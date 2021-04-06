Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210406/priyut-1604411753.html
В Приморье откроют государственные приюты для бездомных собак
В Приморье откроют государственные приюты для бездомных собак
Во всех муниципалитетах Приморья планируется открыть государственные приюты для безнадзорных собак, сообщил глава региона Олег Кожемяко. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T11:37
2021-04-06T13:35
хорошие новости
олег кожемяко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599217380_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_30a5eb6f12ab334495d489dd98e70c94.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 апр — РИА Новости. Во всех муниципалитетах Приморья планируется открыть государственные приюты для безнадзорных собак, сообщил глава региона Олег Кожемяко.По его словам, от местных жителей поступает много жалоб на агрессивных безнадзорных собак. Так, пользователи соцсетей регулярно рассказывают о стаях бродячих собак, блуждающих недалеко от детских площадок, школ и садов, периодически появляются сообщения о нападении собак на детей и взрослых.Он уточнил, что вопрос рассмотрели на Совете муниципальных образований.
https://ria.ru/20210325/sobake-povezlo-v-tatarstane-vykhodili-ranenogo-streloy-v-sheyu-psa-1602840940.html
https://ria.ru/20210406/pozharnye-1604408110.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599217380_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f6369e096628437741c5cbd23df00f40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег кожемяко, общество

В Приморье откроют государственные приюты для бездомных собак

11:37 06.04.2021 (обновлено: 13:35 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкОтлов бездомных собак во Владикавказе
Отлов бездомных собак во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 апр — РИА Новости. Во всех муниципалитетах Приморья планируется открыть государственные приюты для безнадзорных собак, сообщил глава региона Олег Кожемяко.
По его словам, от местных жителей поступает много жалоб на агрессивных безнадзорных собак. Так, пользователи соцсетей регулярно рассказывают о стаях бродячих собак, блуждающих недалеко от детских площадок, школ и садов, периодически появляются сообщения о нападении собак на детей и взрослых.
Собаке повезло: в Татарстане выходили раненого стрелой в шею пса - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 17:08Хорошие новости
"Собаке повезло": в Татарстане выходили раненого стрелой в шею псаМестные жители деревни Васильево нашли собаку со стрелой в шее. Они сразу обратились за помощью к зоозащитникам. Собаку отвезли в ветеринарную клинику, где ей обработали рану. Сейчас здоровью пса ничего не угрожает. В приюте "Кот и пес" надеются, что собака найдет новых хозяев и обретет свой дом.

"Деньги на организацию приютов мы выделяем, а приютов ни в одном муниципалитете нет. Отговорки об объявлении десятков аукционов для привлечения частных организаций — не решение проблемы. Поэтому поставил задачу создать государственные приюты на каждой территории. Особенно это касается Владивостокской агломерации", — написал Кожемяко в Telegram.

Он уточнил, что вопрос рассмотрели на Совете муниципальных образований.

"Кроме этого, в каждом муниципалитете уже в этом году нужно создать дог-парки, где владельцы собак будут выгуливать своих питомцев", — добавил губернатор.

Пес, спасенный из пожара в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
Вчера, 11:20Хорошие новости
В Хабаровском крае пожарные спасли пса, отравившегося угарным газом
 
Хорошие новостиОлег КожемякоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка
04:37ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО
04:15Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
04:03Рябков назвал условие возвращения российского посла в США
03:55В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
03:43Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
03:35Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах
03:05Источники сообщили о перенесении запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
02:43Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
02:36В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
02:26"Известия": в России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
02:15В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой
02:12Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
02:12Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета
01:45Депутат Рады раскрыл истинную цель Зеленского
01:12Аналитик посоветовал скупать золото
00:46Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе
00:33В ДТП с автобусами в Мексике погибли 16 человек
00:28Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
00:24Православные христиане встречают Благовещение
Лента новостейМолния