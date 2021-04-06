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Жителя Башкирии лишили водительских прав из-за его тезки во Владивостоке
Жителя Башкирии лишили водительских прав из-за его тезки во Владивостоке
Прокурор в Приморье добился отмены решения местного суда, который лишил водительских прав жителя Башкирии из-за нарушения, совершенного во Владивостоке его... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T09:31
2021-04-06T09:31
россия
республика башкортостан
авто
русский (остров)
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 апр – РИА Новости. Прокурор в Приморье добился отмены решения местного суда, который лишил водительских прав жителя Башкирии из-за нарушения, совершенного во Владивостоке его полным тезкой, сообщает краевая прокуратура.Отмечается, что мировой судья во Владивостоке признал жителя республики Башкортостан виновным по статье "невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Его оштрафовали и лишили водительских прав.Прокурор смог доказать, что мужчина никогда не был на территории Приморья, в том числе никогда не покупал туда авиа- и железнодорожные билеты, детализация телефонных номеров показала, что звонил он только в часовом поясе Башкортостана.Один из свидетелей пояснил, что он является собственником автомобиля, а его знакомый - житель острова Русского - взял у него машину. Вскоре ему позвонили полицейские и сообщили, что авто стоит на обочине, а водитель скрылся."По протесту прокурора постановление суда отменено, производство по делу прекращено ввиду отсутствия состава административного правонарушения", - сообщает прокуратура.
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россия, республика башкортостан, авто, русский (остров), владивосток, происшествия

Жителя Башкирии лишили водительских прав из-за его тезки во Владивостоке

09:31 06.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБланк водительского удостоверения нового образца
Бланк водительского удостоверения нового образца - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 6 апр – РИА Новости. Прокурор в Приморье добился отмены решения местного суда, который лишил водительских прав жителя Башкирии из-за нарушения, совершенного во Владивостоке его полным тезкой, сообщает краевая прокуратура.
Отмечается, что мировой судья во Владивостоке признал жителя республики Башкортостан виновным по статье "невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Его оштрафовали и лишили водительских прав.
"В ходе прокурорской проверки установлено, что в мае 2015 года полный тезка привлеченного к административной ответственности гражданина в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем на острове Русском во Владивостоке. У мужчин помимо фамилии, имени и отчества совпадал и год рождения. Однако к ответственности в итоге привлечен житель Башкортостана", - говорится в сообщении.
Прокурор смог доказать, что мужчина никогда не был на территории Приморья, в том числе никогда не покупал туда авиа- и железнодорожные билеты, детализация телефонных номеров показала, что звонил он только в часовом поясе Башкортостана.
Один из свидетелей пояснил, что он является собственником автомобиля, а его знакомый - житель острова Русского - взял у него машину. Вскоре ему позвонили полицейские и сообщили, что авто стоит на обочине, а водитель скрылся.
"По протесту прокурора постановление суда отменено, производство по делу прекращено ввиду отсутствия состава административного правонарушения", - сообщает прокуратура.
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