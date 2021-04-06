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В Германии начали реализацию плана по выходу из локдауна

В Германии начали реализацию плана по выходу из локдауна

Немецкий регион Саар со вторника начал реализацию плана по выходу из локдауна, отменены ограничения по посещение ресторанов и культурных учреждений, сообщается... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T14:29

2021-04-06T14:29

2021-04-06T14:55

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

саар

германия

в мире

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БЕРЛИН, 6 апр - РИА Новости. Немецкий регион Саар со вторника начал реализацию плана по выходу из локдауна, отменены ограничения по посещение ресторанов и культурных учреждений, сообщается на официальном портале правительства федеральной земли.Регион Саар является одним из наименее населенных в Германии, и в сравнении с остальными федеральным землями динамика заболеваемости в нем ниже. Согласно действующим на федеральном уровне правилам, регионы с низкой заболеваемостью могут с 6 апреля смягчать ограничительные меры. Власти Саара приняли трехступенчатый план, который позволяет уже со вторника снять большинство ограничений при дальнейшем соблюдении мер гигиенической безопасности.При этом речь не идет о полной отмене ограничительных мер. Так, согласно принятому плану, с 19 апреля в школах вводится обязательное тестирование на коронавирус, которое нужно проходить два раза в неделю. Ученики, которые не согласны делать регулярный тест, будут обучаться на дому.Со вторника разрешается проведение частных мероприятий с участием до 10 человек, при этом все участники должны предварительно сдать тест на коронавирус (максимум за 24 часа до мероприятия), организаторы должны собирать данные участников встреч для отслеживания контактов в случае, если у кого-то из них позже подтвердится COVID-19. Разрешается работа заведений общепита на свежем воздухе, посещение должно происходить по предварительной записи, тест на коронавирус необходим для группового посещения заведения.Кроме того, разрешается занятие спортом - контактными видами спорта можно заниматься на открытом воздухе, бесконтактные виды спорта допускаются в помещениях. При этом для этого также необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус, например, при посещении фитнес-клуба. Аналогичные правила действуют для открывающихся кинотеатров, театров, опер и концертных залов. При этом допускается использование самостоятельных тестов, которые доступны в продаже в магазинах, их можно делать непосредственно перед посещением заведения.Разработанная властями Саара модель выхода из локдауна предусматривает три ступени по его возможному развитию. При стабильной заболеваемости все принятые меры остаются в силе, если же заболеваемость в течение трех дней будет превышать определенный показатель (100 новых подтвержденных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за неделю), то использование тестов как основания для той или иной социальной активности будет расширяться, в частности, их нужно будет предъявлять для посещения непродовольственных магазинов, салонов красоты и других заведений.Третья ступень плана является реализацией механизм "экстренного торможения", который действует на федеральном уровне. Этот механизм предполагает, что региональные и местные власти должны автоматически отменять послабления ограничительных мер при стабильно высокой заболеваемости. Власти Саара при этом обуславливают возврат к локдауну "угрозой перегрузки здравоохранения", что определяется по уровню заполненности палат интенсивной терапии пациентами с COVID-19.

https://ria.ru/20210405/germaniya-1604322663.html

саар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, саар, германия, в мире