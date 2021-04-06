https://ria.ru/20210406/sud-1604397553.html

"Скопинский маньяк" не явился на суд по делу о новых ограничениях

"Скопинский маньяк" не явился на суд по делу о новых ограничениях

Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", не пришел на заседание Скопинского районного суда Рязанской области по делу о дополнении установленных ему... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T10:19

2021-04-06T10:19

2021-04-06T12:17

россия

скопин

рязанская область

происшествия

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СКОПИН (Рязанская область), 6 апр — РИА Новости. Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", не пришел на заседание Скопинского районного суда Рязанской области по делу о дополнении установленных ему ранее административных ограничений, передает корреспондент РИА Новости.Исковое заявление подал отдел полиции 31 марта. На 10:00 вторника было назначено первое заседание, оно проходит в закрытом режиме. К этому времени Мохов не явился. У зала суда его ждали журналисты.Скопинский районный суд Рязанской области отложил на 15 апреля заседание по рассмотрению искового заявления отдела полиции о дополнении ранее установленных административных ограничений в отношении Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк", позже сообщили в райсуде.В суде агентству сообщили, что заседание отложено. "На 15 апреля, на 10 часов", - уточнил собеседник.Вопрос о том, какие именно дополнительные ограничения предлагается установить, в УМВД по Рязанской области и в Скопинском районном суде не комментируют. По данным местных СМИ, допограничения касаются запрета на общение Мохова с журналистами.Ранее судебным участком № 31 в отношении Мохова было вынесено решение о назначении административного наказания. Вскоре после его освобождения полиция составила два протокола — о том, что он в назначенный срок не вернулся в родной город Скопин, и о том, что вопреки запрету посетил некое массовое мероприятие, заявлял РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. На сайте судебного участка действительно указаны два дела, но по одному 26 марта решено вернуть протокол составителю, по второму 1 апреля назначено административное наказание. Как уточнили РИА Новости в суде, Мохову был назначен штраф в 1,2 тысячи рублей.Мохов покинул исправительную колонию № 4 Саратовской области 3 марта, причем, согласно постановлению ФСИН, на следующий день должен был вернуться в Скопин, но приехал лишь 5 марта.После освобождения за ним установлен шестилетний надзор полиции по месту жительства. Ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, также он должен дважды в месяц отмечаться в ОВД.Вскоре после освобождения Мохов дал интервью Ксении Собчак, которое вызвало большой резонанс в обществе и заставило многих общественных деятелей поставить вопрос, допустимо ли с точки зрения этики тиражировать подобные материалы. Из-за некоторых реплик преступника в интервью СК России начал доследственную проверку.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004-го они были освобождены.В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок слегка сократили — до 16 лет и десяти месяцев.

https://ria.ru/20210323/manyak-1602497798.html

https://ria.ru/20210325/intervyu-1602798163.html

https://ria.ru/20210303/plennitsy-1599649515.html

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"Он себя не чувствует виноватым": "скопинский маньяк" выходит на свободу Житель Рязанской области Виктор Мохов почти 4 года держал девушек в подвале. Одной из них было 14, а другой – 17 лет. Он насиловал их, бил, морил голодом и травил газом. В неволе одна из пленниц дважды рожала от него, но оба раза преступник отбирал детей и подкидывал чужим людям. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года их освободили. Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. В марте 2021 года срок заключения 70-летнего Виктора Мохова подошел к концу. 2021-04-06T10:19 true PT4M23S

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россия, скопин, рязанская область, происшествия