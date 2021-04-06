https://ria.ru/20210406/roskomnadzor-1727041092.html
Роскомнадзор призвал людей заботиться о защите своих персональных данных
Роскомнадзор призвал людей заботиться о защите своих персональных данных
Обработка и распространение персональных данных, в том числе в интернете, регулируются российским законодательством, однако и пользователям необходимо помнить... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T15:33
2021-04-06T15:33
2021-04-06T15:33
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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общество
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Обработка и распространение персональных данных, в том числе в интернете, регулируются российским законодательством, однако и пользователям необходимо помнить об их безопасности. Об этом в ходе дискуссии на первом молодежном форуме по управлению интернетом Youth RIGF заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер.По его словам, правовым основанием для использования данных в первую очередь служит согласие человека, напримероформленное в виде пользовательского соглашения при получении услуг. "Каждый раз нужно задумываться: нужен ли такой набор данных? Не вынуждают ли вас выдавать эти данные в избыточном количестве? Например, если вы собираетесь заключать договор на два-три года, нужно ли давать организации согласие на 75 лет?", – сказал он.1 марта 2021 года, по словам Вагнера, вступил в силу закон об общедоступных данных. Согласно документу, организации должны юридически оформить согласие не только на обработку персональных данных, но и на их распространение. Это должен быть отдельный документ, а не маленький пункт в многостраничном пользовательском соглашении, подчеркнул заместитель руководителя Роскомнадзора.Он также отметил, что граждане РФ могут потребовать от любого оператора персональных данных удалить эту информацию, если она попала в интернет без их подтвержденного согласия.
https://ria.ru/20210403/rossiya-1604074474.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Обработка и распространение персональных данных, в том числе в интернете, регулируются российским законодательством, однако и пользователям необходимо помнить об их безопасности. Об этом в ходе дискуссии на первом молодежном форуме по управлению интернетом Youth RIGF заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер.
По его словам, правовым основанием для использования данных в первую очередь служит согласие человека, напримероформленное в виде пользовательского соглашения при получении услуг.
"Каждый раз нужно задумываться: нужен ли такой набор данных? Не вынуждают ли вас выдавать эти данные в избыточном количестве? Например, если вы собираетесь заключать договор на два-три года, нужно ли давать организации согласие на 75 лет?", – сказал он.
1 марта 2021 года, по словам Вагнера, вступил в силу закон об общедоступных данных. Согласно документу, организации должны юридически оформить согласие не только на обработку персональных данных, но и на их распространение. Это должен быть отдельный документ, а не маленький пункт в многостраничном пользовательском соглашении, подчеркнул заместитель руководителя Роскомнадзора.
Он также отметил, что граждане РФ могут потребовать от любого оператора персональных данных удалить эту информацию, если она попала в интернет без их подтвержденного согласия.