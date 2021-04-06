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В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина с экс-главой Армении
В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина с экс-главой Армении
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе действительно пообщался по телефону с экс-главой Армении Робертом Кочаряном, у них давние добрые отношения,... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T13:12
2021-04-06T13:12
афк "система"
владимир евтушенков
роберт кочарян
дмитрий песков
армения
экономика
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на прошлой неделе действительно пообщался по телефону с экс-главой Армении Робертом Кочаряном, у них давние добрые отношения, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Кочарян является членом совета директоров компании.АФК "Система" - инвестиционный холдинг, владеющий активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основным акционером АФК "Система" является Владимир Евтушенков, владеющий 59,2105% акций "Системы". Его сыну Феликсу Евтушенкову принадлежит 5,1891%.
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афк "система", владимир евтушенков, роберт кочарян, дмитрий песков, армения, экономика

В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина с экс-главой Армении

13:12 06.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на прошлой неделе действительно пообщался по телефону с экс-главой Армении Робертом Кочаряном, у них давние добрые отношения, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Я могу подтвердить. Действительно, они говорили по телефону. И вы знаете, что у них добрые давние отношения, которые они поддерживают, и они достаточно часто общаются", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могли бы в Кремле подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что Кочарян действительно пообщался с Путиным на прошлой неделе, когда находился в Москве для участия в заседании совета директоров АФК "Система".
Кочарян является членом совета директоров компании.
АФК "Система" - инвестиционный холдинг, владеющий активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основным акционером АФК "Система" является Владимир Евтушенков, владеющий 59,2105% акций "Системы". Его сыну Феликсу Евтушенкову принадлежит 5,1891%.
 
АФК "Система"Владимир ЕвтушенковРоберт КочарянДмитрий ПесковАрменияЭкономика
 
 
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