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Приморец получил срок за нападение на мужчину, наступившего ему на ногу
Приморец получил срок за нападение на мужчину, наступившего ему на ногу
Суд во Владивостоке назначил шесть с половиной лет лишения свободы местному жителю, который ударил ножом в живот мужчину, наступившего ему на ногу в автобусе,... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T06:27
2021-04-06T06:27
россия
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 апр – РИА Новости. Суд во Владивостоке назначил шесть с половиной лет лишения свободы местному жителю, который ударил ножом в живот мужчину, наступившего ему на ногу в автобусе, сообщает прокуратура Приморья.Отмечается, что к раненому подбежали прохожие, он потерял сознание и пришел в себя только в больнице."Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд приговорил его к шести годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщает прокуратура региона.Нападавший на суде свою вину не признал. Приговор не вступил в законную силу.
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россия, владивосток, приморский край, происшествия

Приморец получил срок за нападение на мужчину, наступившего ему на ногу

06:27 06.04.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ВЛАДИВОСТОК, 6 апр – РИА Новости. Суд во Владивостоке назначил шесть с половиной лет лишения свободы местному жителю, который ударил ножом в живот мужчину, наступившего ему на ногу в автобусе, сообщает прокуратура Приморья.
"Судом установлено, что в феврале 2019 года фигурант, находясь в автобусе, двигавшемся по маршруту Гоголя – Емар, высказал претензии одному из пассажиров из-за того, что он наступил ему на ногу. По пути следования пассажиры и водитель автобуса неоднократно просили мужчину успокоиться и перестать скандалить. После того, как автобус приехал на конечную остановку "Емар", все пассажиры вышли из автобуса, злоумышленник догнал гражданина и нанес ему один резкий удар ножом в живот, после чего убежал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к раненому подбежали прохожие, он потерял сознание и пришел в себя только в больнице.
"Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд приговорил его к шести годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщает прокуратура региона.
Нападавший на суде свою вину не признал. Приговор не вступил в законную силу.
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РоссияВладивостокПриморский крайПроисшествия
 
 
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