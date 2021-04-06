https://ria.ru/20210406/sputnik-1727028745.html

Власти Мадрида ведут переговоры о поставках вакцины "Спутник V"

Власти Мадрида ведут переговоры о поставках вакцины "Спутник V"

Власти автономного сообщества Мадрид подтвердили, что ведут переговоры о предварительном соглашении о поставках вакцины "Спутник V" в столичный регион, однако... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T14:33

2021-04-06T14:33

2021-04-06T14:33

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

александр новак

испания

мадрид

в мире

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МАДРИД, 6 апр - РИА Новости. Власти автономного сообщества Мадрид подтвердили, что ведут переговоры о предварительном соглашении о поставках вакцины "Спутник V" в столичный регион, однако окончательное решение может быть принято только после того, как российскую вакцину одобрит Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).Во вторник газета ABC со ссылкой на свои источники сообщила, что власти автономного сообщества Мадрид проводили переговоры о поставках вакцины "Спутник V"."Более двух месяцев назад мы решили начать изучать все возможные варианты доставки вакцин в Мадрид, что будет в интересах остальной национальной системы здравоохранения. У нас есть полное право это делать. Более того - мы обязаны это сделать. Поэтому мы начали проводить эти встречи с одним из поставщиков, чтобы достичь предварительного соглашения, ожидая, разумеется, разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам", - заявил журналистами советник здравоохранения автономного сообщества Мадрид Энрике Руис Эскудеро, комментируя информацию о переговорах по поводу поставок "Спутника V" в столичный регион.Он также обратил внимание на крайне низкие темпы вакцинации в Испании.Эскудеро также выразил удивление, что российская вакцина уже два месяца находится на рассмотрении EMA в столь сложной эпидемиологической ситуации.Как пояснили РИА Новости в совете по здравоохранению сообщества Мадрид, первая встреча по поставкам "Спутника V" в Испанию состоялась еще 11 февраля по просьбе представителей заинтересованной стороны, которые сообщили, что планируют производить вакцину в Галисии (северо-запад Испании), после этого прошли еще две встречи с "другими представителями российской вакцины". "Речь шла о том, чтобы выиграть время в переговорах в ожидании одобрения EMA", - сообщили в ведомстве. Там также обвинили центральные власти Испании в бездействии, в связи с чем региональное ведомство приняло решение действовать самостоятельно.Разрешение на использование вакцины на территории стран, входящих в ЕС, может дать не только EMA, но и национальные агентства, как это уже произошло в ряде стран. Ранее генеральный директор испанской инвестиционной компании IberAtlantic Педро Мoуриньо говорил РИА Новости, что ведет переговоры как с испанской фармкомпанией Zendal (единственной в стране, которая имеет право производить вакцины для людей), так и с РФПИ. Он сказал, что переговоры не завершены, хотя, по его словам, "перспективы хорошие".В фармкомпании Zendal РИА Новости ранее заявили, что не могут "ни подтвердить, ни опровергнуть" эту информацию, поскольку "все переговоры конфиденциальны и до завершения переговоров" они никогда не делают заявлений. В компании отметили, что "мы единственный в Испании авторизованный производитель всех этапов вакцин на промышленном уровне, поэтому мы получаем много предложений… но это не значит, что они все завершаются контрактами".В ходе заседания межправкомиссии Россия-Испания, которое состоялось в конце февраля и в котором с испанской стороны участвовала министр промышленности, торговли и туризма Мария Рейес Марото, вице-премьер Александр Новак отмечал, что Россия готова к сотрудничеству с испанскими партнерами в борьбе с коронавирусом – в том числе в проведении совместных исследований и кооперации в области производства вакцины.

https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604219345.html

https://ria.ru/20210402/vaktsina-1603926348.html

испания

мадрид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, александр новак, испания, мадрид, в мире