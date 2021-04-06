https://ria.ru/20210406/roskomnadzor-1727041092.html

Роскомнадзор призвал людей заботиться о защите своих персональных данных

Роскомнадзор призвал людей заботиться о защите своих персональных данных

Обработка и распространение персональных данных, в том числе в интернете, регулируются российским законодательством, однако и пользователям необходимо помнить... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T15:33

2021-04-06T15:33

2021-04-06T15:33

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

общество

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Обработка и распространение персональных данных, в том числе в интернете, регулируются российским законодательством, однако и пользователям необходимо помнить об их безопасности. Об этом в ходе дискуссии на первом молодежном форуме по управлению интернетом Youth RIGF заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер.По его словам, правовым основанием для использования данных в первую очередь служит согласие человека, напримероформленное в виде пользовательского соглашения при получении услуг. "Каждый раз нужно задумываться: нужен ли такой набор данных? Не вынуждают ли вас выдавать эти данные в избыточном количестве? Например, если вы собираетесь заключать договор на два-три года, нужно ли давать организации согласие на 75 лет?", – сказал он.1 марта 2021 года, по словам Вагнера, вступил в силу закон об общедоступных данных. Согласно документу, организации должны юридически оформить согласие не только на обработку персональных данных, но и на их распространение. Это должен быть отдельный документ, а не маленький пункт в многостраничном пользовательском соглашении, подчеркнул заместитель руководителя Роскомнадзора.Он также отметил, что граждане РФ могут потребовать от любого оператора персональных данных удалить эту информацию, если она попала в интернет без их подтвержденного согласия.

https://ria.ru/20210403/rossiya-1604074474.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество