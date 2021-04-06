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Санду уйдет с поста до завершения президентского срока, считает Додон
Санду уйдет с поста до завершения президентского срока, считает Додон
Экс-президент Молдавии, лидер Соцпартии Игорь Додон заявил, что глава республики Майя Санду в будущем самостоятельно уйдет в отставку, либо ей будет объявлен... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T20:09
2021-04-06T20:09
2021-04-06T20:09
майя санду
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КИШИНЕВ, 6 апр – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер Соцпартии Игорь Додон заявил, что глава республики Майя Санду в будущем самостоятельно уйдет в отставку, либо ей будет объявлен импичмент.Санду стала президентом Молдавии в ноябре прошлого года, она официально вступила в должность 24 декабря 2020 года.Ранее Додон заявил, что первые 100 дней правления Санду обернулись хаосом и катастрофой во всех областях, он полагает, что президент спровоцировала конфликт с парламентом, обострила экономический кризис, а также не собирается вступать в диалог с политиками.На сегодняшний день в парламенте Молдавии насчитывается четыре правые партии – пропрезидентская партия "Действие и солидарность" представлена 15 депутатами, у партии "Платформа "Достоинство и правда" и Демпартии - по 11 депутатов, у партии Pro Moldova – 7 депутатов. Чаще всего с критикой президента выступает именно партия "Платформа "Достоинство и правда", поскольку Санду отклонила их инициативу о создании правительства меньшинства во главе с лидером политформирования, бывшим министром внутренних дел Андреем Нэстасе. Представители партии "Платформа "Достоинство и правда", а также партии Pro Moldova заявили в комментарии РИА Новости, что не собираются инициировать импичмент.
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майя санду, игорь додон, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 6 апр – РИА Новости.
Экс-президент Молдавии, лидер Соцпартии Игорь Додон
заявил, что глава республики Майя Санду
в будущем самостоятельно уйдет в отставку, либо ей будет объявлен импичмент.
Санду стала президентом Молдавии в ноябре прошлого года, она официально вступила в должность 24 декабря 2020 года.
"Я думаю, что президент Санду не дойдет до конца своего мандата, в какой-то момент она сама напишет заявление об отставке, либо правые партии запустят процедуру импичмента, а мы их поддержим", - сказал Додон в эфире "Прямой линии", транслируемой на странице экс-президента в соцсети "Одноклассники".
Ранее Додон заявил, что первые 100 дней правления Санду обернулись хаосом и катастрофой во всех областях, он полагает, что президент спровоцировала конфликт с парламентом, обострила экономический кризис, а также не собирается вступать в диалог с политиками.
На сегодняшний день в парламенте Молдавии насчитывается четыре правые партии – пропрезидентская партия "Действие и солидарность" представлена 15 депутатами, у партии "Платформа "Достоинство и правда" и Демпартии - по 11 депутатов, у партии Pro Moldova – 7 депутатов. Чаще всего с критикой президента выступает именно партия "Платформа "Достоинство и правда", поскольку Санду отклонила их инициативу о создании правительства меньшинства во главе с лидером политформирования, бывшим министром внутренних дел Андреем Нэстасе. Представители партии "Платформа "Достоинство и правда", а также партии Pro Moldova заявили в комментарии РИА Новости, что не собираются инициировать импичмент.