Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210406/privivka-1604413326.html
Кинологи рассказали, когда нужно прививать собак от COVID-19
Кинологи рассказали, когда нужно прививать собак от COVID-19
Российская кинологическая федерация (РКФ) приветствует создание в России первой в мире вакцины от COVID-19 для животных, но предупреждает, что вакцинировать... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T11:44
2021-04-06T13:44
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
российская кинологическая федерация (ркф)
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603284773_0:3:901:510_1920x0_80_0_0_7aa471f9abc2fc2b7044bf216f55b273.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российская кинологическая федерация (РКФ) приветствует создание в России первой в мире вакцины от COVID-19 для животных, но предупреждает, что вакцинировать можно только здоровых собак.Там отметили, что массовая вакцинация животных может оказаться крайне полезной особенно для звероводческих ферм. Что касается домашних животных, то если данную вакцину отнесут к базовым, то её применение будет регламентировано графиком. Если эта вакцина будет являться дополнительной, то её будут получать собаки на основании информации о риске встретить возбудитель в том регионе, где проживает животное, при том образе жизни, которое оно ведет, и на основании оценки соотношения "риск-польза"."То есть будут учитывать пользу от получения вакцины и риск развития побочных эффектов из-за введения вакцины, и пользы от защиты конкретной собаки против данной инфекции", - рассказали в РКФ.Там также отметили, что перед вакцинацией животное нужно будет обязательно сводить на осмотр к ветеринарному врачу, чтобы собрать анамнез. "Вакцинировать можно только клинически здоровую собаку", - сказали в РКФ.В пресс-службе посоветовали отложить вакцинацию собаки на время течки и беременности, если животное болело или недавно перенесло оперативное вмешательство, с осторожностью нужно применять вакцину, если у собаки наблюдались аллергические реакции.Ранее сообщалось, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса COVID-19 "Карнивак-Ков" для животных, ее массовое производство может быть запущено уже в апреле. Также сообщалось, что интерес к российской вакцине проявляют компании из Греции, Польши, Австрии, США, Канады и Сингапура.
https://ria.ru/20210405/zarazhenie-1604327135.html
https://ria.ru/20210401/vaktsina-1603787202.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603284773_51:0:851:600_1920x0_80_0_0_4a5d63146d5490063b9f4e270993a2e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, российская кинологическая федерация (ркф), здоровье - общество, общество

Кинологи рассказали, когда нужно прививать собак от COVID-19

11:44 06.04.2021 (обновлено: 13:44 06.04.2021)
 
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Собака на плече у хозяйки
Собака на плече у хозяйки - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российская кинологическая федерация (РКФ) приветствует создание в России первой в мире вакцины от COVID-19 для животных, но предупреждает, что вакцинировать можно только здоровых собак.
"Мы с гордостью читаем новости о том, что первая в мире вакцина против коронавируса для животных зарегистрирована в России", - рассказали РИА Новости в пресс-службе РКФ.
Там отметили, что массовая вакцинация животных может оказаться крайне полезной особенно для звероводческих ферм. Что касается домашних животных, то если данную вакцину отнесут к базовым, то её применение будет регламентировано графиком. Если эта вакцина будет являться дополнительной, то её будут получать собаки на основании информации о риске встретить возбудитель в том регионе, где проживает животное, при том образе жизни, которое оно ведет, и на основании оценки соотношения "риск-польза".
"То есть будут учитывать пользу от получения вакцины и риск развития побочных эффектов из-за введения вакцины, и пользы от защиты конкретной собаки против данной инфекции", - рассказали в РКФ.
Кошка в маске - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 17:01Распространение коронавируса
ВОЗ предупредила о возможности передачи COVID-19 от человека к животным
Там также отметили, что перед вакцинацией животное нужно будет обязательно сводить на осмотр к ветеринарному врачу, чтобы собрать анамнез. "Вакцинировать можно только клинически здоровую собаку", - сказали в РКФ.
В пресс-службе посоветовали отложить вакцинацию собаки на время течки и беременности, если животное болело или недавно перенесло оперативное вмешательство, с осторожностью нужно применять вакцину, если у собаки наблюдались аллергические реакции.
"Даже если ваш питомец полностью здоров, рекомендуем проконсультироваться с ветеринарным врачом, прежде чем вакцинировать собаку от COVID-19", - сказали в РКФ.
Ранее сообщалось, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса COVID-19 "Карнивак-Ков" для животных, ее массовое производство может быть запущено уже в апреле. Также сообщалось, что интерес к российской вакцине проявляют компании из Греции, Польши, Австрии, США, Канады и Сингапура.
Лаборант демонстрирует емкость с вакциной против COVID-19 для животных Карнивак-Ков - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 13:53Распространение коронавируса
Россельхознадзор рассказал о вакцине от COVID-19 для животных
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияРоссийская Кинологическая Федерация (РКФ)Здоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка
04:37ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО
04:15Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
04:03Рябков назвал условие возвращения российского посла в США
03:55В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
03:43Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
03:35Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах
03:05Источники сообщили о перенесении запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
02:43Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
02:36В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
02:26"Известия": в России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
02:15В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой
02:12Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
02:12Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета
01:45Депутат Рады раскрыл истинную цель Зеленского
01:12Аналитик посоветовал скупать золото
00:46Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе
00:33В ДТП с автобусами в Мексике погибли 16 человек
00:28Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
00:24Православные христиане встречают Благовещение
Лента новостейМолния