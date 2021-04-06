https://ria.ru/20210406/smertnost-1727110684.html
ВОЗ сообщила о росте смертности из-за COVID-19 в мире
ВОЗ сообщила о росте смертности из-за COVID-19 в мире
Число жертв коронавируса в мире за последнюю неделю выросло на 11%, количество новых случаев заражения COVID-19 увеличивалось шестую неделю подряд, говорится в... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T23:05
2021-04-06T23:05
2021-04-06T23:05
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
юго-восточная азия
воз
южная америка
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ЖЕНЕВА, 6 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса в мире за последнюю неделю выросло на 11%, количество новых случаев заражения COVID-19 увеличивалось шестую неделю подряд, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)."Во всем мире количество новых случаев COVID-19 увеличивалось шестую неделю подряд, и за последнюю неделю было зарегистрировано более 4 миллионов новых случаев. Число новых смертей также увеличилось на 11% по сравнению с прошлой неделей, зарегистрировано более 71 тысячи новых смертей", - говорится в бюллетене ВОЗ, опубликованном во вторник.По данным организации, рост смертности от COVID в Юго-Восточной Азии за семь дней составил 46%, в Северной и Южной Америке - 15%, в Восточном Средиземноморье - 7%, в Европе - 2%.
https://ria.ru/20210405/zarazhenie-1604327135.html
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коронавирус covid-19, юго-восточная азия, воз, южная америка, европа, в мире