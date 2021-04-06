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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210406/rubl-1727048082.html
Курс евро поднялся выше 91 рубля
Курс евро поднялся выше 91 рубля
Рубль усиливает падение против основных резервных валют, евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с февраля дорожал до 91,10 рубля, доллар поднимался до... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T15:59
2021-04-06T18:34
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Рубль усиливает падение против основных резервных валют, евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с февраля дорожал до 91,10 рубля, доллар поднимался до 77,04 рубля — максимума с ноября 2020 года.По ситуации на 18:32 курс доллара расчетами "завтра" растет на 83 копейки, до 77,22 рубля, евро — на 1,24 рубля, до 91,48 рубля.Рублевый индекс Мосбиржи снижался на 0,54% — до 3505,79 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,86%, до 1444,6 пункта.Июньский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,59%, до 63,14 доллара за баррель.
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россия, динамика курсов валют, московская биржа, экономика

Курс евро поднялся выше 91 рубля

15:59 06.04.2021 (обновлено: 18:34 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Рубль усиливает падение против основных резервных валют, евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с февраля дорожал до 91,10 рубля, доллар поднимался до 77,04 рубля — максимума с ноября 2020 года.
По ситуации на 18:32 курс доллара расчетами "завтра" растет на 83 копейки, до 77,22 рубля, евро — на 1,24 рубля, до 91,48 рубля.
Рублевый индекс Мосбиржи снижался на 0,54% — до 3505,79 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,86%, до 1444,6 пункта.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,59%, до 63,14 доллара за баррель.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютМосковская биржаЭкономика
 
 
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