В ЛДПР предложили ввести новый вид страхования
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский и Ярослав Нилов перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. ЛДПР предлагает ввести страхование ответственности коммунальных и дорожных служб, говорится в обращении замруководителя фракции партии Ярослава Нилова к руководству Минтранса и ЦБ (текст есть в распоряжении РИА Новости).
Нилов обратился к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, а также главам Минтранса и Минстроя Виталию Савельеву и Иреку Файзуллину с предложением рассмотреть возможность введения страхования ответственности городских коммунальных и дорожных служб.
"Депутаты фракции ЛДПР разработали и внесли в Государственную думу проект закона, предусматривающего предоставление владельцу пострадавшего от некачественной работы городских служб ТС права обращения за возмещением ущерба непосредственно к страховщику, который впоследствии в порядке регресса взыщет эти средства с юридического лица – причинителя вред", - говорится в письме.
Кроме того, по мнению депутата, стоит обратить внимание на перспективу развития добровольного страхования ответственности городских коммунальных и дорожных служб.