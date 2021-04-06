Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210406/smertnost-1727110684.html
ВОЗ сообщила о росте смертности из-за COVID-19 в мире
ВОЗ сообщила о росте смертности из-за COVID-19 в мире
Число жертв коронавируса в мире за последнюю неделю выросло на 11%, количество новых случаев заражения COVID-19 увеличивалось шестую неделю подряд, говорится в... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T23:05
2021-04-06T23:05
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
юго-восточная азия
воз
южная америка
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_aeead78165627828079b30980256a38b.jpg
ЖЕНЕВА, 6 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса в мире за последнюю неделю выросло на 11%, количество новых случаев заражения COVID-19 увеличивалось шестую неделю подряд, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)."Во всем мире количество новых случаев COVID-19 увеличивалось шестую неделю подряд, и за последнюю неделю было зарегистрировано более 4 миллионов новых случаев. Число новых смертей также увеличилось на 11% по сравнению с прошлой неделей, зарегистрировано более 71 тысячи новых смертей", - говорится в бюллетене ВОЗ, опубликованном во вторник.По данным организации, рост смертности от COVID в Юго-Восточной Азии за семь дней составил 46%, в Северной и Южной Америке - 15%, в Восточном Средиземноморье - 7%, в Европе - 2%.
https://ria.ru/20210405/zarazhenie-1604327135.html
юго-восточная азия
южная америка
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_c48efdedadf2ae8a04f96783379df4d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, юго-восточная азия, воз, южная америка, европа, в мире

ВОЗ сообщила о росте смертности из-за COVID-19 в мире

23:05 06.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 6 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса в мире за последнюю неделю выросло на 11%, количество новых случаев заражения COVID-19 увеличивалось шестую неделю подряд, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Во всем мире количество новых случаев COVID-19 увеличивалось шестую неделю подряд, и за последнюю неделю было зарегистрировано более 4 миллионов новых случаев. Число новых смертей также увеличилось на 11% по сравнению с прошлой неделей, зарегистрировано более 71 тысячи новых смертей", - говорится в бюллетене ВОЗ, опубликованном во вторник.
Кошка в маске - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 17:01Распространение коронавируса
ВОЗ предупредила о возможности передачи COVID-19 от человека к животным
По данным организации, рост смертности от COVID в Юго-Восточной Азии за семь дней составил 46%, в Северной и Южной Америке - 15%, в Восточном Средиземноморье - 7%, в Европе - 2%.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Юго-Восточная АзияВОЗЮжная АмерикаЕвропаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка
04:37ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО
04:15Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
04:03Рябков назвал условие возвращения российского посла в США
03:55В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
03:43Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
03:35Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах
03:05Источники сообщили о перенесении запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
02:43Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
02:36В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
02:26"Известия": в России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
02:15В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой
02:12Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
02:12Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета
01:45Депутат Рады раскрыл истинную цель Зеленского
01:12Аналитик посоветовал скупать золото
00:46Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе
00:33В ДТП с автобусами в Мексике погибли 16 человек
00:28Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
00:24Православные христиане встречают Благовещение
Лента новостейМолния