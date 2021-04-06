Приморец получил срок за нападение на мужчину, наступившего ему на ногу
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
ВЛАДИВОСТОК, 6 апр – РИА Новости. Суд во Владивостоке назначил шесть с половиной лет лишения свободы местному жителю, который ударил ножом в живот мужчину, наступившего ему на ногу в автобусе, сообщает прокуратура Приморья.
"Судом установлено, что в феврале 2019 года фигурант, находясь в автобусе, двигавшемся по маршруту Гоголя – Емар, высказал претензии одному из пассажиров из-за того, что он наступил ему на ногу. По пути следования пассажиры и водитель автобуса неоднократно просили мужчину успокоиться и перестать скандалить. После того, как автобус приехал на конечную остановку "Емар", все пассажиры вышли из автобуса, злоумышленник догнал гражданина и нанес ему один резкий удар ножом в живот, после чего убежал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к раненому подбежали прохожие, он потерял сознание и пришел в себя только в больнице.
"Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд приговорил его к шести годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщает прокуратура региона.
Нападавший на суде свою вину не признал. Приговор не вступил в законную силу.