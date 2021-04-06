https://ria.ru/20210406/tezka-1604390550.html

Жителя Башкирии лишили водительских прав из-за его тезки во Владивостоке

Жителя Башкирии лишили водительских прав из-за его тезки во Владивостоке

Прокурор в Приморье добился отмены решения местного суда, который лишил водительских прав жителя Башкирии из-за нарушения, совершенного во Владивостоке его... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T09:31

2021-04-06T09:31

2021-04-06T09:31

россия

республика башкортостан

авто

русский (остров)

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 6 апр – РИА Новости. Прокурор в Приморье добился отмены решения местного суда, который лишил водительских прав жителя Башкирии из-за нарушения, совершенного во Владивостоке его полным тезкой, сообщает краевая прокуратура.Отмечается, что мировой судья во Владивостоке признал жителя республики Башкортостан виновным по статье "невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Его оштрафовали и лишили водительских прав.Прокурор смог доказать, что мужчина никогда не был на территории Приморья, в том числе никогда не покупал туда авиа- и железнодорожные билеты, детализация телефонных номеров показала, что звонил он только в часовом поясе Башкортостана.Один из свидетелей пояснил, что он является собственником автомобиля, а его знакомый - житель острова Русского - взял у него машину. Вскоре ему позвонили полицейские и сообщили, что авто стоит на обочине, а водитель скрылся."По протесту прокурора постановление суда отменено, производство по делу прекращено ввиду отсутствия состава административного правонарушения", - сообщает прокуратура.

https://ria.ru/20210401/avto-1603723182.html

россия

республика башкортостан

русский (остров)

владивосток

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россия, республика башкортостан, авто, русский (остров), владивосток, происшествия