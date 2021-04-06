Перегородившее Суэцкий канал судно сняли с мели
15:17 06.04.2021 (обновлено: 15:18 06.04.2021)
Суда у входа в Суэцкий канал. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Танкер, севший на мель на юге Суэцкого канала, удалось вытащить, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Действительно, судно немного село на мель, но инцидент исчерпан и судно уже на ходу", — сказал он.
По его словам, вскоре движение восстановилось.
Речь идет о танкере Minerva Nike, который ходит под греческим флагом. Согласно данным портала MarineTraffic, инцидент произошел в южной части канала, недалеко от входа в Большое Горькое озеро. Вокруг судна в тот момент находились как минимум два буксира.
Это второе ЧП в Суэцком канале за последнее время: 23 марта контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров сел на мель на 151-м километре, полностью перегородив канал и заблокировав движение. Сдвинуть его удалось только через шесть дней, после нескольких попыток.
Из-за этого у входов Суэцкий канал образовалась пробка, в которой застряли более 400 судов. По оценке администрации канала, ущерб может составить порядка миллиарда долларов.
Суэцкий канал — один из самых загруженных морских торговых путей в мире, его длина составляет 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. Он соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки. За сутки по каналу проходят около 50 судов.