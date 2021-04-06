Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210406/priamure-1727036431.html
Глава Приамурья рассказал в Instagram о ценах на жилье и крупных стройках
Глава Приамурья рассказал в Instagram о ценах на жилье и крупных стройках
Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал в Instagram о способах снизить стоимость жилья, спрос на которое "разогрели" программы по льготной ипотеке,... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T15:08
2021-04-06T15:08
россия
василий орлов (губернатор)
амурская область
зея (город)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155819/45/1558194597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1de3abdf8865e97eb2aa7d35571cf277.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 апр - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал в Instagram о способах снизить стоимость жилья, спрос на которое "разогрели" программы по льготной ипотеке, ситуации с COVID-19 и невозможности пока открыть границу с Китаем."Нет пока понимания, когда будет открыта граница с Китаем. Это решение принимается правительством двух стран. Масочный режим не отменяем по той простой причине, что не понимаем, как будет развиваться пандемия. Не надо расслабляться, она еще не закончилась", - сказал Орлов, которого цитирует правительство Амурской области.Губернатор отметил, что в Приамурье "очень активно" идет вакцинация от COVID-19, в область поступила большая партия вакцины и теперь привиться может любой желающий. Он также подчеркнул, что ситуация пока позволяет провести школьные выпускные в обычном формате.Также глава Амурской области рассказал о пожароопасной обстановке: большое количество осадков снизило число пожаров, но вызвало проблемы с водоотведением."Причины проблем с водоотведением – погодные условия – за последние годы выпадает аномальное количество осадков. Необходим ремонт ливневых канализацией. Есть экспертное мнение – построенное большое количество домовладений негативно влияет на дренаж. Если раньше вода естественным образом уходила в землю, то сейчас она скапливается. Все анализируем", - отметил Орлов.Высказался он и о росте цен на жилье, по его словам, это происходит из-за снижения объема строительства: объем ввода жилья сократился из-за пандемии COVID-19, закрытие границ не позволяет привезти иностранных рабочих. При этом федеральные программы по субсидированию ипотеки "разогрели" спрос на жилье."При сокращении предложений вырос спрос на жилье, конечно, это отразилось на цене. Что делаем: выдаем разрешение на строительство на 600 тысяч квадратных метров. Помогаем застройщикам – субсидируем из бюджета затраты на техническое присоединение к коммунальным сетям. Кроме того, будет несколько комплексных микрорайонов в Благовещенске – общее количество больше 2 миллионов квадратных метров – "Северный", "Серебряная миля", - объяснил Орлов.В "Северном" микрорайоне планируется строительство газовой котельной. Она будет первой в Благовещенске, построенной с нуля.Глава Приамурья также сообщил, что строительство всех крупных объектов в регионе идет по графику."У нас все крупные объекты идут в графике – строительство крупных заводов ГПЗ и ГКХ, второго стартового стола для "Ангары" на космодроме Восточный, моста через Зею, взлетно-посадочной полосы и терминала в аэропорту Благовещенск. Последние два объекта ожидаем, что будут сданы в 2024 году. Это позволит решить проблему с аваиаперевозками", - заключил Орлов.
https://realty.ria.ru/20210406/kanatnaya-doroga-1604424889.html
https://ria.ru/20210406/blagoveschensk-1604413125.html
https://ria.ru/20210405/remont-1604256558.html
россия
амурская область
зея (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155819/45/1558194597_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_ebd8908b4ba7458a6096f4076b311f7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, василий орлов (губернатор), амурская область, зея (город), общество

Глава Приамурья рассказал в Instagram о ценах на жилье и крупных стройках

15:08 06.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 апр - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал в Instagram о способах снизить стоимость жилья, спрос на которое "разогрели" программы по льготной ипотеке, ситуации с COVID-19 и невозможности пока открыть границу с Китаем.
"Нет пока понимания, когда будет открыта граница с Китаем. Это решение принимается правительством двух стран. Масочный режим не отменяем по той простой причине, что не понимаем, как будет развиваться пандемия. Не надо расслабляться, она еще не закончилась", - сказал Орлов, которого цитирует правительство Амурской области.
Первую сваю забили в основание канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
Вчера, 12:55
Первую сваю забили в основание канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ
Губернатор отметил, что в Приамурье "очень активно" идет вакцинация от COVID-19, в область поступила большая партия вакцины и теперь привиться может любой желающий. Он также подчеркнул, что ситуация пока позволяет провести школьные выпускные в обычном формате.
Также глава Амурской области рассказал о пожароопасной обстановке: большое количество осадков снизило число пожаров, но вызвало проблемы с водоотведением.
"Причины проблем с водоотведением – погодные условия – за последние годы выпадает аномальное количество осадков. Необходим ремонт ливневых канализацией. Есть экспертное мнение – построенное большое количество домовладений негативно влияет на дренаж. Если раньше вода естественным образом уходила в землю, то сейчас она скапливается. Все анализируем", - отметил Орлов.
Церемония награждения медицинских работников и пожарных, отличившихся во время пожара в кардиохирургическом центре Амурской медицинской академии в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
Вчера, 11:44Хорошие новости
Врачей из Благовещенска наградили за операцию на сердце во время пожара
Высказался он и о росте цен на жилье, по его словам, это происходит из-за снижения объема строительства: объем ввода жилья сократился из-за пандемии COVID-19, закрытие границ не позволяет привезти иностранных рабочих. При этом федеральные программы по субсидированию ипотеки "разогрели" спрос на жилье.
"При сокращении предложений вырос спрос на жилье, конечно, это отразилось на цене. Что делаем: выдаем разрешение на строительство на 600 тысяч квадратных метров. Помогаем застройщикам – субсидируем из бюджета затраты на техническое присоединение к коммунальным сетям. Кроме того, будет несколько комплексных микрорайонов в Благовещенске – общее количество больше 2 миллионов квадратных метров – "Северный", "Серебряная миля", - объяснил Орлов.
Города России. Благовещенск - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 11:30
В Благовещенске на ремонт дорог выделили почти два миллиарда рублей
В "Северном" микрорайоне планируется строительство газовой котельной. Она будет первой в Благовещенске, построенной с нуля.
Глава Приамурья также сообщил, что строительство всех крупных объектов в регионе идет по графику.
"У нас все крупные объекты идут в графике – строительство крупных заводов ГПЗ и ГКХ, второго стартового стола для "Ангары" на космодроме Восточный, моста через Зею, взлетно-посадочной полосы и терминала в аэропорту Благовещенск. Последние два объекта ожидаем, что будут сданы в 2024 году. Это позволит решить проблему с аваиаперевозками", - заключил Орлов.
 
РоссияВасилий Орлов (губернатор)Амурская областьЗея (город)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка
04:37ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО
04:15Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
04:03Рябков назвал условие возвращения российского посла в США
03:55В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
03:43Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
03:35Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах
03:05Источники сообщили о перенесении запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
02:43Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
02:36В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
02:26"Известия": в России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
02:15В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой
02:12Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
02:12Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета
01:45Депутат Рады раскрыл истинную цель Зеленского
01:12Аналитик посоветовал скупать золото
00:46Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе
00:33В ДТП с автобусами в Мексике погибли 16 человек
00:28Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
00:24Православные христиане встречают Благовещение
Лента новостейМолния