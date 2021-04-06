https://ria.ru/20210406/sobol-1727102191.html

Коллегия рекомендовала повысить судью по делу Соболь

Коллегия рекомендовала повысить судью по делу Соболь

Квалификационная коллегия судей Москвы рекомендовала повысить мировую судью района Новокосино Инну Шилободину в должности до федеральной судьи, заявили РИА... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T21:05

2021-04-06T21:05

2021-04-06T21:05

россия

любовь соболь

фонд борьбы с коррупцией

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Квалификационная коллегия судей Москвы рекомендовала повысить мировую судью района Новокосино Инну Шилободину в должности до федеральной судьи, заявили РИА Новости в коллегии во вторник.Сейчас Шилободина рассматривает дело юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь о незаконном проникновении в квартиру. Из-за большого резонанса дело слушается в выездном формате в здании Перовского суда."Квалификационная коллегия судей города Москвы дала рекомендацию кандидату Шилободиной Инне на замещение вакантной должности судьи Перовского районного суда", - рассказал собеседник агентства.По закону, судьи федеральных судов общей юрисдикции назначаются президентом по представлению председателя Верховного суда. Они обладают более высоким статусом и широкими полномочиями, нежели мировые судьи.Соболь вменяется незаконное проникновение в жилище пожилой москвички под видом сотрудницы Роспотребнадзора. По данным защиты, дело связано с проникновением в квартиру "офицера ФСБ", который якобы имеет отношение к предполагаемому отравлению Алексея Навального.Кроме того, Соболь проходит еще по одному уголовному делу – о нарушении санитарных правил. По данным следствия, из-за призывов Соболь и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". * Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210405/sobol-1604263067.html

https://ria.ru/20210406/sobol-1604437706.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, любовь соболь, фонд борьбы с коррупцией, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия