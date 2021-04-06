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Кравчук предложил перенести переговоры по Донбассу в Польшу
Кравчук предложил перенести переговоры по Донбассу в Польшу
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что переговоры могут быть перенесены из Минска в ряд стран, в том... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T22:12
2021-04-06T22:19
россия
алексей резников
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
леонид кравчук
белоруссия
оон
донбасс
польша
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КИЕВ, 6 апр - РИА Новости. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что переговоры могут быть перенесены из Минска в ряд стран, в том числе в Польшу.Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников накануне заявил, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу в Минск. По его словам, для продолжения переговорного процесса нужно "искать другую страну, другой город". Кравчук заявил, что считает, что Минск более не может выступать площадкой для переговоров."Если взять бывший социалистический лагерь, то я бы назвал Польшу. Потому что тут не будет вопросов - мы с Польшей не всегда были друзьями… Поэтому никто не скажет, что Польша - верный вечный друг Украины. Это было бы нормально. Если вне социалистического лагеря, то таких стран очень много. Это должна быть нейтральная страна, демократическая, ни в коем случае это не может быть Белоруссия, поскольку она устами Лукашенко говорит очень некрасивые и даже неприличные вещи по отношению к Украине, она под каблуком России", - заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".Кравчук предположил, что Россия не согласится на перенос площадки для переговоров, поскольку вывезти представителей ДНР и ЛНР в другую страну проблематично.Он добавил, что в Минск не поедет и "это уже решено".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210404/volodin-1604190868.html
https://ria.ru/20210331/politika-1603477050.html
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донецкая народная республика
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донбасс
польша
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россия, алексей резников, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, леонид кравчук, белоруссия, оон, донбасс, польша, в мире

Кравчук предложил перенести переговоры по Донбассу в Польшу

22:12 06.04.2021 (обновлено: 22:19 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервый президент Украины Леонид Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 6 апр - РИА Новости. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что переговоры могут быть перенесены из Минска в ряд стран, в том числе в Польшу.
Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников накануне заявил, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу в Минск. По его словам, для продолжения переговорного процесса нужно "искать другую страну, другой город". Кравчук заявил, что считает, что Минск более не может выступать площадкой для переговоров.
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"Если взять бывший социалистический лагерь, то я бы назвал Польшу. Потому что тут не будет вопросов - мы с Польшей не всегда были друзьями… Поэтому никто не скажет, что Польша - верный вечный друг Украины. Это было бы нормально. Если вне социалистического лагеря, то таких стран очень много. Это должна быть нейтральная страна, демократическая, ни в коем случае это не может быть Белоруссия, поскольку она устами Лукашенко говорит очень некрасивые и даже неприличные вещи по отношению к Украине, она под каблуком России", - заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".
Кравчук предположил, что Россия не согласится на перенос площадки для переговоров, поскольку вывезти представителей ДНР и ЛНР в другую страну проблематично.
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Он добавил, что в Минск не поедет и "это уже решено".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
РоссияАлексей РезниковСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КравчукБелоруссияООНДонбассПольшаВ мире
 
 
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