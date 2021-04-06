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Лавров опроверг сообщения о планах создать военный союз с Китаем

Лавров опроверг сообщения о планах создать военный союз с Китаем

Россия не планирует создавать военный союз с Китаем, сообщения об этом - спекуляции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T12:18

2021-04-06T12:18

2021-04-06T12:26

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

китай

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 апр – РИА Новости. Россия не планирует создавать военный союз с Китаем, сообщения об этом - спекуляции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Об этом мы не только говорим, это зафиксировано в двусторонних документах, которые были одобрены на высшем уровне в ходе российско-китайских саммитов, где сказано, что наши отношения достигли, наверное, лучшего за всю историю уровня, но эти отношения не преследуют цель создать военного союза. Мы слышим, кстати, спекуляции про военные союзы не только в связи с российско-китайскими отношениями, я уже ответил", - сказал Лавров после переговоров с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром.Ранее Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале заявил, что России и КНР не нужен военный союз наподобие НАТО, отношения Москвы и Пекина совсем другие.

https://ria.ru/20210401/borrel-1603840508.html

россия

китай

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2021

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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), китай, в мире