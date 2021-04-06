https://ria.ru/20210406/reyting-1604445416.html
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей планеты
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей планеты
Илон Маск, владеющий долями в компаниях SpaceX и Tesla, взлетел на второе место ежегодного рейтинга богатейших людей мира по версии Forbes с состоянием в 151... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:08
2021-04-06T14:08
2021-04-06T14:41
илон маск
tesla motors
джефф безос
microsoft corporation
spacex
amazon.com, inc.
билл гейтс
марк цукерберг
в мире
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Илон Маск, владеющий долями в компаниях SpaceX и Tesla, взлетел на второе место ежегодного рейтинга богатейших людей мира по версии Forbes с состоянием в 151 миллиард долларов, прирастив свое богатство за год вшестеро, свидетельствуют данные рейтинга.Это на 126,4 миллиарда долларов больше, чем год назад, когда он занимал 31-е место с состоянием в 24,6 миллиарда долларов. Основная причина, как указывает Forbes, это рост котировок акций Tesla в восемь раз с момента выпуска прошлогоднего рейтинга.При этом лидером рейтинга четвертый год подряд остается основатель компании Amazon Джефф Безос. Его состояние выросло на 64 миллиарда долларов, до 177 миллиардов, сообщил журнал в своем 35-м ежегодном рейтинге богатейших людей мира. Тройку лидеров замыкает президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием в 150 миллиардов долларов. Журнал отмечает, что за год его состояние выросло почти в два раза.На четвертом месте находится основатель Microsoft Билл Гейтс, его богатство выросло на год на 26 миллиардов долларов и составляет 124 миллиарда. Замыкает пятерку лидеров глава Facebook Марк Цукерберг — его состояние оценивается в 97 миллиардов долларов, что на 42,3 миллиарда больше, чем годом ранее.Всего в рейтинге Forbes в текущем году 2755 миллиардеров — на 660 человек больше, чем в 2020 году. Совокупное их состояние достигло рекордных 13,08 триллиона долларов, что на 5,08 триллиона больше, чем в прошлом году. В списке более 100 участников из России. Новичков в рейтинге — 493. Выбыли из списка 84 человека, из них 23 — по причине смерти.
https://ria.ru/20210317/kosmos-1601592934.html
https://ria.ru/20210319/milliarder-1601928325.html
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илон маск, tesla motors, джефф безос, microsoft corporation, spacex, amazon.com, inc., билл гейтс, марк цукерберг, в мире