https://ria.ru/20210406/rebenok-1727107430.html

Миссия ОБСЕ подтвердила гибель ребенка при обстреле в Донбассе

Миссия ОБСЕ подтвердила гибель ребенка при обстреле в Донбассе

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) зафиксировала гибель ребенка при взрыве в Донецкой области, говорится в ежедневном отчете миссии. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T22:11

2021-04-06T22:11

2021-04-06T22:11

ситуация в днр и лнр

смм обсе

донецкая народная республика

донецкая область

украина

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ВЕНА, 6 апр - РИА Новости. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) зафиксировала гибель ребенка при взрыве в Донецкой области, говорится в ежедневном отчете миссии.Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявлял журналистам в субботу, что один ребенок погиб, женщина получила ранения в субботу в результате атаки БПЛА украинских силовиков."Второго апреля в Донецкой области в неподконтрольной правительстве Александровке погиб ребёнок из-за травмы при взрыве и осколочных ранений. Пострадал мужчина из-за обстрела в подконтрольной правительству Красногоровке", - говорится в отчёте.Отмечается, что в Донецкой области в со 2 по 5 апреля миссия зафиксировала 1424 нарушения режима тишины, в то время как в предыдущий отчётный период почти в три раза меньше - 594.

https://ria.ru/20210331/politika-1603477050.html

донецкая народная республика

донецкая область

украина

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ситуация в днр и лнр, смм обсе, донецкая народная республика, донецкая область, украина, в мире