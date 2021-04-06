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Россия призвала не поддерживать инициативу по лишению Сирии прав в ОЗХО
Россия призвала не поддерживать инициативу по лишению Сирии прав в ОЗХО
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал все делегации в Совбезе и в ОЗХО не поддерживать инициативу по лишению Сирии ряда прав в ОЗХО. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T23:24
2021-04-06T23:24
россия
фернандо ариас
дмитрий полянский
организация по запрещению химического оружия
франция
сирия
оон
в мире
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ООН, 6 апр – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал все делегации в Совбезе и в ОЗХО не поддерживать инициативу по лишению Сирии ряда прав в ОЗХО.В июле 2020 года исполнительный совет ОЗХО дал Сирии 90 дней на то, чтобы сообщить в организацию о заводах, на которых якобы производилось химоружие, использованное в марте 2017 года, а также на то, чтобы заявить о якобы имеющемся сейчас у САР химическом оружии. Как сообщали СМИ, в ноябре гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас заявил, что Сирия не смогла уложиться в 90-дневный срок, чтобы заявить об оружии, якобы использованном в Эль-Латамне, и раскрыть оставшиеся у нее запасы. За это Франция предложила ОЗХО "приостановить действие прав и привилегий" Сирии, в частности предложено лишить ее голоса в организации."Пользуясь тем, что за этим заседанием Совета наблюдает самая широкая аудитория, я призываю все делегации здесь и в Гааге проявить ответственный подход и выступить против проекта этого решения, которое создает реальную угрозу подрыва авторитета ОЗХО, а вместе с ней и Совета Безопасности ООН, ответственного за выполнение резолюции 2118", - сказал Полянский.По его словам, нельзя допустить, чтобы ОЗХО или какая-либо другая специализированная площадка превратилась в инструмент наказания неугодных через безосновательные обвинения в применении оружия массового уничтожения."На месте Сирии может оказаться любое другое государство, на которое западные коллеги решать надавить с помощью их химического рычага. Выступая против поражения Сирии в правах в ОЗХО, вы по сути выступите против двойных стандартов и защитите справедливый миропорядок, в котором нет места диктату силы. Все государства должны быть равны в контексте соблюдения международного права", - добавил первый зампостпреда.Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом ОЗХО выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.
https://ria.ru/20210327/siriya-1603013747.html
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россия, фернандо ариас, дмитрий полянский, организация по запрещению химического оружия, франция, сирия, оон, в мире

Россия призвала не поддерживать инициативу по лишению Сирии прав в ОЗХО

23:24 06.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 6 апр – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал все делегации в Совбезе и в ОЗХО не поддерживать инициативу по лишению Сирии ряда прав в ОЗХО.
В июле 2020 года исполнительный совет ОЗХО дал Сирии 90 дней на то, чтобы сообщить в организацию о заводах, на которых якобы производилось химоружие, использованное в марте 2017 года, а также на то, чтобы заявить о якобы имеющемся сейчас у САР химическом оружии. Как сообщали СМИ, в ноябре гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас заявил, что Сирия не смогла уложиться в 90-дневный срок, чтобы заявить об оружии, якобы использованном в Эль-Латамне, и раскрыть оставшиеся у нее запасы. За это Франция предложила ОЗХО "приостановить действие прав и привилегий" Сирии, в частности предложено лишить ее голоса в организации.
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"Пользуясь тем, что за этим заседанием Совета наблюдает самая широкая аудитория, я призываю все делегации здесь и в Гааге проявить ответственный подход и выступить против проекта этого решения, которое создает реальную угрозу подрыва авторитета ОЗХО, а вместе с ней и Совета Безопасности ООН, ответственного за выполнение резолюции 2118", - сказал Полянский.
По его словам, нельзя допустить, чтобы ОЗХО или какая-либо другая специализированная площадка превратилась в инструмент наказания неугодных через безосновательные обвинения в применении оружия массового уничтожения.
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"На месте Сирии может оказаться любое другое государство, на которое западные коллеги решать надавить с помощью их химического рычага. Выступая против поражения Сирии в правах в ОЗХО, вы по сути выступите против двойных стандартов и защитите справедливый миропорядок, в котором нет места диктату силы. Все государства должны быть равны в контексте соблюдения международного права", - добавил первый зампостпреда.
Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом ОЗХО выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.
 
РоссияФернандо АриасДмитрий ПолянскийОрганизация по запрещению химического оружияФранцияСирияООНВ мире
 
 
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