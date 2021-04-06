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В Курганской области объяснили зарплату тракториста в 170 тысяч рублей
В Курганской области объяснили зарплату тракториста в 170 тысяч рублей
Центр занятости населения Макушинского и Частоозерного районов Курганской области назвал технической ошибкой размещенную на сайте вакансию тракториста с... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T08:58
2021-04-06T11:06
новосибирская область
курганская область
общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 апр — РИА Новости. Центр занятости населения Макушинского и Частоозерного районов Курганской области назвал технической ошибкой размещенную на сайте вакансию тракториста с зарплатой 170 тысяч рублей в селе Чебаки — на самом деле зарплата составляет 17 тысяч рублей.Ранее в СМИ появилась информация о том, что в селе Чебаки в Новосибирской области появилась вакансия тракториста с зарплатой 170 тысяч рублей. Однако такое же село есть и в Курганской области.Зарплат на 170 тысяч рублей в регионе, по данным центра занятости, нет, добавила она.
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новосибирская область, курганская область, общество

В Курганской области объяснили зарплату тракториста в 170 тысяч рублей

08:58 06.04.2021 (обновлено: 11:06 06.04.2021)
 
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Посев риса - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 апр — РИА Новости. Центр занятости населения Макушинского и Частоозерного районов Курганской области назвал технической ошибкой размещенную на сайте вакансию тракториста с зарплатой 170 тысяч рублей в селе Чебаки — на самом деле зарплата составляет 17 тысяч рублей.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в селе Чебаки в Новосибирской области появилась вакансия тракториста с зарплатой 170 тысяч рублей. Однако такое же село есть и в Курганской области.
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"Это техническая ошибка нашего специалиста. Просто был добавлен лишний ноль — вместо 17 тысяч рублей оказалось 170 тысяч рублей", — сообщили РИА Новости во вторник в центре занятости населения Макушинского и Частоозерного районов.

Зарплат на 170 тысяч рублей в регионе, по данным центра занятости, нет, добавила она.
 
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