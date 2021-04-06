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На Камчатке задержали российский теплоход "Порт Мэй"
На Камчатке задержали российский теплоход "Порт Мэй"
Экипаж российского судна "Порт Мэй", стоящего на севере Камчатки, пожаловался на трехмесячные долги по зарплате и на истощающиеся запасы провизии и воды,... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:37
2021-04-06T16:59
николай суханов
корфу
южно-сахалинск
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 6 апр – РИА Новости. Экипаж российского судна "Порт Мэй", стоящего на севере Камчатки, пожаловался на трехмесячные долги по зарплате и на истощающиеся запасы провизии и воды, теплоход задержали, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации (ДВРО) Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.Суханов предоставил РИА Новости копию обращения моряков на его имя. В нем экипаж отмечает, что сейчас судно стоит на внутреннем рейде Тиличек залива Корф на севере Камчатки. Cудно с грузом – порожними контейнерами – должно выйти в Находку Приморского края. Со слов моряков, руководство судовладельца ООО "Вип Строй Холдинг" должно им зарплату за три месяца. На сегодняшний день долг составляет 1,85 миллиона рублей. Также моряки сообщают, что провизии у них осталось до 11 апреля, запас воды и топлива – на несколько дней. По их словам, этого не хватит на переход до Находки.Комментарием судовладельца РИА Новости пока не располагает.В прошлом году капитан порта Находки задержал "Порт Мэй" из-за долга судовладельца перед моряками в 4 миллиона рублей. Экипаж судна также жаловался на плохое обеспечение судна продуктами питания. Суханов тогда рассказывал, что массовые заявления от моряков о задержках заработной платы на судах компании "Вип Строй Холдинг" начали поступать в ДВРО РПСМ еще три года назад.Теплоход "Порт Мэй" под флагом России принадлежит ООО "Вип Строй Холдинг" из Южно-Сахалинска. Порт приписки – порт Холмск.По уточненным данным, следователи организовали проверку информации о невыплате зарплат экипажу судна "Порт Мэй", стоящего на севере Камчатки, сообщает пресс-служба СК РФ.Суханов предоставил РИА Новости копию обращения моряков на его имя. В нем экипаж отмечает, что сейчас судно стоит на внутреннем рейде Тиличек залива Корф на севере Камчатки. Со слов моряков, руководство судовладельца ООО "Вип Строй Холдинг" должно им зарплату за три месяца. На сегодняшний день долг составляет 1,85 миллиона рублей. Также моряки сообщают, что провизии у них осталось до 11 апреля, запас воды и топлива – на несколько дней.
https://ria.ru/20210325/draka-1602640391.html
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николай суханов, корфу, южно-сахалинск, приморский край

На Камчатке задержали российский теплоход "Порт Мэй"

14:37 06.04.2021 (обновлено: 16:59 06.04.2021)
 
© Фото : МорспасслужбаРоссийский теплоход "Порт Мэй"
Российский теплоход Порт Мэй - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Фото : Морспасслужба
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ВЛАДИВОСТОК, 6 апр – РИА Новости. Экипаж российского судна "Порт Мэй", стоящего на севере Камчатки, пожаловался на трехмесячные долги по зарплате и на истощающиеся запасы провизии и воды, теплоход задержали, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации (ДВРО) Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.
Суханов предоставил РИА Новости копию обращения моряков на его имя. В нем экипаж отмечает, что сейчас судно стоит на внутреннем рейде Тиличек залива Корф на севере Камчатки. Cудно с грузом – порожними контейнерами – должно выйти в Находку Приморского края. Со слов моряков, руководство судовладельца ООО "Вип Строй Холдинг" должно им зарплату за три месяца. На сегодняшний день долг составляет 1,85 миллиона рублей. Также моряки сообщают, что провизии у них осталось до 11 апреля, запас воды и топлива – на несколько дней. По их словам, этого не хватит на переход до Находки.
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"Готовим обращение в прокуратуру и СК. Портовый контроль уже задержал судно до полного погашения долга. Связь с капитаном судна уже была по телефону, мы им рекомендовали не выходить из порта, пока им не выплатят заработную плату", - отметил Суханов.
Комментарием судовладельца РИА Новости пока не располагает.
В прошлом году капитан порта Находки задержал "Порт Мэй" из-за долга судовладельца перед моряками в 4 миллиона рублей. Экипаж судна также жаловался на плохое обеспечение судна продуктами питания. Суханов тогда рассказывал, что массовые заявления от моряков о задержках заработной платы на судах компании "Вип Строй Холдинг" начали поступать в ДВРО РПСМ еще три года назад.
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Теплоход "Порт Мэй" под флагом России принадлежит ООО "Вип Строй Холдинг" из Южно-Сахалинска. Порт приписки – порт Холмск.
По уточненным данным, следователи организовали проверку информации о невыплате зарплат экипажу судна "Порт Мэй", стоящего на севере Камчатки, сообщает пресс-служба СК РФ.
Суханов предоставил РИА Новости копию обращения моряков на его имя. В нем экипаж отмечает, что сейчас судно стоит на внутреннем рейде Тиличек залива Корф на севере Камчатки. Со слов моряков, руководство судовладельца ООО "Вип Строй Холдинг" должно им зарплату за три месяца. На сегодняшний день долг составляет 1,85 миллиона рублей. Также моряки сообщают, что провизии у них осталось до 11 апреля, запас воды и топлива – на несколько дней.
"Проводится процессуальная проверка по признакам преступления... "невыплата заработной платы". По информации следствия, 6 апреля в СМИ размещена информация о невыплате заработной платы экипажу российского судна "Порт Мэй". В ходе процессуальной проверки будет дана оценка всем изложенным моряками сведениям, установлен размер невыплаченной заработной платы, а также иные значимые обстоятельства", - говорится в сообщении.
 
Николай СухановКорфуЮжно-СахалинскПриморский край
 
 
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