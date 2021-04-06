https://ria.ru/20210406/tseny-1727088300.html

В России подорожали овощи и рыба

В России подорожали овощи и рыба

Морковь в России за март подорожала на 14,8%, картофель - на 13,4%, свекла - на 11,2%, при этом огурцы и помидоры подешевели - на 25,2% и на 7,4%... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T19:15

2021-04-06T19:15

2021-04-06T19:24

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Морковь в России за март подорожала на 14,8%, картофель - на 13,4%, свекла - на 11,2%, при этом огурцы и помидоры подешевели - на 25,2% и на 7,4% соответственно, говорится в сообщении Росстата."За счет снижения цен на огурцы - на 25,2%, помидоры - на 7,4%, апельсины - на 3%, плодоовощная продукция в среднем стала дешевле на 1,7%. В то же время подорожали: морковь - на 14,8%, картофель - на 13,4%, свекла - на 11,2%, лук репчатый - на 7,5%, капуста белокочанная - на 6,7%, виноград - на 3,8%", - сообщает статистическое ведомство.Пшено в марте подешевело на 0,8%, мед - на 0,2%, Среди прочих продовольственных товаров майонез подорожал на 2,5%, живая и охлажденная, соленая, маринованная, копченая рыба, отечественная икра лососевых рыб, мороженые кальмары, горох и фасоль, маргарин, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 1,6-1,9%.В свою очередь, вареная колбаса, сосиски, сардельки, мороженая неразделанная рыба, соленая сельдь, гречневая и манная крупы, овсяные хлопья "Геркулес", пшеничная мука, пряники, натуральный растворимый кофе, рыбные натуральные консервы и с добавлением масла, творожные сырки, глазированные шоколадом, фруктовые соки, продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "гамбургер") подорожали на 1-1,5%.Хлеб и хлебобулочные изделия в марте выросли в цене на 0,58% к февралю (по сравнению с мартом 2020 года - на 7,71%, к декабрю - на 1,53%), крупа и бобовые - на 0,72% (в годовом выражении - на 18,61%, с начала года - на 1,51%), макаронные изделия - на 0,85% (в годовом выражении - на 11,63%, с начала года - на 3,17%), мясо и птица - на 3,44% (в годовом выражении - на 9,21%, с начала года - на 5,96%).Одновременно рыба и пищевые морепродукты подорожали на 1,01% (в годовом выражении - на 7,19%, с начала года - на 2,61%), молоко и молочная продукция - на 0,52% (относительно марта прошлого года - на 3,31%, с начала текущего года - на 1,3%), сливочное масло - на 0,55% (в годовом выражении - на 3,9%, с начала года - на 1,21%)."В марте наблюдалось увеличение цен на мясопродукты, в том числе на мясо кур - на 7,2%, баранину (кроме бескостного мяса) - на 5%, окорочка куриные - на 4,4%, кулинарные изделия из птицы - на 2,4%, говядину (кроме бескостного мяса) - на 2,3%, печень говяжью - на 2,2%, свинину (кроме бескостного мяса) - на 1,9%", - сообщает статистическое ведомство.Куриные яйца в среднем по России подорожали на 5,3%, при этом в 14 регионах цены выросли на 0,1-2,9%, в 27 субъектах - на 3-4,9%, в 38 - на 5-9,9%, в шести регионах - на 10-14,4%. Прирост цен на сахар составил 2,1%, в 14 регионах он составил 0,1-0,9%, в 36 - 1-2,9%, в 23 субъектах - 3-4,9%, в пяти субъектах - 5-7,3%. В двух регионах цены не изменились, в пяти субъектах сахар подешевел на 0,1-2%."На масло подсолнечное цены в среднем по России выросли на 1,2%, при этом в 23 субъектах Российской Федерации - на 0,1-0,9%, в 25 субъектах - на 1-1,9%, в 16 субъектах - на 2-4,1%, в трех субъектах - на 4,2-13%", - добавляет Росстат. В трех регионах цены не изменились, в 13 субъектах масло подешевело на 0,1-0,9%, в двух - на 1-2,7%.Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно. По сахару соглашения действуют до 1 июня, по маслу - до 1 октября 2021 года."Продовольственная инфляция, особенно на мясо, связана как с недавним повышением цен на кормовое зерно, так и со вспышкой птичьего гриппа. Дополнительным фактором является повышение цен на мясо в Китае", - считает директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Минэкономразвития Александр Кнобель.

https://ria.ru/20210406/sakhar-1604347020.html

https://ria.ru/20210405/aviabilety-1604228365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика