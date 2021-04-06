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Названа предварительная причина пожара в ангаре в Самарской области
Названа предварительная причина пожара в ангаре в Самарской области
Пожар в ангаре в Самарской области, по предварительным данным, произошел из-за неосторожного обращения с огнем, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T08:16
2021-04-06T08:16
2021-04-06T08:16
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самарская область
кинель
происшествия
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САМАРА, 6 апр - РИА Новости. Пожар в ангаре в Самарской области, по предварительным данным, произошел из-за неосторожного обращения с огнем, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону.В понедельник вечером загорелся ангар на площади 1200 квадратных метров в городе Кинель на улице Промышленная, дом 13. Внутри ангара находится производство резинотехнических изделий из переработанных автомобильных покрышек. В 20.23 мск пожар был локализован на площади 1200 квадратных метров, в 21.11 мск было ликвидировано открытое горение. В 02.35 мск пожар полностью потушили. В результате пожара пострадал работник предприятия, его госпитализировали.
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Ангар с резиной горит под Самарой
Крупный пожар под Самарой. Горит ангар с резиной, площадь возгорания - 1,2 тыс "квадратов".
2021-04-06T08:16
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