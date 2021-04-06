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Украинский журналист заявил о "непоправимом провале" Зеленского
Украинский журналист заявил о "непоправимом провале" Зеленского
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Катар в то время, когда официальный Киев распространяет тезисы о "российской угрозе", — это "ошеломляющий и... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T02:21
2021-04-06T02:21
россия
вооруженный конфликт на востоке украины
донбасс
министерство обороны украины
владимир зеленский
джо байден
москва
катар
вашингтон (город)
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На Украине заявили о непоправимом провале Зеленского из-за "российской агрессии"
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Катар в то время, когда официальный Киев распространяет тезисы о "российской угрозе", — это "ошеломляющий и непоправимый провал", считает журналист телеканала "Еспресо" Виталий Портников.В пятницу президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму". В МИД России, в свою очередь, подчеркнули, что разговоры о потенциальном конфликте с Украиной — очередной вымысел Киева. Москва не заинтересована в противостоянии с украинской стороной, тем более в военном.По мнению журналиста, если ранее Запад верил заявлениям Киева, то теперь, после того, как Зеленский спокойно покинул страну, у партнеров Украины могут появиться сомнения."Обычно в ситуации опасности, которая грозит их государствам и чревата войной и жертвами, главы государств прерывают официальные визиты или отпуска и возвращаются домой. Прерывают, а не начинают! О чем свидетельствует такое поведение Зеленского с точки зрения западной дипломатии и общественного мнения? О том, что никакой настоящей угрозы нет. Что все это была украинская выдумка, а российские чиновники, утверждавшие, что маневры их вооруженных сил никому не угрожают, говорили правду", — написал Портников.После этого, западным странам на переговорах с Москвой нечем будет аргументировать тезис о существовании "российской угрозы" для Украины.Журналист заключил, что, по его мнению, украинский лидер поехал в Катар "просто потому, что ему так захотелось".
https://radiosputnik.ria.ru/20210405/mid-1604322327.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210405/ukraina-1604283169.html
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россия, вооруженный конфликт на востоке украины, донбасс, министерство обороны украины, владимир зеленский, джо байден, москва, катар, вашингтон (город), украина, в мире

Украинский журналист заявил о "непоправимом провале" Зеленского

02:21 06.04.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме "Украина 30. Культура, медиа, туризм"
Президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме Украина 30. Культура, медиа, туризм - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Катар в то время, когда официальный Киев распространяет тезисы о "российской угрозе", — это "ошеломляющий и непоправимый провал", считает журналист телеканала "Еспресо" Виталий Портников.
В пятницу президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму". В МИД России, в свою очередь, подчеркнули, что разговоры о потенциальном конфликте с Украиной — очередной вымысел Киева. Москва не заинтересована в противостоянии с украинской стороной, тем более в военном.
По мнению журналиста, если ранее Запад верил заявлениям Киева, то теперь, после того, как Зеленский спокойно покинул страну, у партнеров Украины могут появиться сомнения.
"Обычно в ситуации опасности, которая грозит их государствам и чревата войной и жертвами, главы государств прерывают официальные визиты или отпуска и возвращаются домой. Прерывают, а не начинают! О чем свидетельствует такое поведение Зеленского с точки зрения западной дипломатии и общественного мнения? О том, что никакой настоящей угрозы нет. Что все это была украинская выдумка, а российские чиновники, утверждавшие, что маневры их вооруженных сил никому не угрожают, говорили правду", — написал Портников.
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После этого, западным странам на переговорах с Москвой нечем будет аргументировать тезис о существовании "российской угрозы" для Украины.
"Это и есть ошеломляющий и непоправимый провал украинской политики и дипломатии после очевидных успехов последних недель. Обыватель, сторонник Зеленского – как и сам Зеленский – даже не поймет, какой это провал. Потому что ни сам Зеленский, ни его помощники, ни его сторонники вообще ничего не понимают в реальной жизни. Оппонент Зеленского решит, что президент отправился в Катар не зря – а на тайные переговоры с россиянами", — объяснил Портников.
Журналист заключил, что, по его мнению, украинский лидер поехал в Катар "просто потому, что ему так захотелось".
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