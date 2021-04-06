Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210406/sud-1604397553.html
"Скопинский маньяк" не явился на суд по делу о новых ограничениях
"Скопинский маньяк" не явился на суд по делу о новых ограничениях
Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", не пришел на заседание Скопинского районного суда Рязанской области по делу о дополнении установленных ему... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T10:19
2021-04-06T12:17
россия
скопин
рязанская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599660896_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_31f22fa5c0be5b8044ff9c7d9eeff994.jpg
СКОПИН (Рязанская область), 6 апр — РИА Новости. Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", не пришел на заседание Скопинского районного суда Рязанской области по делу о дополнении установленных ему ранее административных ограничений, передает корреспондент РИА Новости.Исковое заявление подал отдел полиции 31 марта. На 10:00 вторника было назначено первое заседание, оно проходит в закрытом режиме. К этому времени Мохов не явился. У зала суда его ждали журналисты.Скопинский районный суд Рязанской области отложил на 15 апреля заседание по рассмотрению искового заявления отдела полиции о дополнении ранее установленных административных ограничений в отношении Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк", позже сообщили в райсуде.В суде агентству сообщили, что заседание отложено. "На 15 апреля, на 10 часов", - уточнил собеседник.Вопрос о том, какие именно дополнительные ограничения предлагается установить, в УМВД по Рязанской области и в Скопинском районном суде не комментируют. По данным местных СМИ, допограничения касаются запрета на общение Мохова с журналистами.Ранее судебным участком № 31 в отношении Мохова было вынесено решение о назначении административного наказания. Вскоре после его освобождения полиция составила два протокола — о том, что он в назначенный срок не вернулся в родной город Скопин, и о том, что вопреки запрету посетил некое массовое мероприятие, заявлял РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. На сайте судебного участка действительно указаны два дела, но по одному 26 марта решено вернуть протокол составителю, по второму 1 апреля назначено административное наказание. Как уточнили РИА Новости в суде, Мохову был назначен штраф в 1,2 тысячи рублей.Мохов покинул исправительную колонию № 4 Саратовской области 3 марта, причем, согласно постановлению ФСИН, на следующий день должен был вернуться в Скопин, но приехал лишь 5 марта.После освобождения за ним установлен шестилетний надзор полиции по месту жительства. Ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, также он должен дважды в месяц отмечаться в ОВД.Вскоре после освобождения Мохов дал интервью Ксении Собчак, которое вызвало большой резонанс в обществе и заставило многих общественных деятелей поставить вопрос, допустимо ли с точки зрения этики тиражировать подобные материалы. Из-за некоторых реплик преступника в интервью СК России начал доследственную проверку.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004-го они были освобождены.В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок слегка сократили — до 16 лет и десяти месяцев.
https://ria.ru/20210323/manyak-1602497798.html
https://ria.ru/20210325/intervyu-1602798163.html
https://ria.ru/20210303/plennitsy-1599649515.html
россия
скопин
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Он себя не чувствует виноватым": "скопинский маньяк" выходит на свободу
Житель Рязанской области Виктор Мохов почти 4 года держал девушек в подвале. Одной из них было 14, а другой – 17 лет. Он насиловал их, бил, морил голодом и травил газом. В неволе одна из пленниц дважды рожала от него, но оба раза преступник отбирал детей и подкидывал чужим людям. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года их освободили. Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. В марте 2021 года срок заключения 70-летнего Виктора Мохова подошел к концу.
2021-04-06T10:19
true
PT4M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599660896_240:0:586:259_1920x0_80_0_0_e5679deeb396fa644fa9edc686f20f06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, скопин, рязанская область, происшествия

"Скопинский маньяк" не явился на суд по делу о новых ограничениях

10:19 06.04.2021 (обновлено: 12:17 06.04.2021)
 
Читать ria.ru в
СКОПИН (Рязанская область), 6 апр — РИА Новости. Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", не пришел на заседание Скопинского районного суда Рязанской области по делу о дополнении установленных ему ранее административных ограничений, передает корреспондент РИА Новости.
Исковое заявление подал отдел полиции 31 марта. На 10:00 вторника было назначено первое заседание, оно проходит в закрытом режиме. К этому времени Мохов не явился. У зала суда его ждали журналисты.
Скопинский районный суд Рязанской области отложил на 15 апреля заседание по рассмотрению искового заявления отдела полиции о дополнении ранее установленных административных ограничений в отношении Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк", позже сообщили в райсуде.
В суде агентству сообщили, что заседание отложено. "На 15 апреля, на 10 часов", - уточнил собеседник.
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 15:48
"Ниже плинтуса". Глава СЖР оценил интервью "скопинского маньяка"
Вопрос о том, какие именно дополнительные ограничения предлагается установить, в УМВД по Рязанской области и в Скопинском районном суде не комментируют. По данным местных СМИ, допограничения касаются запрета на общение Мохова с журналистами.
Ранее судебным участком № 31 в отношении Мохова было вынесено решение о назначении административного наказания. Вскоре после его освобождения полиция составила два протокола — о том, что он в назначенный срок не вернулся в родной город Скопин, и о том, что вопреки запрету посетил некое массовое мероприятие, заявлял РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. На сайте судебного участка действительно указаны два дела, но по одному 26 марта решено вернуть протокол составителю, по второму 1 апреля назначено административное наказание. Как уточнили РИА Новости в суде, Мохову был назначен штраф в 1,2 тысячи рублей.
Мохов покинул исправительную колонию № 4 Саратовской области 3 марта, причем, согласно постановлению ФСИН, на следующий день должен был вернуться в Скопин, но приехал лишь 5 марта.
Телеведущая Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 13:51
Собчак и маньяк — ах, какая пара!
После освобождения за ним установлен шестилетний надзор полиции по месту жительства. Ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, также он должен дважды в месяц отмечаться в ОВД.
Вскоре после освобождения Мохов дал интервью Ксении Собчак, которое вызвало большой резонанс в обществе и заставило многих общественных деятелей поставить вопрос, допустимо ли с точки зрения этики тиражировать подобные материалы. Из-за некоторых реплик преступника в интервью СК России начал доследственную проверку.
В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004-го они были освобождены.
В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок слегка сократили — до 16 лет и десяти месяцев.
Виктор Мохов, похитивший в 2000 году двух девушек в городе Скопин Рязанской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 08:00
"Таких не исправить": "скопинский маньяк" Мохов вышел на свободу
 
РоссияСкопинРязанская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка
04:37ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО
04:15Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
04:03Рябков назвал условие возвращения российского посла в США
03:55В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
03:43Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
03:35Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах
03:05Источники сообщили о перенесении запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
02:43Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
02:36В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
02:26"Известия": в России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
02:15В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой
02:12Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
02:12Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета
01:45Депутат Рады раскрыл истинную цель Зеленского
01:12Аналитик посоветовал скупать золото
00:46Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе
00:33В ДТП с автобусами в Мексике погибли 16 человек
00:28Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
00:24Православные христиане встречают Благовещение
Лента новостейМолния