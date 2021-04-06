https://ria.ru/20210406/tanker-1604447036.html

Танкер сел на мель в Суэцком канале, сообщил источник

Танкер сел на мель в Суэцком канале, сообщил источник

Танкер сел на мель на юге Суэцкого канала, почти перегородив его, но судно удалось вытащить, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T14:12

2021-04-06T14:12

2021-04-06T16:00

суэцкий канал

в мире

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КАИР, 6 апр — РИА Новости. Танкер сел на мель на юге Суэцкого канала, почти перегородив его, но судно удалось вытащить, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Действительно, судно немного село на мель, но инцидент исчерпан и судно уже на ходу", — заявил источник в ответ на вопрос о том, есть ли проблемы с танкером Minerva Nike, идущим под греческим флагом."Движение по каналу восстановят максимум через 30 минут", — сказал собеседник.Согласно данным портала MarineTraffic, вокруг судна в момент блокировки им канала находились как минимум два буксира Суэцкого канала. Инцидент произошел на юге канала недалеко от входа в широкую часть канала — Большое Горькое озеро.Это второе ЧП в Суэцком канале за последние дни: в конце марта контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров сел на мель на 151-м километре, перегородив канал и заблокировав движение на шесть дней.

https://ria.ru/20210328/gruzovik-1603190998.html

суэцкий канал

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Снятый с мели Ever Given идет по Суэцкому каналу Ever Given идет по Суэцкому каналу на север. Источник РИА Новости заявил, что кризис завершился. 2021-04-06T14:12 true PT1M13S

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суэцкий канал, в мире