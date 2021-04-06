https://ria.ru/20210406/shpigel-1664393178.html
Мосгорсуд оставил в СИЗО главу "Биотэка" Шпигеля
Мосгорсуд оставил в СИЗО главу "Биотэка" Шпигеля
Мосгорсуд оставил в СИЗО главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:21
2021-04-06T14:21
2021-04-06T14:35
дело ивана белозерцева
пензенская область
происшествия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, несмотря на его готовность сотрудничать со следствием, передает корреспондент РИА Новости."Суд постановил постановление Басманного районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласила решение судья.Ранее сегодня Мосгорсуд принял аналогичные решения в отношении Белозерцева и жены бизнесмена Евгении Шпигель.На заседании, на котором рассматривались жалобы защиты Шпигеля, бизнесмен, выступая по видеосвязи из "Матросской тишины", заявил, что "готов сотрудничать" и все расскажет следствию, если ему изменят меру пресечения.Руководитель следственной группы, однако, просил оставить Шпигеля в СИЗО, так как тот использовал свое положение и личное знакомство с руководителями Пензенской области, чем посягнул на общественный порядок. Кроме того, он заметил, что у Шпигеля есть гражданство Израиля и что он ввел следствие в заблуждение, заявив о наличии у него заболевания, препятствующего содержанию под стражей.Его позицию поддержала прокурор.Шестеро фигурантов дела обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все они были арестованы Басманным судом до 20 мая.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
https://ria.ru/20210406/shpigel-1604439104.html
https://ria.ru/20210406/belozertsev-1604416820.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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дело ивана белозерцева, пензенская область, происшествия
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости.
Мосгорсуд оставил в СИЗО главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля
, обвиняемого в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву
, несмотря на его готовность сотрудничать со следствием, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд постановил постановление Басманного районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласила решение судья.
Ранее сегодня Мосгорсуд принял аналогичные решения в отношении Белозерцева и жены бизнесмена Евгении Шпигель.
На заседании, на котором рассматривались жалобы защиты Шпигеля, бизнесмен, выступая по видеосвязи из "Матросской тишины", заявил, что "готов сотрудничать" и все расскажет следствию, если ему изменят меру пресечения.
Руководитель следственной группы, однако, просил оставить Шпигеля в СИЗО, так как тот использовал свое положение и личное знакомство с руководителями Пензенской области, чем посягнул на общественный порядок. Кроме того, он заметил, что у Шпигеля есть гражданство Израиля и что он ввел следствие в заблуждение, заявив о наличии у него заболевания, препятствующего содержанию под стражей.
Его позицию поддержала прокурор.
Шестеро фигурантов дела обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все они были арестованы Басманным судом до 20 мая.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.