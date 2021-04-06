https://ria.ru/20210406/srok-1604381023.html

Приморец получил срок за нападение на мужчину, наступившего ему на ногу

Приморец получил срок за нападение на мужчину, наступившего ему на ногу

Суд во Владивостоке назначил шесть с половиной лет лишения свободы местному жителю, который ударил ножом в живот мужчину, наступившего ему на ногу в автобусе,... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T06:27

2021-04-06T06:27

2021-04-06T06:27

россия

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 6 апр – РИА Новости. Суд во Владивостоке назначил шесть с половиной лет лишения свободы местному жителю, который ударил ножом в живот мужчину, наступившего ему на ногу в автобусе, сообщает прокуратура Приморья.Отмечается, что к раненому подбежали прохожие, он потерял сознание и пришел в себя только в больнице."Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд приговорил его к шести годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщает прокуратура региона.Нападавший на суде свою вину не признал. Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20210331/kotenok-1603574618.html

россия

владивосток

приморский край

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2021

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россия, владивосток, приморский край, происшествия