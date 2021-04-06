https://ria.ru/20210406/svideteli-1604425328.html

"Свидетелей" ДТП с Ефремовым будут судить отдельно друг от друга

"Свидетелей" ДТП с Ефремовым будут судить отдельно друг от друга

Уголовные дела о даче ложных показаний в отношении трех "свидетелей" ДТП с актером Михаилом Ефремовым рассмотрят отдельно друг от друга в Пресненском суде... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T12:56

2021-04-06T12:56

2021-04-06T12:56

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

александр добровинский

михаил ефремов

москва

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Уголовные дела о даче ложных показаний в отношении трех "свидетелей" ДТП с актером Михаилом Ефремовым рассмотрят отдельно друг от друга в Пресненском суде Москвы, следует из картотеки инстанции.Дела в отношении Андрея Гаева и Александра Кобца были зарегистрированы Пресненским судом столицы 31 марта и 1 апреля. Дело третьего же фигуранта в суд пока не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе."Сразу после того, как мы вышли из зала суда после дачи свидетельских показаний, я сказал, что эти люди являются лжесвидетелями. Кроме того, в прениях я просил вынести частное определение по поводу лжесвидетелей… Думаю, что скоро мы узнаем еще, кто нашел этих свидетелей и сколько им заплатили", - заявил РИА Новости Александр Добровинский, представлявший потерпевших.В понедельник стало известно, что расследование в отношении трех мужчин завершилось - в окончательной редакции им вменяется дача заведомо ложных показаний.По словам юриста Эльмана Пашаева, координирующего защиту подсудимых, вину они не признают и настаивают на том, что говорили правду.Подсудимым в случае признания вину могут назначить штрафы в размере до полугодовой зарплаты, либо обязательные работы до 480 часов, либо до двух лет исправительных работ. Лишение свободы им не грозит.В ходе заседания слепой на один глаз свидетель Александр Кобец и его друг Андрей Гаев, которые якобы были на месте ДТП, указывали, что актер выходил со стороны пассажирского сиденья, но суд не принял во внимание их показания. При этом Кобец признавал, что в момент аварии был нетрезв. По его словам, они с другом выпили до этого на двоих 1,5 литра крепкого пива "Балтика 9".Еще один свидетель защиты Теван Бадасян в суде рассказал, что в день ЧП он видел машину Ефремова, но актера там якобы не было, а был какой-то незнакомец - "человек сел на заднее сиденье, ни впереди, ни за рулем не было никого вообще, это был высокий человек в бейсболке".Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита планирует обжаловать приговор в кассации, актер этапирован в колонию в Белгородской области. Защитники, представляющие интересы как Ефремова, так и потерпевших, лишились адвокатского статуса.

https://ria.ru/20210214/pismo-1597412951.html

https://ria.ru/20210208/efremov-1596571458.html

москва

белгородская область

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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, белгородская область, происшествия