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На акции протеста в Риме ранили полицейского
На акции протеста в Риме ранили полицейского
Один полицейский получил ранения в центре Рима при разгоне демонстрации противников ограничительных мер по коронавирусу, сообщил телеканал RaiNews24. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T18:40
2021-04-06T18:40
2021-04-06T19:27
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РИМ, 6 апр — РИА Новости, Сергей Старцев. Один полицейский получил ранения в центре Рима при разгоне демонстрации противников ограничительных мер по коронавирусу, сообщил телеканал RaiNews24.Акции протеста рестораторов и бизнесменов, скандировавших "Мы предприниматели, а не преступники", прошли во многих городах Италии. Они несут огромные потери из-за строгих ограничений. В частности, на Апеннинах заведения общепита до конца апреля смогут работать только навынос, будут закрыты многие магазины.Протестующие на римской площади Монтечиторио перед зданием палаты депутатов примерно в 15:30 (16:30 мск) попытались прорвать кордон полиции. Они также начали кидать в силовиков пластиковые и стеклянные бутылки.Полиции удалось взять ситуацию под контроль и задержать нескольких манифестантов. Тем не менее ситуация в самом центре столицы еще не нормализовалась.Как сообщают журналисты, в толпе протестующих заметили представителей правоэкстремистских группировок. Многие участники митинга были без медицинских масок, что запрещено действующими правилами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рим, милан, италия, в мире
РИМ, 6 апр — РИА Новости, Сергей Старцев.
Один полицейский получил ранения в центре Рима при разгоне демонстрации противников ограничительных мер по коронавирусу, сообщил телеканал RaiNews24
.
Акции протеста рестораторов и бизнесменов, скандировавших "Мы предприниматели, а не преступники", прошли во многих городах Италии. Они несут огромные потери из-за строгих ограничений. В частности, на Апеннинах заведения общепита до конца апреля смогут работать только навынос, будут закрыты многие магазины.
Протестующие на римской площади Монтечиторио перед зданием палаты депутатов примерно в 15:30 (16:30 мск) попытались прорвать кордон полиции. Они также начали кидать в силовиков пластиковые и стеклянные бутылки.
Полиции удалось взять ситуацию под контроль и задержать нескольких манифестантов. Тем не менее ситуация в самом центре столицы еще не нормализовалась.
Как сообщают журналисты, в толпе протестующих заметили представителей правоэкстремистских группировок. Многие участники митинга были без медицинских масок, что запрещено действующими правилами.