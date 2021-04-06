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Миссия ОБСЕ подтвердила гибель ребенка при обстреле в Донбассе
Миссия ОБСЕ подтвердила гибель ребенка при обстреле в Донбассе
Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) зафиксировала гибель ребенка при взрыве в Донецкой области, говорится в ежедневном отчете миссии. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T22:11
2021-04-06T22:11
ситуация в днр и лнр
смм обсе
донецкая народная республика
донецкая область
украина
в мире
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ВЕНА, 6 апр - РИА Новости. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) зафиксировала гибель ребенка при взрыве в Донецкой области, говорится в ежедневном отчете миссии.Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявлял журналистам в субботу, что один ребенок погиб, женщина получила ранения в субботу в результате атаки БПЛА украинских силовиков."Второго апреля в Донецкой области в неподконтрольной правительстве Александровке погиб ребёнок из-за травмы при взрыве и осколочных ранений. Пострадал мужчина из-за обстрела в подконтрольной правительству Красногоровке", - говорится в отчёте.Отмечается, что в Донецкой области в со 2 по 5 апреля миссия зафиксировала 1424 нарушения режима тишины, в то время как в предыдущий отчётный период почти в три раза меньше - 594.
https://ria.ru/20210331/politika-1603477050.html
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ситуация в днр и лнр, смм обсе, донецкая народная республика, донецкая область, украина, в мире

Миссия ОБСЕ подтвердила гибель ребенка при обстреле в Донбассе

22:11 06.04.2021
 
© AP Photo / Ronald ZakВход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во дворце Хофбург в Вене
Вход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во дворце Хофбург в Вене - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© AP Photo / Ronald Zak
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ВЕНА, 6 апр - РИА Новости. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) зафиксировала гибель ребенка при взрыве в Донецкой области, говорится в ежедневном отчете миссии.
Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявлял журналистам в субботу, что один ребенок погиб, женщина получила ранения в субботу в результате атаки БПЛА украинских силовиков.
Местные жители на одной из улиц в поселке Веселое Донецкой области. - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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"Второго апреля в Донецкой области в неподконтрольной правительстве Александровке погиб ребёнок из-за травмы при взрыве и осколочных ранений. Пострадал мужчина из-за обстрела в подконтрольной правительству Красногоровке", - говорится в отчёте.
Отмечается, что в Донецкой области в со 2 по 5 апреля миссия зафиксировала 1424 нарушения режима тишины, в то время как в предыдущий отчётный период почти в три раза меньше - 594.
 
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