https://ria.ru/20210406/sovety-1604375355.html

Иммунолог Крючков оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19

Иммунолог Крючков оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19

Нужно ли тем, кто уже перенес коронавирусную инфекцию, вакцинироваться, и через какое время это лучше сделать, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T02:12

2021-04-06T02:12

2021-04-06T04:01

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Нужно ли тем, кто уже перенес коронавирусную инфекцию, вакцинироваться, и через какое время это лучше сделать, рассказал в интервью радио Sputnik врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков.По его словам, торопиться с прививкой не стоит: ученые полагают, что в течение 6–7 месяцев после заболевания будет действовать специфический иммунитет, который формируется у большинства людей, перенесших COVID-19, такой защиты вполне достаточно.Однако через какое-то время все равно нужно будет усилить специфическую защиту от коронавирусной инфекции. Не исключено, что для этого переболевшим COVID-19 может понадобиться не две, а только одна прививка, отметил иммунолог. По его словам, исследования в этом направлении только начались, поэтому пока нет ни одной зарегистрированной схемы применения существующих вакцин для подобных случаев."Изменения в инструкции по применению будут вноситься позже. По мнению многих специалистов, через 6–9 месяцев после заболевания необходимо будет пройти вакцинацию. По всей видимости, реальный интервал будет немножко выше – до 10 месяцев после заболевания. Скорее всего, чтобы эффективно усилить специфический иммунитет, достаточно будет всего одной инъекции, а не двух", – сказал Крючков.В заключение врач посоветовал проверяться на наличие антител не раньше, чем через шесть месяцев после вакцинации, и не раньше, чем через месяц после перенесенного COVID-19.

https://ria.ru/20210331/immunitet-1603707069.html

https://rsport.ria.ru/20210324/koronavirus-1602653972.html

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, николай крючков, медицина, общество