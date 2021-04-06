Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210406/sandu-1727095906.html
Санду уйдет с поста до завершения президентского срока, считает Додон
Санду уйдет с поста до завершения президентского срока, считает Додон
Экс-президент Молдавии, лидер Соцпартии Игорь Додон заявил, что глава республики Майя Санду в будущем самостоятельно уйдет в отставку, либо ей будет объявлен... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T20:09
2021-04-06T20:09
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590773722_0:0:2972:1673_1920x0_80_0_0_31f46573efa204d1778b4b426cf30247.jpg
КИШИНЕВ, 6 апр – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер Соцпартии Игорь Додон заявил, что глава республики Майя Санду в будущем самостоятельно уйдет в отставку, либо ей будет объявлен импичмент.Санду стала президентом Молдавии в ноябре прошлого года, она официально вступила в должность 24 декабря 2020 года.Ранее Додон заявил, что первые 100 дней правления Санду обернулись хаосом и катастрофой во всех областях, он полагает, что президент спровоцировала конфликт с парламентом, обострила экономический кризис, а также не собирается вступать в диалог с политиками.На сегодняшний день в парламенте Молдавии насчитывается четыре правые партии – пропрезидентская партия "Действие и солидарность" представлена 15 депутатами, у партии "Платформа "Достоинство и правда" и Демпартии - по 11 депутатов, у партии Pro Moldova – 7 депутатов. Чаще всего с критикой президента выступает именно партия "Платформа "Достоинство и правда", поскольку Санду отклонила их инициативу о создании правительства меньшинства во главе с лидером политформирования, бывшим министром внутренних дел Андреем Нэстасе. Представители партии "Платформа "Достоинство и правда", а также партии Pro Moldova заявили в комментарии РИА Новости, что не собираются инициировать импичмент.
https://ria.ru/20210329/sandu-1603359130.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590773722_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_46ae537dee5a86c1464f71703ca829c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

Санду уйдет с поста до завершения президентского срока, считает Додон

20:09 06.04.2021
 
© РИА Новости / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЦеремония инаугурации избранного президента Молдавии Майи Санду
Церемония инаугурации избранного президента Молдавии Майи Санду - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Мирослав Ротарь
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 6 апр – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер Соцпартии Игорь Додон заявил, что глава республики Майя Санду в будущем самостоятельно уйдет в отставку, либо ей будет объявлен импичмент.
Санду стала президентом Молдавии в ноябре прошлого года, она официально вступила в должность 24 декабря 2020 года.

"Я думаю, что президент Санду не дойдет до конца своего мандата, в какой-то момент она сама напишет заявление об отставке, либо правые партии запустят процедуру импичмента, а мы их поддержим", - сказал Додон в эфире "Прямой линии", транслируемой на странице экс-президента в соцсети "Одноклассники".

Ранее Додон заявил, что первые 100 дней правления Санду обернулись хаосом и катастрофой во всех областях, он полагает, что президент спровоцировала конфликт с парламентом, обострила экономический кризис, а также не собирается вступать в диалог с политиками.
Президент Молдавии Майя Санду на брифинге в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 19:30
Эксперт объяснил, почему Санду требует распустить парламент
На сегодняшний день в парламенте Молдавии насчитывается четыре правые партии – пропрезидентская партия "Действие и солидарность" представлена 15 депутатами, у партии "Платформа "Достоинство и правда" и Демпартии - по 11 депутатов, у партии Pro Moldova – 7 депутатов. Чаще всего с критикой президента выступает именно партия "Платформа "Достоинство и правда", поскольку Санду отклонила их инициативу о создании правительства меньшинства во главе с лидером политформирования, бывшим министром внутренних дел Андреем Нэстасе. Представители партии "Платформа "Достоинство и правда", а также партии Pro Moldova заявили в комментарии РИА Новости, что не собираются инициировать импичмент.
 
Майя СандуИгорь ДодонМолдавияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка
04:37ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО
04:15Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
04:03Рябков назвал условие возвращения российского посла в США
03:55В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
03:43Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
03:35Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах
03:05Источники сообщили о перенесении запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
02:43Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
02:36В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
02:26"Известия": в России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
02:15В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой
02:12Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
02:12Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета
01:45Депутат Рады раскрыл истинную цель Зеленского
01:12Аналитик посоветовал скупать золото
00:46Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе
00:33В ДТП с автобусами в Мексике погибли 16 человек
00:28Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
00:24Православные христиане встречают Благовещение
Лента новостейМолния