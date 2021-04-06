https://ria.ru/20210406/sobol-1727102191.html
Коллегия рекомендовала повысить судью по делу Соболь
Коллегия рекомендовала повысить судью по делу Соболь
Квалификационная коллегия судей Москвы рекомендовала повысить мировую судью района Новокосино Инну Шилободину в должности до федеральной судьи, заявили РИА... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T21:05
2021-04-06T21:05
2021-04-06T21:05
россия
любовь соболь
фонд борьбы с коррупцией
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Квалификационная коллегия судей Москвы рекомендовала повысить мировую судью района Новокосино Инну Шилободину в должности до федеральной судьи, заявили РИА Новости в коллегии во вторник.Сейчас Шилободина рассматривает дело юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь о незаконном проникновении в квартиру. Из-за большого резонанса дело слушается в выездном формате в здании Перовского суда."Квалификационная коллегия судей города Москвы дала рекомендацию кандидату Шилободиной Инне на замещение вакантной должности судьи Перовского районного суда", - рассказал собеседник агентства.По закону, судьи федеральных судов общей юрисдикции назначаются президентом по представлению председателя Верховного суда. Они обладают более высоким статусом и широкими полномочиями, нежели мировые судьи.Соболь вменяется незаконное проникновение в жилище пожилой москвички под видом сотрудницы Роспотребнадзора. По данным защиты, дело связано с проникновением в квартиру "офицера ФСБ", который якобы имеет отношение к предполагаемому отравлению Алексея Навального.Кроме того, Соболь проходит еще по одному уголовному делу – о нарушении санитарных правил. По данным следствия, из-за призывов Соболь и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". * Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20210405/sobol-1604263067.html
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россия, любовь соболь, фонд борьбы с коррупцией, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия