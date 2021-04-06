https://ria.ru/20210406/sandu-1727095906.html

Санду уйдет с поста до завершения президентского срока, считает Додон

Санду уйдет с поста до завершения президентского срока, считает Додон

Экс-президент Молдавии, лидер Соцпартии Игорь Додон заявил, что глава республики Майя Санду в будущем самостоятельно уйдет в отставку, либо ей будет объявлен... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T20:09

2021-04-06T20:09

2021-04-06T20:09

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 6 апр – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер Соцпартии Игорь Додон заявил, что глава республики Майя Санду в будущем самостоятельно уйдет в отставку, либо ей будет объявлен импичмент.Санду стала президентом Молдавии в ноябре прошлого года, она официально вступила в должность 24 декабря 2020 года.Ранее Додон заявил, что первые 100 дней правления Санду обернулись хаосом и катастрофой во всех областях, он полагает, что президент спровоцировала конфликт с парламентом, обострила экономический кризис, а также не собирается вступать в диалог с политиками.На сегодняшний день в парламенте Молдавии насчитывается четыре правые партии – пропрезидентская партия "Действие и солидарность" представлена 15 депутатами, у партии "Платформа "Достоинство и правда" и Демпартии - по 11 депутатов, у партии Pro Moldova – 7 депутатов. Чаще всего с критикой президента выступает именно партия "Платформа "Достоинство и правда", поскольку Санду отклонила их инициативу о создании правительства меньшинства во главе с лидером политформирования, бывшим министром внутренних дел Андреем Нэстасе. Представители партии "Платформа "Достоинство и правда", а также партии Pro Moldova заявили в комментарии РИА Новости, что не собираются инициировать импичмент.

https://ria.ru/20210329/sandu-1603359130.html

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майя санду, игорь додон, молдавия, в мире