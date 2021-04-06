https://ria.ru/20210406/putin-1604392772.html

Путин рассказал о бесценном достоянии России

Путин рассказал о бесценном достоянии России

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников II Форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, отметив, что многообразие РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T09:48

2021-04-06T09:48

2021-04-06T09:48

дальний восток

владимир путин

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников II Форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, отметив, что многообразие традиций и языков - наше общее бесценное достояние, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что в России проживают в мире и согласии представители около 200 национальностей."Уникальное многообразие обычаев, традиций, языков – наше общее бесценное достояние, которым мы искренне гордимся и которым дорожим, и в этой палитре особое, яркое место занимает самобытная культура народов Севера, Сибири и Дальнего Востока", - говорится в телеграмме.Президент подчеркнул, что государство уделяет приоритетное внимание поддержке коренных малочисленных народов, сохранению их природной среды обитания, форм хозяйствования и привычного уклада жизни."Важно, что надёжным партнёром федеральных и региональных органов власти в решении этих значимых проблем выступает ваша ассоциация, объединяющая энергичных, неравнодушных, преданных делу людей, представляющих крепкую, сплочённую семью коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России", - отметил Путин.Он выразил уверенность, что форум пройдет в творческом и конструктивном ключе, а все предложения участников будут востребованы.

https://ria.ru/20200617/1573077149.html

https://ria.ru/20200708/1574050871.html

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дальний восток, владимир путин, общество