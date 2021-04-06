https://ria.ru/20210406/sputnik-v-1604376211.html

CNN: президент Бразилии хочет обсудить с Путиным применение "Спутника V"

CNN: президент Бразилии хочет обсудить с Путиным применение "Спутника V"

Президент Бразилии Жаир Болсонару хочет обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о применении российской вакцины "Спутник V", которая проходит... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T01:30

2021-04-06T01:30

2021-04-06T01:30

вакцина "спутник v"

россия

жаир болсонару

владимир путин

рио-де-жанейро (город)

южная америка

бразилия

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 апр – РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару хочет обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о применении российской вакцины "Спутник V", которая проходит процедуру одобрения в стране, сообщает CNN Brasil со ссылкой на источники в окружении Болсонару.По данным телеканала, Болсонару может связаться с президентом РФ уже во вторник и поговорить о вопросе получения разрешения на использование вакцины в Бразилии.В настоящее время препарат проходит процедуру одобрения в Национальном агентстве санитарного надзора Anvisa.Ранее создатели российской вакцины "Спутник V" обратили внимание на доклад американского департамента здравоохранения и социальных служб (HHS), согласно которому США убеждали Бразилию отказаться от закупки российского препарата. В Twitter они привели выдержку из доклада, в которой говорится, что управление по международным делам совместно с другими учреждениями США укрепляло связи и оказывало помощь странам Северной и Южной Америки, чтобы отговорить их от принятия помощи со стороны "этих злонамеренных государств".

https://ria.ru/20210405/putin-1604346805.html

россия

рио-де-жанейро (город)

южная америка

бразилия

сша

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вакцина "спутник v", россия, жаир болсонару, владимир путин, рио-де-жанейро (город), южная америка, бразилия, сша, в мире