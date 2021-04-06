Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210406/shpigel-1664393178.html
Мосгорсуд оставил в СИЗО главу "Биотэка" Шпигеля
Мосгорсуд оставил в СИЗО главу "Биотэка" Шпигеля
Мосгорсуд оставил в СИЗО главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:21
2021-04-06T14:35
дело ивана белозерцева
пензенская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153240/21/1532402114_0:0:2430:1368_1920x0_80_0_0_c47945e2493cba0f72b3fd03b4541151.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, несмотря на его готовность сотрудничать со следствием, передает корреспондент РИА Новости."Суд постановил постановление Басманного районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласила решение судья.Ранее сегодня Мосгорсуд принял аналогичные решения в отношении Белозерцева и жены бизнесмена Евгении Шпигель.На заседании, на котором рассматривались жалобы защиты Шпигеля, бизнесмен, выступая по видеосвязи из "Матросской тишины", заявил, что "готов сотрудничать" и все расскажет следствию, если ему изменят меру пресечения.Руководитель следственной группы, однако, просил оставить Шпигеля в СИЗО, так как тот использовал свое положение и личное знакомство с руководителями Пензенской области, чем посягнул на общественный порядок. Кроме того, он заметил, что у Шпигеля есть гражданство Израиля и что он ввел следствие в заблуждение, заявив о наличии у него заболевания, препятствующего содержанию под стражей.Его позицию поддержала прокурор.Шестеро фигурантов дела обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все они были арестованы Басманным судом до 20 мая.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
https://ria.ru/20210406/shpigel-1604439104.html
https://ria.ru/20210406/belozertsev-1604416820.html
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/153240/21/1532402114_0:0:2430:1824_1920x0_80_0_0_e88f698867fa5ae6fce5db079d71a226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дело ивана белозерцева, пензенская область, происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО главу "Биотэка" Шпигеля

14:21 06.04.2021 (обновлено: 14:35 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкБорис Шпигель
Борис Шпигель - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, несмотря на его готовность сотрудничать со следствием, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд постановил постановление Басманного районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласила решение судья.
Ранее сегодня Мосгорсуд принял аналогичные решения в отношении Белозерцева и жены бизнесмена Евгении Шпигель.
Глава группы фармацевтических компаний Биотэк Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
Вчера, 13:38
Бизнесмен Шпигель пообещал сотрудничать со следствием по делу Белозерцева
На заседании, на котором рассматривались жалобы защиты Шпигеля, бизнесмен, выступая по видеосвязи из "Матросской тишины", заявил, что "готов сотрудничать" и все расскажет следствию, если ему изменят меру пресечения.
Руководитель следственной группы, однако, просил оставить Шпигеля в СИЗО, так как тот использовал свое положение и личное знакомство с руководителями Пензенской области, чем посягнул на общественный порядок. Кроме того, он заметил, что у Шпигеля есть гражданство Израиля и что он ввел следствие в заблуждение, заявив о наличии у него заболевания, препятствующего содержанию под стражей.
Его позицию поддержала прокурор.
Шестеро фигурантов дела обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все они были арестованы Басманным судом до 20 мая.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
Вчера, 12:04
Белозерцев признал получение 20 миллионов рублей от Шпигеля
 
Дело Ивана БелозерцеваПензенская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка
04:37ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО
04:15Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
04:03Рябков назвал условие возвращения российского посла в США
03:55В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
03:43Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
03:35Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах
03:05Источники сообщили о перенесении запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
02:43Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
02:36В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
02:26"Известия": в России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
02:15В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой
02:12Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
02:12Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета
01:45Депутат Рады раскрыл истинную цель Зеленского
01:12Аналитик посоветовал скупать золото
00:46Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе
00:33В ДТП с автобусами в Мексике погибли 16 человек
00:28Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
00:24Православные христиане встречают Благовещение
Лента новостейМолния