https://ria.ru/20210406/privivka-1604413326.html

Кинологи рассказали, когда нужно прививать собак от COVID-19

Кинологи рассказали, когда нужно прививать собак от COVID-19

Российская кинологическая федерация (РКФ) приветствует создание в России первой в мире вакцины от COVID-19 для животных, но предупреждает, что вакцинировать... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T11:44

2021-04-06T11:44

2021-04-06T13:44

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

российская кинологическая федерация (ркф)

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российская кинологическая федерация (РКФ) приветствует создание в России первой в мире вакцины от COVID-19 для животных, но предупреждает, что вакцинировать можно только здоровых собак.Там отметили, что массовая вакцинация животных может оказаться крайне полезной особенно для звероводческих ферм. Что касается домашних животных, то если данную вакцину отнесут к базовым, то её применение будет регламентировано графиком. Если эта вакцина будет являться дополнительной, то её будут получать собаки на основании информации о риске встретить возбудитель в том регионе, где проживает животное, при том образе жизни, которое оно ведет, и на основании оценки соотношения "риск-польза"."То есть будут учитывать пользу от получения вакцины и риск развития побочных эффектов из-за введения вакцины, и пользы от защиты конкретной собаки против данной инфекции", - рассказали в РКФ.Там также отметили, что перед вакцинацией животное нужно будет обязательно сводить на осмотр к ветеринарному врачу, чтобы собрать анамнез. "Вакцинировать можно только клинически здоровую собаку", - сказали в РКФ.В пресс-службе посоветовали отложить вакцинацию собаки на время течки и беременности, если животное болело или недавно перенесло оперативное вмешательство, с осторожностью нужно применять вакцину, если у собаки наблюдались аллергические реакции.Ранее сообщалось, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса COVID-19 "Карнивак-Ков" для животных, ее массовое производство может быть запущено уже в апреле. Также сообщалось, что интерес к российской вакцине проявляют компании из Греции, Польши, Австрии, США, Канады и Сингапура.

https://ria.ru/20210405/zarazhenie-1604327135.html

https://ria.ru/20210401/vaktsina-1603787202.html

россия

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коронавирус covid-19, россия, российская кинологическая федерация (ркф), здоровье - общество, общество