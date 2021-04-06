https://ria.ru/20210406/proval-1604377177.html

Украинский журналист заявил о "непоправимом провале" Зеленского

Украинский журналист заявил о "непоправимом провале" Зеленского

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Катар в то время, когда официальный Киев распространяет тезисы о "российской угрозе", — это "ошеломляющий и... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T02:21

2021-04-06T02:21

2021-04-06T02:21

россия

вооруженный конфликт на востоке украины

донбасс

министерство обороны украины

владимир зеленский

джо байден

москва

катар

вашингтон (город)

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На Украине заявили о непоправимом провале Зеленского из-за "российской агрессии"

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Катар в то время, когда официальный Киев распространяет тезисы о "российской угрозе", — это "ошеломляющий и непоправимый провал", считает журналист телеканала "Еспресо" Виталий Портников.В пятницу президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму". В МИД России, в свою очередь, подчеркнули, что разговоры о потенциальном конфликте с Украиной — очередной вымысел Киева. Москва не заинтересована в противостоянии с украинской стороной, тем более в военном.По мнению журналиста, если ранее Запад верил заявлениям Киева, то теперь, после того, как Зеленский спокойно покинул страну, у партнеров Украины могут появиться сомнения."Обычно в ситуации опасности, которая грозит их государствам и чревата войной и жертвами, главы государств прерывают официальные визиты или отпуска и возвращаются домой. Прерывают, а не начинают! О чем свидетельствует такое поведение Зеленского с точки зрения западной дипломатии и общественного мнения? О том, что никакой настоящей угрозы нет. Что все это была украинская выдумка, а российские чиновники, утверждавшие, что маневры их вооруженных сил никому не угрожают, говорили правду", — написал Портников.После этого, западным странам на переговорах с Москвой нечем будет аргументировать тезис о существовании "российской угрозы" для Украины.Журналист заключил, что, по его мнению, украинский лидер поехал в Катар "просто потому, что ему так захотелось".

https://radiosputnik.ria.ru/20210405/mid-1604322327.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210405/ukraina-1604283169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вооруженный конфликт на востоке украины, донбасс, министерство обороны украины, владимир зеленский, джо байден, москва, катар, вашингтон (город), украина, в мире