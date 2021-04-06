Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210406/sputnik-1727028745.html
Власти Мадрида ведут переговоры о поставках вакцины "Спутник V"
Власти Мадрида ведут переговоры о поставках вакцины "Спутник V"
Власти автономного сообщества Мадрид подтвердили, что ведут переговоры о предварительном соглашении о поставках вакцины "Спутник V" в столичный регион, однако... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:33
2021-04-06T14:33
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
александр новак
испания
мадрид
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603405113_0:0:2933:1649_1920x0_80_0_0_d99bf872f84c81b6e7ddc72554f0b36b.jpg
МАДРИД, 6 апр - РИА Новости. Власти автономного сообщества Мадрид подтвердили, что ведут переговоры о предварительном соглашении о поставках вакцины "Спутник V" в столичный регион, однако окончательное решение может быть принято только после того, как российскую вакцину одобрит Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).Во вторник газета ABC со ссылкой на свои источники сообщила, что власти автономного сообщества Мадрид проводили переговоры о поставках вакцины "Спутник V"."Более двух месяцев назад мы решили начать изучать все возможные варианты доставки вакцин в Мадрид, что будет в интересах остальной национальной системы здравоохранения. У нас есть полное право это делать. Более того - мы обязаны это сделать. Поэтому мы начали проводить эти встречи с одним из поставщиков, чтобы достичь предварительного соглашения, ожидая, разумеется, разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам", - заявил журналистами советник здравоохранения автономного сообщества Мадрид Энрике Руис Эскудеро, комментируя информацию о переговорах по поводу поставок "Спутника V" в столичный регион.Он также обратил внимание на крайне низкие темпы вакцинации в Испании.Эскудеро также выразил удивление, что российская вакцина уже два месяца находится на рассмотрении EMA в столь сложной эпидемиологической ситуации.Как пояснили РИА Новости в совете по здравоохранению сообщества Мадрид, первая встреча по поставкам "Спутника V" в Испанию состоялась еще 11 февраля по просьбе представителей заинтересованной стороны, которые сообщили, что планируют производить вакцину в Галисии (северо-запад Испании), после этого прошли еще две встречи с "другими представителями российской вакцины". "Речь шла о том, чтобы выиграть время в переговорах в ожидании одобрения EMA", - сообщили в ведомстве. Там также обвинили центральные власти Испании в бездействии, в связи с чем региональное ведомство приняло решение действовать самостоятельно.Разрешение на использование вакцины на территории стран, входящих в ЕС, может дать не только EMA, но и национальные агентства, как это уже произошло в ряде стран. Ранее генеральный директор испанской инвестиционной компании IberAtlantic Педро Мoуриньо говорил РИА Новости, что ведет переговоры как с испанской фармкомпанией Zendal (единственной в стране, которая имеет право производить вакцины для людей), так и с РФПИ. Он сказал, что переговоры не завершены, хотя, по его словам, "перспективы хорошие".В фармкомпании Zendal РИА Новости ранее заявили, что не могут "ни подтвердить, ни опровергнуть" эту информацию, поскольку "все переговоры конфиденциальны и до завершения переговоров" они никогда не делают заявлений. В компании отметили, что "мы единственный в Испании авторизованный производитель всех этапов вакцин на промышленном уровне, поэтому мы получаем много предложений… но это не значит, что они все завершаются контрактами".В ходе заседания межправкомиссии Россия-Испания, которое состоялось в конце февраля и в котором с испанской стороны участвовала министр промышленности, торговли и туризма Мария Рейес Марото, вице-премьер Александр Новак отмечал, что Россия готова к сотрудничеству с испанскими партнерами в борьбе с коронавирусом – в том числе в проведении совместных исследований и кооперации в области производства вакцины.
https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604219345.html
https://ria.ru/20210402/vaktsina-1603926348.html
испания
мадрид
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603405113_0:0:2491:1868_1920x0_80_0_0_8246d7ae56e8940fc01b2d18c0cfbf57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, александр новак, испания, мадрид, в мире

Власти Мадрида ведут переговоры о поставках вакцины "Спутник V"

