https://ria.ru/20210406/smertnost-1727110684.html

ВОЗ сообщила о росте смертности из-за COVID-19 в мире

ВОЗ сообщила о росте смертности из-за COVID-19 в мире

Число жертв коронавируса в мире за последнюю неделю выросло на 11%, количество новых случаев заражения COVID-19 увеличивалось шестую неделю подряд, говорится в... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T23:05

2021-04-06T23:05

2021-04-06T23:05

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

юго-восточная азия

воз

южная америка

европа

в мире

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ЖЕНЕВА, 6 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса в мире за последнюю неделю выросло на 11%, количество новых случаев заражения COVID-19 увеличивалось шестую неделю подряд, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)."Во всем мире количество новых случаев COVID-19 увеличивалось шестую неделю подряд, и за последнюю неделю было зарегистрировано более 4 миллионов новых случаев. Число новых смертей также увеличилось на 11% по сравнению с прошлой неделей, зарегистрировано более 71 тысячи новых смертей", - говорится в бюллетене ВОЗ, опубликованном во вторник.По данным организации, рост смертности от COVID в Юго-Восточной Азии за семь дней составил 46%, в Северной и Южной Америке - 15%, в Восточном Средиземноморье - 7%, в Европе - 2%.

https://ria.ru/20210405/zarazhenie-1604327135.html

юго-восточная азия

южная америка

европа

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2021

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коронавирус covid-19, юго-восточная азия, воз, южная америка, европа, в мире