На Сахалине произошло аварийное отключение электричества
10:16 06.04.2021 (обновлено: 10:40 06.04.2021)
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 апр - РИА Новости. Аварийное отключение электричества произошло во вторник на подстанции "Южно-Сахалинская", обесточив центральные и южные районы острова, сообщила пресс-служба "Сахалинэнерго".
"Сегодня (во вторник) около 17.40 (9.40 мск) на узловой подстанции "Южно-Сахалинская" произошло отключение системы шин. Это привело к частичному ограничению электроснабжения острова. Частично центральные и южные районы были без света. Через 10 минут подача электроэнергии части потребителей была восстановлена", - говорится с сообщении. Скольких потребителей коснулись отключения, не сообщается.
Информация об одномоментном отключении электричества поступала из Южно-Сахалинска, Анивского, Невельского, Корсаковского, Долинского, Холмского, Макаровского, Поронайского, Углегорского, Томаринского районов. Свет отключали также в северных районах острова - Смирныховском, Ногликском и Тымовском районах.
В пресс-службе "Сахалинэнерго" отметили, что работы по восстановлению продолжаются.