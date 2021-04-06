В Приморье откроют государственные приюты для бездомных собак
11:37 06.04.2021 (обновлено: 13:35 06.04.2021)
ВЛАДИВОСТОК, 6 апр — РИА Новости. Во всех муниципалитетах Приморья планируется открыть государственные приюты для безнадзорных собак, сообщил глава региона Олег Кожемяко.
По его словам, от местных жителей поступает много жалоб на агрессивных безнадзорных собак. Так, пользователи соцсетей регулярно рассказывают о стаях бродячих собак, блуждающих недалеко от детских площадок, школ и садов, периодически появляются сообщения о нападении собак на детей и взрослых.
25 марта, 17:08Хорошие новости"Собаке повезло": в Татарстане выходили раненого стрелой в шею псаМестные жители деревни Васильево нашли собаку со стрелой в шее. Они сразу обратились за помощью к зоозащитникам. Собаку отвезли в ветеринарную клинику, где ей обработали рану. Сейчас здоровью пса ничего не угрожает. В приюте "Кот и пес" надеются, что собака найдет новых хозяев и обретет свой дом.
"Деньги на организацию приютов мы выделяем, а приютов ни в одном муниципалитете нет. Отговорки об объявлении десятков аукционов для привлечения частных организаций — не решение проблемы. Поэтому поставил задачу создать государственные приюты на каждой территории. Особенно это касается Владивостокской агломерации", — написал Кожемяко в Telegram.
Он уточнил, что вопрос рассмотрели на Совете муниципальных образований.
"Кроме этого, в каждом муниципалитете уже в этом году нужно создать дог-парки, где владельцы собак будут выгуливать своих питомцев", — добавил губернатор.