14:33 06.04.2021
 
© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкНовая партия вакцины Sputnik V прибыла в Венесуэлу
Новая партия вакцины Sputnik V прибыла в Венесуэлу - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Магда Гибелли
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МАДРИД, 6 апр - РИА Новости. Власти автономного сообщества Мадрид подтвердили, что ведут переговоры о предварительном соглашении о поставках вакцины "Спутник V" в столичный регион, однако окончательное решение может быть принято только после того, как российскую вакцину одобрит Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).
Во вторник газета ABC со ссылкой на свои источники сообщила, что власти автономного сообщества Мадрид проводили переговоры о поставках вакцины "Спутник V".
"Более двух месяцев назад мы решили начать изучать все возможные варианты доставки вакцин в Мадрид, что будет в интересах остальной национальной системы здравоохранения. У нас есть полное право это делать. Более того - мы обязаны это сделать. Поэтому мы начали проводить эти встречи с одним из поставщиков, чтобы достичь предварительного соглашения, ожидая, разумеется, разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам", - заявил журналистами советник здравоохранения автономного сообщества Мадрид Энрике Руис Эскудеро, комментируя информацию о переговорах по поводу поставок "Спутника V" в столичный регион.
Он также обратил внимание на крайне низкие темпы вакцинации в Испании.
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 03:08Распространение коронавируса
Гинцбург: Евросоюз не пускает "Спутник V" на свой рынок из-за конкуренции
Эскудеро также выразил удивление, что российская вакцина уже два месяца находится на рассмотрении EMA в столь сложной эпидемиологической ситуации.
Как пояснили РИА Новости в совете по здравоохранению сообщества Мадрид, первая встреча по поставкам "Спутника V" в Испанию состоялась еще 11 февраля по просьбе представителей заинтересованной стороны, которые сообщили, что планируют производить вакцину в Галисии (северо-запад Испании), после этого прошли еще две встречи с "другими представителями российской вакцины". "Речь шла о том, чтобы выиграть время в переговорах в ожидании одобрения EMA", - сообщили в ведомстве. Там также обвинили центральные власти Испании в бездействии, в связи с чем региональное ведомство приняло решение действовать самостоятельно.
Разрешение на использование вакцины на территории стран, входящих в ЕС, может дать не только EMA, но и национальные агентства, как это уже произошло в ряде стран. Ранее генеральный директор испанской инвестиционной компании IberAtlantic Педро Мoуриньо говорил РИА Новости, что ведет переговоры как с испанской фармкомпанией Zendal (единственной в стране, которая имеет право производить вакцины для людей), так и с РФПИ. Он сказал, что переговоры не завершены, хотя, по его словам, "перспективы хорошие".
Новая партия вакцины Sputnik V прибыла в Венесуэлу - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 11:59Распространение коронавируса
Гинцбург: "Спутник V" одинаково защищает от COVID-19 людей всех возрастов
В фармкомпании Zendal РИА Новости ранее заявили, что не могут "ни подтвердить, ни опровергнуть" эту информацию, поскольку "все переговоры конфиденциальны и до завершения переговоров" они никогда не делают заявлений. В компании отметили, что "мы единственный в Испании авторизованный производитель всех этапов вакцин на промышленном уровне, поэтому мы получаем много предложений… но это не значит, что они все завершаются контрактами".
В ходе заседания межправкомиссии Россия-Испания, которое состоялось в конце февраля и в котором с испанской стороны участвовала министр промышленности, торговли и туризма Мария Рейес Марото, вице-премьер Александр Новак отмечал, что Россия готова к сотрудничеству с испанскими партнерами в борьбе с коронавирусом – в том числе в проведении совместных исследований и кооперации в области производства вакцины.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийАлександр НовакИспанияМадридВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка
04:37ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО
04:15Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
04:03Рябков назвал условие возвращения российского посла в США
03:55В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
03:43Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
03:35Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах
03:05Источники сообщили о перенесении запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
02:43Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
02:36В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
02:26"Известия": в России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
02:15В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой
02:12Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
02:12Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета
01:45Депутат Рады раскрыл истинную цель Зеленского
01:12Аналитик посоветовал скупать золото
00:46Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе
00:33В ДТП с автобусами в Мексике погибли 16 человек
00:28Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
00:24Православные христиане встречают Благовещение
Лента новостейМолния