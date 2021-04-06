https://ria.ru/20210406/tayna-1727104420.html

В Госдуму внесли проект о служебной тайне в сфере обороны

В Госдуму внесли проект о служебной тайне в сфере обороны

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым вводятся понятие служебной тайны в области обороны и ответственность за ее нарушение, документ... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T21:36

2021-04-06T21:36

2021-04-06T22:02

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым вводятся понятие служебной тайны в области обороны и ответственность за ее нарушение, документ опубликован во вторник в электронной базе нижней палаты парламента.Изменения предлагаются в федеральный закон "Об обороне".В законе проектируется новая статья - "Служебная тайна в области обороны". В ней авторы предлагают прописать "порядок отнесения сведений, образующихся при осуществлении полномочий органами государственной власти Российской Федерации, функций органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями по организации мероприятий в области обороны и распространение которых может нанести вред при выполнении указанных мероприятий".Кроме того, указывается право руководителей федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, на отнесение информации к сведениям, составляющим служебную тайну в области обороны.Предполагается, что правительство будет определять порядок обращения с такими сведениями.Также определена ответственность лиц, допустивших разглашение служебной тайны в области обороны, получивших доступ к такой информации в связи со служебными обязанностями."Под ответственностью в законопроекте понимается административная ответственность в соответствии со статьей 13.14 КоАП и дисциплинарная ответственность в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.

https://ria.ru/20210406/siloviki-1727035064.html

https://ria.ru/20210324/zakonoproekt-1602640224.html

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