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На Сахалине произошло аварийное отключение электричества
На Сахалине произошло аварийное отключение электричества
Аварийное отключение электричества произошло во вторник на подстанции "Южно-Сахалинская", обесточив центральные и южные районы острова, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T10:16
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южно-сахалинск
холмская
сахалин
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 апр - РИА Новости. Аварийное отключение электричества произошло во вторник на подстанции "Южно-Сахалинская", обесточив центральные и южные районы острова, сообщила пресс-служба "Сахалинэнерго".Информация об одномоментном отключении электричества поступала из Южно-Сахалинска, Анивского, Невельского, Корсаковского, Долинского, Холмского, Макаровского, Поронайского, Углегорского, Томаринского районов. Свет отключали также в северных районах острова - Смирныховском, Ногликском и Тымовском районах.В пресс-службе "Сахалинэнерго" отметили, что работы по восстановлению продолжаются.
https://ria.ru/20210406/dagestan-1604391471.html
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южно-сахалинск, холмская, сахалин, происшествия

На Сахалине произошло аварийное отключение электричества

10:16 06.04.2021 (обновлено: 10:40 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Борис КауфманСахалин
Сахалин - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Борис Кауфман
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 апр - РИА Новости. Аварийное отключение электричества произошло во вторник на подстанции "Южно-Сахалинская", обесточив центральные и южные районы острова, сообщила пресс-служба "Сахалинэнерго".
"Сегодня (во вторник) около 17.40 (9.40 мск) на узловой подстанции "Южно-Сахалинская" произошло отключение системы шин. Это привело к частичному ограничению электроснабжения острова. Частично центральные и южные районы были без света. Через 10 минут подача электроэнергии части потребителей была восстановлена", - говорится с сообщении. Скольких потребителей коснулись отключения, не сообщается.
Высоковольтная ЛЭП - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
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Информация об одномоментном отключении электричества поступала из Южно-Сахалинска, Анивского, Невельского, Корсаковского, Долинского, Холмского, Макаровского, Поронайского, Углегорского, Томаринского районов. Свет отключали также в северных районах острова - Смирныховском, Ногликском и Тымовском районах.
В пресс-службе "Сахалинэнерго" отметили, что работы по восстановлению продолжаются.
 
Южно-СахалинскХолмскаяСахалинПроисшествия
 
 
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