https://ria.ru/20210406/priamure-1727036431.html

Глава Приамурья рассказал в Instagram о ценах на жилье и крупных стройках

Глава Приамурья рассказал в Instagram о ценах на жилье и крупных стройках

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал в Instagram о способах снизить стоимость жилья, спрос на которое "разогрели" программы по льготной ипотеке,... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T15:08

2021-04-06T15:08

2021-04-06T15:08

россия

василий орлов (губернатор)

амурская область

зея (город)

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 апр - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал в Instagram о способах снизить стоимость жилья, спрос на которое "разогрели" программы по льготной ипотеке, ситуации с COVID-19 и невозможности пока открыть границу с Китаем."Нет пока понимания, когда будет открыта граница с Китаем. Это решение принимается правительством двух стран. Масочный режим не отменяем по той простой причине, что не понимаем, как будет развиваться пандемия. Не надо расслабляться, она еще не закончилась", - сказал Орлов, которого цитирует правительство Амурской области.Губернатор отметил, что в Приамурье "очень активно" идет вакцинация от COVID-19, в область поступила большая партия вакцины и теперь привиться может любой желающий. Он также подчеркнул, что ситуация пока позволяет провести школьные выпускные в обычном формате.Также глава Амурской области рассказал о пожароопасной обстановке: большое количество осадков снизило число пожаров, но вызвало проблемы с водоотведением."Причины проблем с водоотведением – погодные условия – за последние годы выпадает аномальное количество осадков. Необходим ремонт ливневых канализацией. Есть экспертное мнение – построенное большое количество домовладений негативно влияет на дренаж. Если раньше вода естественным образом уходила в землю, то сейчас она скапливается. Все анализируем", - отметил Орлов.Высказался он и о росте цен на жилье, по его словам, это происходит из-за снижения объема строительства: объем ввода жилья сократился из-за пандемии COVID-19, закрытие границ не позволяет привезти иностранных рабочих. При этом федеральные программы по субсидированию ипотеки "разогрели" спрос на жилье."При сокращении предложений вырос спрос на жилье, конечно, это отразилось на цене. Что делаем: выдаем разрешение на строительство на 600 тысяч квадратных метров. Помогаем застройщикам – субсидируем из бюджета затраты на техническое присоединение к коммунальным сетям. Кроме того, будет несколько комплексных микрорайонов в Благовещенске – общее количество больше 2 миллионов квадратных метров – "Северный", "Серебряная миля", - объяснил Орлов.В "Северном" микрорайоне планируется строительство газовой котельной. Она будет первой в Благовещенске, построенной с нуля.Глава Приамурья также сообщил, что строительство всех крупных объектов в регионе идет по графику."У нас все крупные объекты идут в графике – строительство крупных заводов ГПЗ и ГКХ, второго стартового стола для "Ангары" на космодроме Восточный, моста через Зею, взлетно-посадочной полосы и терминала в аэропорту Благовещенск. Последние два объекта ожидаем, что будут сданы в 2024 году. Это позволит решить проблему с аваиаперевозками", - заключил Орлов.

https://realty.ria.ru/20210406/kanatnaya-doroga-1604424889.html

https://ria.ru/20210406/blagoveschensk-1604413125.html

https://ria.ru/20210405/remont-1604256558.html

россия

амурская область

зея (город)

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россия, василий орлов (губернатор), амурская область, зея (город), общество