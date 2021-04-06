https://ria.ru/20210406/rubl-1727048082.html

Курс евро поднялся выше 91 рубля

Курс евро поднялся выше 91 рубля

Рубль усиливает падение против основных резервных валют, евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с февраля дорожал до 91,10 рубля, доллар поднимался до... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T15:59

2021-04-06T15:59

2021-04-06T18:34

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Рубль усиливает падение против основных резервных валют, евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с февраля дорожал до 91,10 рубля, доллар поднимался до 77,04 рубля — максимума с ноября 2020 года.По ситуации на 18:32 курс доллара расчетами "завтра" растет на 83 копейки, до 77,22 рубля, евро — на 1,24 рубля, до 91,48 рубля.Рублевый индекс Мосбиржи снижался на 0,54% — до 3505,79 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,86%, до 1444,6 пункта.Июньский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,59%, до 63,14 доллара за баррель.

https://ria.ru/20210405/dollar-1604222765.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, московская биржа, экономика