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"Скопинскому маньяку" запретят общаться с прессой
"Скопинскому маньяку" запретят общаться с прессой
"Скопинский маньяк" Виктор Мохов рассказал РИА Новости, что среди новых ограничений, которые могут на него наложить, - запрет на общение с прессой. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T16:42
2021-04-06T16:42
виктор мохов
скопин
саратовская область
рязанская область
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СКОПИН (Рязанская обл.), 6 апр - РИА Новости. "Скопинский маньяк" Виктор Мохов рассказал РИА Новости, что среди новых ограничений, которые могут на него наложить, - запрет на общение с прессой.В конце марта полиция обратилась в Скопинский районный суд Рязанской области с исковым заявлением о дополнении ранее установленных административных ограничений в отношении Мохова. Первое заседание назначили на десять утра 6 апреля, оно прошло в закрытом режиме, Мохов на него не явился. Рассмотрение дела отложили на 15 апреля. Вопрос, какие именно допограничения предлагается установить Мохову, в УМВД по Рязанской области и Скопинском райсуде не комментируют.Домой Мохов пришел в районе 14.00. Корреспонденту РИА Новости удалось задать ему несколько вопросов, хотя Мохов и заявил, что со СМИ ему разговаривать нельзя.Повестку об отложении рассмотрения дела на 15 апреля он уже получил, но на вопрос, почему не явился в суд сегодня, Мохов лишь пояснил: "Там без моего присутствия".Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта. По решению суда за ним установлен шестилетний надзор полиции по месту жительства. Ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, также он должен дважды в месяц отмечаться в ОВД.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004-го они были освобождены.В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок слегка сократили - до 16 лет 10 месяцев.
https://radiosputnik.ria.ru/20210406/martynova-1604435611.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210405/sud-1604306079.html
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виктор мохов, скопин, саратовская область, рязанская область

"Скопинскому маньяку" запретят общаться с прессой

16:42 06.04.2021
 
© Криминальная Россия/YouTubeВиктор Мохов. Кадр программы "Криминальная Россия"
Виктор Мохов. Кадр программы Криминальная Россия - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Криминальная Россия/YouTube
Читать ria.ru в
СКОПИН (Рязанская обл.), 6 апр - РИА Новости. "Скопинский маньяк" Виктор Мохов рассказал РИА Новости, что среди новых ограничений, которые могут на него наложить, - запрет на общение с прессой.
В конце марта полиция обратилась в Скопинский районный суд Рязанской области с исковым заявлением о дополнении ранее установленных административных ограничений в отношении Мохова. Первое заседание назначили на десять утра 6 апреля, оно прошло в закрытом режиме, Мохов на него не явился. Рассмотрение дела отложили на 15 апреля. Вопрос, какие именно допограничения предлагается установить Мохову, в УМВД по Рязанской области и Скопинском райсуде не комментируют.
Екатерина Мартынова - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
Вчера, 13:23
Одна из экс-пленниц "скопинского маньяка" получила государственную защиту
Домой Мохов пришел в районе 14.00. Корреспонденту РИА Новости удалось задать ему несколько вопросов, хотя Мохов и заявил, что со СМИ ему разговаривать нельзя.
"Запретить, чтоб с вами общаться", - ответил Мохов на вопрос, какие ограничения хотят ввести. На уточнение, насколько это реально, он заметил: "Сказали все уже, запретят".
Повестку об отложении рассмотрения дела на 15 апреля он уже получил, но на вопрос, почему не явился в суд сегодня, Мохов лишь пояснил: "Там без моего присутствия".
Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта. По решению суда за ним установлен шестилетний надзор полиции по месту жительства. Ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, также он должен дважды в месяц отмечаться в ОВД.
Судебный процесс - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 15:32
Вторая жертва скопинского маньяка нарушила молчание. Появилось видео
В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004-го они были освобождены.
В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок слегка сократили - до 16 лет 10 месяцев.
 
Виктор МоховСкопинСаратовская областьРязанская область
 
 
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