотношения спроса и предложения", - сказали в Минэнерго."Необходимо отметить, что при формировании цен на СУГ отсутствуют пошлина, акциз и демпфер, в связи с чем оптовая цена становится зависимой почти на 100% от амплитуды колебаний внешних котировок", - добавили в ведомстве.При этом Минэнерго отметили, что рыночные цены на СУГ на заправочных станциях по-прежнему существенно ниже цен на автомобильный бензин и дизельное топливо. А средняя цена на природный газ (метан), используемый в качестве моторного топлива, в настоящее время стабильна и находится в пределах 20 рублей."Вместе с тем конечные розничные цены на СУГ для бытовых нужд населения продолжают оставаться регулируемыми в соответствии с постановлением правительства РФ от 29.12.2000 № 1021 "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории РФ" и устанавливаются региональными энергетическими комиссиями или региональными службами по тарифам и ценообразованию", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20210401/benzin-1603734166.html
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика

Минэнерго прокомментировало ситуацию с ценами на топливо

23:07 06.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТопливные пистолеты на одной из АЗС сети ЕКА в Москве
Топливные пистолеты на одной из АЗС сети ЕКА в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Розничные цены на газомоторное топливо в России формирует рынок, но оно все еще существенно дешевле бензина и дизельного топлива, прокомментировали РИА Новости в Минэнерго РФ.
Ранее во вторник Росстат сообщил, что газомоторное топливо в России за март подорожало на 6,5% по сравнению с февралем, став лидером роста розничных цен среди непродовольственных товаров, бензин прибавил 1,12%.
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"В соответствии с законодательством РФ цены на реализуемый в качестве моторного топлива СУГ не подлежат государственному регулированию, так как они не относятся к продукции естественных монополий. Ценообразование носит исключительно рыночные принципы и складывается на основании конъюнктуры рынка, соотношения спроса и предложения", - сказали в Минэнерго.
"Необходимо отметить, что при формировании цен на СУГ отсутствуют пошлина, акциз и демпфер, в связи с чем оптовая цена становится зависимой почти на 100% от амплитуды колебаний внешних котировок", - добавили в ведомстве.
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При этом Минэнерго отметили, что рыночные цены на СУГ на заправочных станциях по-прежнему существенно ниже цен на автомобильный бензин и дизельное топливо. А средняя цена на природный газ (метан), используемый в качестве моторного топлива, в настоящее время стабильна и находится в пределах 20 рублей.
"Вместе с тем конечные розничные цены на СУГ для бытовых нужд населения продолжают оставаться регулируемыми в соответствии с постановлением правительства РФ от 29.12.2000 № 1021 "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории РФ" и устанавливаются региональными энергетическими комиссиями или региональными службами по тарифам и ценообразованию", - заключили в ведомстве.
 
РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Экономика
 
 
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