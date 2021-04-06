https://ria.ru/20210406/strakhovanie-1604404863.html

В ЛДПР предложили ввести новый вид страхования

В ЛДПР предложили ввести новый вид страхования

ЛДПР предлагает ввести страхование ответственности коммунальных и дорожных служб, говорится в обращении замруководителя фракции партии Ярослава Нилова к... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T11:05

2021-04-06T11:05

2021-04-06T11:05

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

ярослав нилов

эльвира набиуллина

лдпр

центральный банк рф (цб рф)

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. ЛДПР предлагает ввести страхование ответственности коммунальных и дорожных служб, говорится в обращении замруководителя фракции партии Ярослава Нилова к руководству Минтранса и ЦБ (текст есть в распоряжении РИА Новости).Нилов обратился к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, а также главам Минтранса и Минстроя Виталию Савельеву и Иреку Файзуллину с предложением рассмотреть возможность введения страхования ответственности городских коммунальных и дорожных служб.Кроме того, по мнению депутата, стоит обратить внимание на перспективу развития добровольного страхования ответственности городских коммунальных и дорожных служб.

https://ria.ru/20210323/ingosstrakh-1602348896.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), ярослав нилов, эльвира набиуллина, лдпр, центральный банк рф (цб рф), общество