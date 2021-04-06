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Танкер сел на мель в Суэцком канале, сообщил источник
Танкер сел на мель в Суэцком канале, сообщил источник
Танкер сел на мель на юге Суэцкого канала, почти перегородив его, но судно удалось вытащить, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:12
2021-04-06T16:00
суэцкий канал
в мире
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КАИР, 6 апр — РИА Новости. Танкер сел на мель на юге Суэцкого канала, почти перегородив его, но судно удалось вытащить, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Действительно, судно немного село на мель, но инцидент исчерпан и судно уже на ходу", — заявил источник в ответ на вопрос о том, есть ли проблемы с танкером Minerva Nike, идущим под греческим флагом."Движение по каналу восстановят максимум через 30 минут", — сказал собеседник.Согласно данным портала MarineTraffic, вокруг судна в момент блокировки им канала находились как минимум два буксира Суэцкого канала. Инцидент произошел на юге канала недалеко от входа в широкую часть канала — Большое Горькое озеро.Это второе ЧП в Суэцком канале за последние дни: в конце марта контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров сел на мель на 151-м километре, перегородив канал и заблокировав движение на шесть дней.
https://ria.ru/20210328/gruzovik-1603190998.html
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РИА Новости
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96
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Снятый с мели Ever Given идет по Суэцкому каналу
Ever Given идет по Суэцкому каналу на север. Источник РИА Новости заявил, что кризис завершился.
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суэцкий канал, в мире

Танкер сел на мель в Суэцком канале, сообщил источник

14:12 06.04.2021 (обновлено: 16:00 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Махмуд Ахмед / Перейти в фотобанкКорабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал
Корабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Махмуд Ахмед
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КАИР, 6 апр — РИА Новости. Танкер сел на мель на юге Суэцкого канала, почти перегородив его, но судно удалось вытащить, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Действительно, судно немного село на мель, но инцидент исчерпан и судно уже на ходу", — заявил источник в ответ на вопрос о том, есть ли проблемы с танкером Minerva Nike, идущим под греческим флагом.
Грузовик фирмы Evergreen на автомагистрали в Китае. Кадр с камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
28 марта, 13:39
Грузовик фирмы, чье судно заблокировало Суэцкий канал, перегородил дорогу
"Движение по каналу восстановят максимум через 30 минут", — сказал собеседник.
Согласно данным портала MarineTraffic, вокруг судна в момент блокировки им канала находились как минимум два буксира Суэцкого канала. Инцидент произошел на юге канала недалеко от входа в широкую часть канала — Большое Горькое озеро.
Это второе ЧП в Суэцком канале за последние дни: в конце марта контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров сел на мель на 151-м километре, перегородив канал и заблокировав движение на шесть дней.
 
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