В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина с экс-главой Армении
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на прошлой неделе действительно пообщался по телефону с экс-главой Армении Робертом Кочаряном, у них давние добрые отношения, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Я могу подтвердить. Действительно, они говорили по телефону. И вы знаете, что у них добрые давние отношения, которые они поддерживают, и они достаточно часто общаются", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могли бы в Кремле подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что Кочарян действительно пообщался с Путиным на прошлой неделе, когда находился в Москве для участия в заседании совета директоров АФК "Система".
Кочарян является членом совета директоров компании.
АФК "Система" - инвестиционный холдинг, владеющий активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основным акционером АФК "Система" является Владимир Евтушенков, владеющий 59,2105% акций "Системы". Его сыну Феликсу Евтушенкову принадлежит 5,1891%.