https://ria.ru/20210406/traktorist-1604386225.html

В Курганской области объяснили зарплату тракториста в 170 тысяч рублей

В Курганской области объяснили зарплату тракториста в 170 тысяч рублей

Центр занятости населения Макушинского и Частоозерного районов Курганской области назвал технической ошибкой размещенную на сайте вакансию тракториста с... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T08:58

2021-04-06T08:58

2021-04-06T11:06

новосибирская область

курганская область

общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 6 апр — РИА Новости. Центр занятости населения Макушинского и Частоозерного районов Курганской области назвал технической ошибкой размещенную на сайте вакансию тракториста с зарплатой 170 тысяч рублей в селе Чебаки — на самом деле зарплата составляет 17 тысяч рублей.Ранее в СМИ появилась информация о том, что в селе Чебаки в Новосибирской области появилась вакансия тракториста с зарплатой 170 тысяч рублей. Однако такое же село есть и в Курганской области.Зарплат на 170 тысяч рублей в регионе, по данным центра занятости, нет, добавила она.

https://radiosputnik.ria.ru/20210403/rabota-1604115688.html

новосибирская область

курганская область

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2021

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новосибирская область, курганская область, общество