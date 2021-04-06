https://ria.ru/20210406/putin-1604437530.html

Безопасность россиян является личным приоритетом Путина, заявили в Кремле

Безопасность россиян является личным приоритетом Путина, заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что безопасность и судьбы россиян, в том числе в Донбассе, являются безусловным приоритетом российского... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T13:30

2021-04-06T13:30

2021-04-06T13:30

россия

донбасс

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что безопасность и судьбы россиян, в том числе в Донбассе, являются безусловным приоритетом российского лидера Владимира Путина."Я не буду сейчас отвечать на этот вопрос. Однозначно безопасность российских граждан, их судьбы являются безусловным приоритетом российского государства и президента Путина лично", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, какие действия предпримет РФ для защиты своих граждан в случае эскалации ситуации в Донбассе.Песков пояснил, что говорить о том, какие действия будут предприняты в том или ином случае, неуместно. Он отметил, что ситуация очень напряженная и любые высказывания, "которые потом могут использоваться для создания неправильной картины, они могут только способствовать увеличению этой напряженности, я не хотел бы этого делать".

https://ria.ru/20210406/lavrov-1604419137.html

россия

донбасс

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россия, донбасс, дмитрий песков, владимир путин