https://ria.ru/20210406/sakhalin-1604397118.html

На Сахалине произошло аварийное отключение электричества

На Сахалине произошло аварийное отключение электричества

Аварийное отключение электричества произошло во вторник на подстанции "Южно-Сахалинская", обесточив центральные и южные районы острова, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T10:16

2021-04-06T10:16

2021-04-06T10:40

южно-сахалинск

холмская

сахалин

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 апр - РИА Новости. Аварийное отключение электричества произошло во вторник на подстанции "Южно-Сахалинская", обесточив центральные и южные районы острова, сообщила пресс-служба "Сахалинэнерго".Информация об одномоментном отключении электричества поступала из Южно-Сахалинска, Анивского, Невельского, Корсаковского, Долинского, Холмского, Макаровского, Поронайского, Углегорского, Томаринского районов. Свет отключали также в северных районах острова - Смирныховском, Ногликском и Тымовском районах.В пресс-службе "Сахалинэнерго" отметили, что работы по восстановлению продолжаются.

https://ria.ru/20210406/dagestan-1604391471.html

южно-сахалинск

холмская

сахалин

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южно-сахалинск, холмская, сахалин, происшествия