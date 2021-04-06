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В ЛДПР предложили ввести новый вид страхования
В ЛДПР предложили ввести новый вид страхования
ЛДПР предлагает ввести страхование ответственности коммунальных и дорожных служб, говорится в обращении замруководителя фракции партии Ярослава Нилова к... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T11:05
2021-04-06T11:05
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
ярослав нилов
эльвира набиуллина
лдпр
центральный банк рф (цб рф)
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. ЛДПР предлагает ввести страхование ответственности коммунальных и дорожных служб, говорится в обращении замруководителя фракции партии Ярослава Нилова к руководству Минтранса и ЦБ (текст есть в распоряжении РИА Новости).Нилов обратился к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, а также главам Минтранса и Минстроя Виталию Савельеву и Иреку Файзуллину с предложением рассмотреть возможность введения страхования ответственности городских коммунальных и дорожных служб.Кроме того, по мнению депутата, стоит обратить внимание на перспективу развития добровольного страхования ответственности городских коммунальных и дорожных служб.
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министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), ярослав нилов, эльвира набиуллина, лдпр, центральный банк рф (цб рф), общество

В ЛДПР предложили ввести новый вид страхования

11:05 06.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский и Ярослав Нилов перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Владимир Жириновский и Ярослав Нилов перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. ЛДПР предлагает ввести страхование ответственности коммунальных и дорожных служб, говорится в обращении замруководителя фракции партии Ярослава Нилова к руководству Минтранса и ЦБ (текст есть в распоряжении РИА Новости).
Нилов обратился к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, а также главам Минтранса и Минстроя Виталию Савельеву и Иреку Файзуллину с предложением рассмотреть возможность введения страхования ответственности городских коммунальных и дорожных служб.
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"Депутаты фракции ЛДПР разработали и внесли в Государственную думу проект закона, предусматривающего предоставление владельцу пострадавшего от некачественной работы городских служб ТС права обращения за возмещением ущерба непосредственно к страховщику, который впоследствии в порядке регресса взыщет эти средства с юридического лица – причинителя вред", - говорится в письме.
Кроме того, по мнению депутата, стоит обратить внимание на перспективу развития добровольного страхования ответственности городских коммунальных и дорожных служб.
 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Ярослав НиловЭльвира НабиуллинаЛДПРЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
 
 
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