https://ria.ru/20210406/samolety-1604404176.html

WSJ: США спишут самолеты для наблюдательных полетов над Россией

WSJ: США спишут самолеты для наблюдательных полетов над Россией

Военно-воздушные силы США приняли решение вывести из эксплуатации самолеты, которые использовались на протяжении почти 30 лет для выполнения наблюдательных... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T11:02

2021-04-06T11:02

2021-04-06T13:43

россия

ввс сша

дональд трамп

сергей лавров

джо байден

москва

сша

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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Военно-воздушные силы США приняли решение вывести из эксплуатации самолеты, которые использовались на протяжении почти 30 лет для выполнения наблюдательных полетов над Россией в рамках Договора по открытому небу (ДОН), пишет газета Wall Street Journal.По данным издания, такие действия "вызывают вопросы о том, планирует ли президент США Джо Байден вернуться" в Договор.По мнению члена палаты представителей США Дона Бэкона, бригадного генерала ВВС США в отставке, такие шаги, похоже, закрывают путь к возвращению в соглашение.Представитель ВВС США заявила, что два самолета OC-135B больше не нужны и в ближайшие пару месяцев они будут отправлены на свалку авиационной техники на базе Дэвис-Монтан в штате Аризона. "Поскольку больше нет требований к полетам OC-135B, министерство ВВС США приступило к принятию мер по стандартной утилизации оборудования в соответствии с правилами", — заявила она.Однако, по данным издания, представитель Совета национальной безопасности США сообщил, что нынешняя администрация США все еще рассматривает вопрос возвращения к ДОН и обсуждает его с союзниками. "Мы примем решение в должное время, и это решение не связано с ранее запланированными мероприятиями, касающимися стареющего оборудования", — заявил он.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу. Как заявили в ведомстве, после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". При этом в министерстве подчеркивают, что данный шаг еще не означает начала выхода из Договора, это произойдет только после подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде и по истечении шести месяцев. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что при возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию "конструктивно".

https://ria.ru/20210311/samolety-1600755853.html

https://ria.ru/20210309/istrebitel-1599611338.html

россия

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сша

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россия, ввс сша, дональд трамп, сергей лавров, джо байден, москва, сша