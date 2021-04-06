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Бизнесмен Шпигель пообещал сотрудничать со следствием по делу Белозерцева
Бизнесмен Шпигель пообещал сотрудничать со следствием по делу Белозерцева
Обвиняемый в даче взяток глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель заявил, что готов сотрудничать со следствием, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T13:38
2021-04-06T18:07
дело ивана белозерцева
россия
происшествия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Обвиняемый в даче взяток глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель заявил, что готов сотрудничать со следствием, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда, где рассматриваются апелляционные жалобы защиты на его арест.Шпигель в начале заседания тяжело и прерывисто дышал, но сказал, что хочет участвовать, потому что для него в заключении "каждый день - это пытка". Он сообщил, что с утра у него было "давление 70 на 30", но он "готов попробовать" участвовать в процессе.Судья попросила сотрудника изолятора вызвать врача, который сделал ему два укола, после чего обвиняемый приободрился.Защита между тем попросила отпустить Шпигеля по домашний арест или запрет определенных действий.Ранее Шпигеля, неоднократно жаловавшегося на плохое здоровье, госпитализировали из СИЗО-4 в больницу "Матросской тишины".Шестеро фигурантов дела, среди которых экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все они были арестованы Басманным судом до 20 мая, вину не признают.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
https://ria.ru/20210406/oruzhie-1604405472.html
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дело ивана белозерцева, россия, происшествия

Бизнесмен Шпигель пообещал сотрудничать со следствием по делу Белозерцева

13:38 06.04.2021 (обновлено: 18:07 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкГлава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео
Глава группы фармацевтических компаний Биотэк Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Обвиняемый в даче взяток глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель заявил, что готов сотрудничать со следствием, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда, где рассматриваются апелляционные жалобы защиты на его арест.
"Я готов сотрудничать, все расскажу. Обещаю, ваша честь, если вы меня отпустите, когда я буду под другой мерой пресечения, следствие получит от меня гораздо больше помощи", - сказал Шпигель по видеоконференцсвязи из "Матросской тишины".
Шпигель в начале заседания тяжело и прерывисто дышал, но сказал, что хочет участвовать, потому что для него в заключении "каждый день - это пытка". Он сообщил, что с утра у него было "давление 70 на 30", но он "готов попробовать" участвовать в процессе.
Судья попросила сотрудника изолятора вызвать врача, который сделал ему два укола, после чего обвиняемый приободрился.
Защита между тем попросила отпустить Шпигеля по домашний арест или запрет определенных действий.
Ранее Шпигеля, неоднократно жаловавшегося на плохое здоровье, госпитализировали из СИЗО-4 в больницу "Матросской тишины".
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
Вчера, 11:10
При обыске у Белозерцева нашли незарегистрированное оружие
Шестеро фигурантов дела, среди которых экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все они были арестованы Басманным судом до 20 мая, вину не признают.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
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Дело Ивана БелозерцеваРоссияПроисшествия
 
 
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