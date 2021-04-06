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Венесуэла начала вакцинацию пожилых против COVID-19 вакциной "Спутник V"
Венесуэла начала вакцинацию пожилых против COVID-19 вакциной "Спутник V"
Власти Венесуэлы начали иммунизацию жителей старше 60 лет, имеющих хронические заболевания, вакциной "Спутник V", сообщил министр здравоохранения страны Карлос... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T02:25
2021-04-06T02:25
2021-04-06T02:25
коронавирус covid-19
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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каракас
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в мире
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КАРАКАС, 6 апр - РИА Новости. Власти Венесуэлы начали иммунизацию жителей старше 60 лет, имеющих хронические заболевания, вакциной "Спутник V", сообщил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо.В конце марта в Венесуэлу была доставлена третья партия вакцины.По словам министра, запись на вакцинацию осуществляется через правительственную платформу Patria и учреждения для престарелых.Первая партия российской вакцины для испытаний была отправлена в южноамериканскую страну в октябре 2020 года, а регулярная поставка препаратов для вакцинации началась в начале февраля. Две первые партии с разными компонентами "Спутник V" использовали для вакцинации медицинского персонала."Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.
https://ria.ru/20210405/putin-1604346805.html
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коронавирус covid-19, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), венесуэла, каракас, спутник, в мире