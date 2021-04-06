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Названа предварительная причина пожара в ангаре в Самарской области

Названа предварительная причина пожара в ангаре в Самарской области

Пожар в ангаре в Самарской области, по предварительным данным, произошел из-за неосторожного обращения с огнем, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T08:16

2021-04-06T08:16

2021-04-06T08:16

россия

самарская область

кинель

происшествия

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САМАРА, 6 апр - РИА Новости. Пожар в ангаре в Самарской области, по предварительным данным, произошел из-за неосторожного обращения с огнем, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону.В понедельник вечером загорелся ангар на площади 1200 квадратных метров в городе Кинель на улице Промышленная, дом 13. Внутри ангара находится производство резинотехнических изделий из переработанных автомобильных покрышек. В 20.23 мск пожар был локализован на площади 1200 квадратных метров, в 21.11 мск было ликвидировано открытое горение. В 02.35 мск пожар полностью потушили. В результате пожара пострадал работник предприятия, его госпитализировали.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ангар с резиной горит под Самарой Крупный пожар под Самарой. Горит ангар с резиной, площадь возгорания - 1,2 тыс "квадратов". 2021-04-06T08:16 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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