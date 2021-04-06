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Безопасность россиян является личным приоритетом Путина, заявили в Кремле
Безопасность россиян является личным приоритетом Путина, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что безопасность и судьбы россиян, в том числе в Донбассе, являются безусловным приоритетом российского... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T13:30
2021-04-06T13:30
россия
донбасс
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что безопасность и судьбы россиян, в том числе в Донбассе, являются безусловным приоритетом российского лидера Владимира Путина."Я не буду сейчас отвечать на этот вопрос. Однозначно безопасность российских граждан, их судьбы являются безусловным приоритетом российского государства и президента Путина лично", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, какие действия предпримет РФ для защиты своих граждан в случае эскалации ситуации в Донбассе.Песков пояснил, что говорить о том, какие действия будут предприняты в том или ином случае, неуместно. Он отметил, что ситуация очень напряженная и любые высказывания, "которые потом могут использоваться для создания неправильной картины, они могут только способствовать увеличению этой напряженности, я не хотел бы этого делать".
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россия, донбасс, дмитрий песков, владимир путин

Безопасность россиян является личным приоритетом Путина, заявили в Кремле

13:30 06.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что безопасность и судьбы россиян, в том числе в Донбассе, являются безусловным приоритетом российского лидера Владимира Путина.
"Я не буду сейчас отвечать на этот вопрос. Однозначно безопасность российских граждан, их судьбы являются безусловным приоритетом российского государства и президента Путина лично", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, какие действия предпримет РФ для защиты своих граждан в случае эскалации ситуации в Донбассе.
Песков пояснил, что говорить о том, какие действия будут предприняты в том или ином случае, неуместно. Он отметил, что ситуация очень напряженная и любые высказывания, "которые потом могут использоваться для создания неправильной картины, они могут только способствовать увеличению этой напряженности, я не хотел бы этого делать".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
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РоссияДонбассДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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