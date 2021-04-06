Кравчук предложил перенести переговоры по Донбассу в Польшу
22:12 06.04.2021 (обновлено: 22:19 06.04.2021)
КИЕВ, 6 апр - РИА Новости. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что переговоры могут быть перенесены из Минска в ряд стран, в том числе в Польшу.
Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников накануне заявил, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу в Минск. По его словам, для продолжения переговорного процесса нужно "искать другую страну, другой город". Кравчук заявил, что считает, что Минск более не может выступать площадкой для переговоров.
"Если взять бывший социалистический лагерь, то я бы назвал Польшу. Потому что тут не будет вопросов - мы с Польшей не всегда были друзьями… Поэтому никто не скажет, что Польша - верный вечный друг Украины. Это было бы нормально. Если вне социалистического лагеря, то таких стран очень много. Это должна быть нейтральная страна, демократическая, ни в коем случае это не может быть Белоруссия, поскольку она устами Лукашенко говорит очень некрасивые и даже неприличные вещи по отношению к Украине, она под каблуком России", - заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".
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Он добавил, что в Минск не поедет и "это уже решено".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.