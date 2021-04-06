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Мосгорсуд оставил под стражей бывшего пензенского губернатора Белозерцева
Мосгорсуд оставил под стражей бывшего пензенского губернатора Белозерцева
Мосгорсуд признал законным арест экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T11:21
2021-04-06T12:26
следственный комитет россии (ск рф)
борис шпигель
владимир путин
дело ивана белозерцева
иван белозерцев
происшествия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости.Гособвинитель заявил, что в ходе обыска у Белозерцева нашли предметы взятки, незарегистрированное оружие, а также деньги, превышающие его официальный доход. Он отметил, что смягчение меры пресечения невозможно, так как по делу еще не установлены все свидетели и Белозерцев может оказать на них давление.Защита просила отпустить гипертоника Белозерцева под домашний арест. Сам он заявил, что никаких денег не брал.Также сегодня Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы на арест главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля и его супруги Евгении.Шестеро фигурантов дела обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все они были арестованы Басманным судом до 20 мая.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.Президент Владимир Путин 23 марта освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия главы государства.
https://ria.ru/20210401/moshennichestvo-1603781775.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210324/belozertsev-1602631501.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Суд оставил под арестом бывшего губернатора Белозерцева
Мосгорсуд отказался выпустить бывшего губернатора Белозерцева из-под ареста. Защита сообщила РИА Новости, что намерена обжаловать это решение. Сам Белозерцев подключался к заседанию онлайн из изолятора.
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следственный комитет россии (ск рф), борис шпигель, владимир путин, дело ивана белозерцева, иван белозерцев, происшествия

Мосгорсуд оставил под стражей бывшего пензенского губернатора Белозерцева

11:21 06.04.2021 (обновлено: 12:26 06.04.2021)
 
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости.

"Постановление оставить без изменения, апелляционные жалобы защиты — без удовлетворения", — огласил решение судья.

Гособвинитель заявил, что в ходе обыска у Белозерцева нашли предметы взятки, незарегистрированное оружие, а также деньги, превышающие его официальный доход. Он отметил, что смягчение меры пресечения невозможно, так как по делу еще не установлены все свидетели и Белозерцев может оказать на них давление.
Защита просила отпустить гипертоника Белозерцева под домашний арест. Сам он заявил, что никаких денег не брал.
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"Никаких материалов и доказательств моей причастности нет. Я взятку не брал, никогда не протежировал компанию "Биотэк"… Я не брал денег, я ездил на старой машине, мы приобретали машины только на условиях конкурса...", — сказал Белозерцев по видеоконференцсвязи.

Также сегодня Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы на арест главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля и его супруги Евгении.
Шестеро фигурантов дела обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все они были арестованы Басманным судом до 20 мая.
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По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Президент Владимир Путин 23 марта освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия главы государства.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Борис ШпигельВладимир ПутинДело Ивана БелозерцеваИван БелозерцевПроисшествия
 
 
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