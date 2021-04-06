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Туризм
https://ria.ru/20210406/simferopol-1604442655.html
Маршрутная сеть аэропорта "Симферополь" увеличилась до 57 направлений
Маршрутная сеть аэропорта "Симферополь" увеличилась до 57 направлений
Маршрутная сеть аэропорта Симферополь в весеннее-летнем сезоне увеличилась до 57 направлений полетов с открытием прямого сообщения с Саранском, сообщила... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:02
2021-04-06T14:02
республика крым
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Маршрутная сеть аэропорта Симферополь в весеннее-летнем сезоне увеличилась до 57 направлений полетов с открытием прямого сообщения с Саранском, сообщила пресс-служба авиаузла Крыма."Прямое регулярное авиасообщение между Симферополем и Саранском будет запущено с 29 мая. Таким образом, маршрутная сеть полетов в аэропорту Симферополь в этом сезоне увеличилась до 57 направлений", – сообщили в пресс-службе аэропорта.В прошлом году прямые рейсы в Крым из Саранска не выполнялись, добавили в аэропорту. Полеты между столицами Крыма и Мордовии будут выполняться один раз в неделю – по субботам. Прямое авиасообщение продлится до 25 сентября, время в пути составит два часа.Международный аэропорт Симферополь перешел на весенне-летнее расписание полетов 28 марта. Рейсы будут выполнять авиакомпании: "Аэрофлот", "Россия", S7 Airlines, "Уральские авиалинии", "РусЛайн", Nordwind, RedWings, "Алроса", "Северсталь", "ИрАэро", "Ямал", "Якутия", "Ижавиа", "Азимут" и Smartavia.Аэропорт "Симферополь" основан в 1936 году, он в разы нарастил пассажиропоток с 2014 года, когда Крым стал субъектом России. В 2013 году он обслужил 1,3 миллиона пассажиров, уже в 2014 году – 2,8 миллиона, а в 2018 и в 2019 – по 5,14 миллиона пассажиров, в 2020 году из-за ограничений в связи с коронавирусом – 4,63 миллиона человек. В апреле 2018 года в Симферополе введен в строй крупнейший на юге России новый терминал аэропорта стоимостью 32 миллиарда рублей, способный обслуживать до 6,5 миллиона человек в год.
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республика крым, севастополь, аэропорты, туризм, туристы, авиакомпании, самолеты, новости - туризм, симферополь

Маршрутная сеть аэропорта "Симферополь" увеличилась до 57 направлений

14:02 06.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирские авиалайнеры в аэропорту Симферополя
Пассажирские авиалайнеры в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Маршрутная сеть аэропорта Симферополь в весеннее-летнем сезоне увеличилась до 57 направлений полетов с открытием прямого сообщения с Саранском, сообщила пресс-служба авиаузла Крыма.
"Прямое регулярное авиасообщение между Симферополем и Саранском будет запущено с 29 мая. Таким образом, маршрутная сеть полетов в аэропорту Симферополь в этом сезоне увеличилась до 57 направлений", – сообщили в пресс-службе аэропорта.
В прошлом году прямые рейсы в Крым из Саранска не выполнялись, добавили в аэропорту. Полеты между столицами Крыма и Мордовии будут выполняться один раз в неделю – по субботам. Прямое авиасообщение продлится до 25 сентября, время в пути составит два часа.
Международный аэропорт Симферополь перешел на весенне-летнее расписание полетов 28 марта. Рейсы будут выполнять авиакомпании: "Аэрофлот", "Россия", S7 Airlines, "Уральские авиалинии", "РусЛайн", Nordwind, RedWings, "Алроса", "Северсталь", "ИрАэро", "Ямал", "Якутия", "Ижавиа", "Азимут" и Smartavia.
Аэропорт "Симферополь" основан в 1936 году, он в разы нарастил пассажиропоток с 2014 года, когда Крым стал субъектом России. В 2013 году он обслужил 1,3 миллиона пассажиров, уже в 2014 году – 2,8 миллиона, а в 2018 и в 2019 – по 5,14 миллиона пассажиров, в 2020 году из-за ограничений в связи с коронавирусом – 4,63 миллиона человек. В апреле 2018 года в Симферополе введен в строй крупнейший на юге России новый терминал аэропорта стоимостью 32 миллиарда рублей, способный обслуживать до 6,5 миллиона человек в год.
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