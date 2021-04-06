В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина с экс-главой Армении

"Я могу подтвердить. Действительно, они говорили по телефону. И вы знаете, что у них добрые давние отношения, которые они поддерживают, и они достаточно часто общаются", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могли бы в Кремле подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что Кочарян действительно пообщался с Путиным на прошлой неделе, когда находился в Москве для участия в заседании совета директоров АФК "Система".