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На акции протеста в Риме ранили полицейского
На акции протеста в Риме ранили полицейского
Один полицейский получил ранения в центре Рима при разгоне демонстрации противников ограничительных мер по коронавирусу, сообщил телеканал RaiNews24. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T18:40
2021-04-06T19:27
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РИМ, 6 апр — РИА Новости, Сергей Старцев. Один полицейский получил ранения в центре Рима при разгоне демонстрации противников ограничительных мер по коронавирусу, сообщил телеканал RaiNews24.Акции протеста рестораторов и бизнесменов, скандировавших "Мы предприниматели, а не преступники", прошли во многих городах Италии. Они несут огромные потери из-за строгих ограничений. В частности, на Апеннинах заведения общепита до конца апреля смогут работать только навынос, будут закрыты многие магазины.Протестующие на римской площади Монтечиторио перед зданием палаты депутатов примерно в 15:30 (16:30 мск) попытались прорвать кордон полиции. Они также начали кидать в силовиков пластиковые и стеклянные бутылки.Полиции удалось взять ситуацию под контроль и задержать нескольких манифестантов. Тем не менее ситуация в самом центре столицы еще не нормализовалась.Как сообщают журналисты, в толпе протестующих заметили представителей правоэкстремистских группировок. Многие участники митинга были без медицинских масок, что запрещено действующими правилами.
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рим, милан, италия, в мире

На акции протеста в Риме ранили полицейского

18:40 06.04.2021 (обновлено: 19:27 06.04.2021)
 
© REUTERS / Yara NardiСтолкновения владельцев ресторанов с полицией во время протеста против ограничений, введенных из-за коронавируса, в Риме, Италия
Столкновения владельцев ресторанов с полицией во время протеста против ограничений, введенных из-за коронавируса, в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© REUTERS / Yara Nardi
Читать ria.ru в
РИМ, 6 апр — РИА Новости, Сергей Старцев. Один полицейский получил ранения в центре Рима при разгоне демонстрации противников ограничительных мер по коронавирусу, сообщил телеканал RaiNews24.
Акции протеста рестораторов и бизнесменов, скандировавших "Мы предприниматели, а не преступники", прошли во многих городах Италии. Они несут огромные потери из-за строгих ограничений. В частности, на Апеннинах заведения общепита до конца апреля смогут работать только навынос, будут закрыты многие магазины.
Протестующие на римской площади Монтечиторио перед зданием палаты депутатов примерно в 15:30 (16:30 мск) попытались прорвать кордон полиции. Они также начали кидать в силовиков пластиковые и стеклянные бутылки.
© REUTERS / Yara NardiПротест против ограничений, введенных из-за коронавируса, в Риме, Италия
Протест против ограничений, введенных из-за коронавируса, в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© REUTERS / Yara Nardi
Протест против ограничений, введенных из-за коронавируса, в Риме, Италия
Полиции удалось взять ситуацию под контроль и задержать нескольких манифестантов. Тем не менее ситуация в самом центре столицы еще не нормализовалась.
Как сообщают журналисты, в толпе протестующих заметили представителей правоэкстремистских группировок. Многие участники митинга были без медицинских масок, что запрещено действующими правилами.
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