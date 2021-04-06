Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210406/suets-1727038159.html
Перегородившее Суэцкий канал судно сняли с мели
Перегородившее Суэцкий канал судно сняли с мели
Танкер, севший на мель на юге Суэцкого канала, удалось вытащить, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T15:17
2021-04-06T15:18
суэцкий канал
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1c/1603207997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dfb8aedb5f03dde0e5f3e448ab09a530.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Танкер, севший на мель на юге Суэцкого канала, удалось вытащить, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Действительно, судно немного село на мель, но инцидент исчерпан и судно уже на ходу", — сказал он.По его словам, вскоре движение восстановилось.Речь идет о танкере Minerva Nike, который ходит под греческим флагом. Согласно данным портала MarineTraffic, инцидент произошел в южной части канала, недалеко от входа в Большое Горькое озеро. Вокруг судна в тот момент находились как минимум два буксира.Это второе ЧП в Суэцком канале за последнее время: 23 марта контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров сел на мель на 151-м километре, полностью перегородив канал и заблокировав движение. Сдвинуть его удалось только через шесть дней, после нескольких попыток. Из-за этого у входов Суэцкий канал образовалась пробка, в которой застряли более 400 судов. По оценке администрации канала, ущерб может составить порядка миллиарда долларов. Суэцкий канал — один из самых загруженных морских торговых путей в мире, его длина составляет 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. Он соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки. За сутки по каналу проходят около 50 судов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210403/proisshestviya-1604108247.html
суэцкий канал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1c/1603207997_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6ec33734637c54cfc1dd1117d22cf02a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
суэцкий канал, в мире

Перегородившее Суэцкий канал судно сняли с мели

15:17 06.04.2021 (обновлено: 15:18 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Махмуд Ахмед / Перейти в фотобанкСуда у входа в Суэцкий канал
Суда у входа в Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Махмуд Ахмед
Перейти в фотобанк
Суда у входа в Суэцкий канал. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Танкер, севший на мель на юге Суэцкого канала, удалось вытащить, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Действительно, судно немного село на мель, но инцидент исчерпан и судно уже на ходу", — сказал он.
По его словам, вскоре движение восстановилось.
Речь идет о танкере Minerva Nike, который ходит под греческим флагом. Согласно данным портала MarineTraffic, инцидент произошел в южной части канала, недалеко от входа в Большое Горькое озеро. Вокруг судна в тот момент находились как минимум два буксира.
Это второе ЧП в Суэцком канале за последнее время: 23 марта контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров сел на мель на 151-м километре, полностью перегородив канал и заблокировав движение. Сдвинуть его удалось только через шесть дней, после нескольких попыток.
Из-за этого у входов Суэцкий канал образовалась пробка, в которой застряли более 400 судов. По оценке администрации канала, ущерб может составить порядка миллиарда долларов.
Суэцкий канал — один из самых загруженных морских торговых путей в мире, его длина составляет 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. Он соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки. За сутки по каналу проходят около 50 судов.
Контейнеровоз Ever Given покидает акваторию Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
3 апреля, 17:56
Все застрявшие из-за Ever Given суда прошли через Суэцкий канал
 
Суэцкий каналВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка
04:37ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО
04:15Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
04:03Рябков назвал условие возвращения российского посла в США
03:55В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
03:43Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
03:35Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах
03:05Источники сообщили о перенесении запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
02:43Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
02:36В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
02:26"Известия": в России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
02:15В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой
02:12Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
02:12Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета
01:45Депутат Рады раскрыл истинную цель Зеленского
01:12Аналитик посоветовал скупать золото
00:46Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе
00:33В ДТП с автобусами в Мексике погибли 16 человек
00:28Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
00:24Православные христиане встречают Благовещение
Лента новостейМолния