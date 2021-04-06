https://ria.ru/20210406/rim-1727083757.html

На акции протеста в Риме ранили полицейского

На акции протеста в Риме ранили полицейского

Один полицейский получил ранения в центре Рима при разгоне демонстрации противников ограничительных мер по коронавирусу, сообщил телеканал RaiNews24. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T18:40

2021-04-06T18:40

2021-04-06T19:27

рим

милан

италия

в мире

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РИМ, 6 апр — РИА Новости, Сергей Старцев. Один полицейский получил ранения в центре Рима при разгоне демонстрации противников ограничительных мер по коронавирусу, сообщил телеканал RaiNews24.Акции протеста рестораторов и бизнесменов, скандировавших "Мы предприниматели, а не преступники", прошли во многих городах Италии. Они несут огромные потери из-за строгих ограничений. В частности, на Апеннинах заведения общепита до конца апреля смогут работать только навынос, будут закрыты многие магазины.Протестующие на римской площади Монтечиторио перед зданием палаты депутатов примерно в 15:30 (16:30 мск) попытались прорвать кордон полиции. Они также начали кидать в силовиков пластиковые и стеклянные бутылки.Полиции удалось взять ситуацию под контроль и задержать нескольких манифестантов. Тем не менее ситуация в самом центре столицы еще не нормализовалась.Как сообщают журналисты, в толпе протестующих заметили представителей правоэкстремистских группировок. Многие участники митинга были без медицинских масок, что запрещено действующими правилами.

https://ria.ru/20210403/zaderzhaniya-1604131761.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рим, милан, италия, в мире